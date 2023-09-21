Бійці 57-ї бригади показали польські БТР Rosomak на навчаннях (фото)

Військові відпрацювали наступальні дії, а також стрільбу зі штатного стрілецького озброєння.

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Україна замовила в Польщі 100 БТР Rosomak. Машини вже знаходяться на озброєнні ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба 57-ї бригади.

Бійці 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка показали навчання мотопіхотних батальйонів. Військові відпрацьовували низку маневрів та навчання особового складу: ведення наступального бою, стрільба зі штатного стрілецького озброєння.

"Протягом минулого тижня на полігонах Донеччини бійці вдосконалювали свої професійні навички та виконували вправи з різних предметів бойової підготовки. До полігонних занять щодня залучається максимальна кількість військовослужбовців", — пишуть в пресслужбі.

На фотографіях помітні польські БТР Rosomak, зенітні установки, антидронові рушниці, а також американські гранатомети М320.

БТР Rosomak Фото: 57 ОМПБр Гранатомет M320 Фото: 57 ОМПБр Антидронова рушниця Фото: 57 ОМПБр

Всього українська армія має отримати 100 машин. Контракт на постачання було підписано у квітні 2023 року. Бронювання машини захищає від 14,5 мм калібру в передній проєкції та від 7,62 мм в інших проєкціях. Також Rosomak витримує підрив на фугасі до 6 кілограмів. Також є можливість посилити бронювання, щоб машина захищала від 30-мм снарядів.

Нагадаємо, 31 липня БТР Rosomak вперше засвітився на українській території.

Також відомо, що Польща створює важку БМП на базі Rosomak та САУ Krab.