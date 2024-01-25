Потери 1 к 10 под Авдеевкой: ВСУ устроили оккупантам настоящую "мясорубку", — Евгений Дикий (видео)

Благодаря контратакам удалось выбить врага из "Царской охоты" и "Зенита". Также ВСУ зажали в коридор оккупантов в девятом микрорайоне и вряд ли россияне спасутся, отмечает ветеран АТО.

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В Авдеевке ВСУ удалось закрыть оккупантов в своеобразный коридор в девятом микрорайоне и сейчас они с каждым днем рискуют из него вообще не выйти живыми. В районе Коксохимического комбината, который сейчас является крепостью ВСУ, армии РФ так и не удалось закрепиться, но они продолжают отправлять в промзону свои "мясные" отряды. Об этом в интервью Фокусу сообщил ветеран АТО и военный эксперт Евгений Дикий.

По его словам, Авдеевка сейчас вернулась к боевым событиям последних месяцев, где работает страшная "мясорубка" по уничтожению российских оккупантов. Сейчас соотношение потерь на этом участке фронта достигает "1 к 10" в пользу ВСУ.

"Приказ взять Авдеевку россиянами имеет сугубо политический характер, — считает эксперт, — Российские генералы не являются идиотами, но все что они делают под Авдеевкой является идиотизмом, поэтому это чисто политическая воля Кремля, а они выполняют приказ".

Те жертвы, которые несут ВСУ под Авдеевкой, стоят этого плацдарма, а вот бешеные потери российской армии вполне перевешивают важность этого направления, отмечает Дикий. Силам обороны Украины выгодно, чтобы этот приказ не отменяли, ведь благодаря постоянным "мясным штурмам" перемалываются много живой силы агрессора.

По словам ветерана АТО, украинские бойцы удачно используют логистическую трассу возле села Орловка. Хотя эта трасса простреливается врагом, но ВСУ научились наладить активный трафик благодаря военным хитростям передвижения машин ночью.

"Логистика работает очень удачно: постоянно подвозятся боекомплекты и эвакуируются раненые, — говорит Дикий, — Пока логистика налажена, то держать Авдеевку и Коксохим можно довольно долго, а враг будет нести огромные потери".

Что касается ситуации в "Царской охоте" и Общественной организации "Зенит", о закреплении в которых сообщали СМИ оккупантов, то ситуация там кардинально изменилась, отмечает военный эксперт. Благодаря контратакам ВСУ угрозу на этих участках удалось убрать минимум на несколько дней.

Ранее Фокус сообщал, что огонь HIMARS поразил российских операторов БПЛА на Донбассе. Россияне разослали через бот "незнакомым людям" координаты, где будет происходить подготовка операторов дронов.