Оттягивают силы ВСУ из Донбасса. Зачем Россия увеличила удары по Харькову и области

Россияне в последние дни активно наносят удары баллистическими ракетами и дронами-камикадзе по Харьковской области. Командование ВСУ уверяет, что Россия не повторит наступление. Опрошенные Фокусом военные аналитики советуют жителям региона готовиться к усилениям атак: армия РФ ищет слабые места в обороне украинских военных.

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Российские войска в последние дни усилили атаки по Харьковской области и районному центру. Артиллерийские и минометные удары 30 января пришлись по более, чем 17 населенным пунктам, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Днем 30 января было несколько волн атак ВС РФ. На Купянский район сбрасывали управляемые авиабомбы, а ближе к обеду ракета Х-59 ударила по поселку Коротич. Село Лесное Дергачевского района дважды обстреляли баллистическими ракетами: первый раз попали зенитно-ракетным комплексом С-300, а второй раз — вечером из комплекса "Искандер-М". Обошлось без пострадавших.

По данным росСМИ, в Змиеве Харьковской области в результате российского удара в ночь на 30 января загорелась нефтебаза в районе железнодорожного вокзала. Официального подтверждения этой информации не было.

Ближе к ночи 30 января ВС РФ атаковали Харьков шестью дронами-камикадзе. Четыре БПЛА попали по гражданским объектам в Слободском и Салтовском районах Харькова. Журналисты "Суспільного" заметили, что полицейские собирали обломки корпуса БПЛА черного цвета.

В результате ночной атаки иранскими дронами пострадали трое мужчин и одна женщина. Повреждены жилые дома, автомобили и магазин.

В Харькове зафиксировали четыре попадания дронами

"Очередной пример того, что российский агрессор бьет по жилым кварталам, туда, где нет ни одной военной инфраструктуры. Терроризм в чистом виде", — комментировал атаку по Харькову мэр города Игорь Терехов.

Наступление на Харьковскую область: насколько вероятен сценарий?

Командование Сухопутных войск ВСУ успокаивает жителей Харькова и области: Россия не в состоянии повторить наступление на регион. Чтобы атаковать Харьков, нужно провести ряд мероприятий, о которых тут же узнает украинская разведка.

Маневры российской армии на северной границе и на Купянском направлении контролируются ВСУ. Украинские силы построили надежные инженерные укрепления на данном участке.

Последние волны атак по Харьковской области могут быть связаны с попыткой оккупантов рассредоточить украинские Силы обороны, считает полковник запаса ВСУ, военный эксперт Петр Черник.

"ВС РФ надо показывать хоть какие-то успехи, они не отказались от захвата всей Украины. Оттягивают резервы ВСУ с Донбасса. Если атаковать Харьковскую область, украинским военным придется ее защищать", — объясняет Фокусу специалист.

В случае перемещения воинского контингента ближе к Харькову главная линия боевого столкновения на востоке Украины будет менее защищена. Эксперт соглашается с командованием Сухопутных войск ВСУ насчет малой вероятности сценария повторного наступления на Харьковскую область ввиду отсутствия значительных военных сил у РФ.

"Сегодня они могут призывать в армию до 1200 человек в день. Такого количества солдат хватит для удержания линии соприкосновения. Если и возможна серьезная мобилизация, то она пройдет сразу после выборов Владимира Путина [на пост президента России]", — добавил он.

"Киев защитили средствами ПВО, Харьков — нет": РФ ищет слабые места

Российская армия также ищет слабые места в обороне ВСУ, поэтому активно работает по Харьковской области. Ранее оккупанты часто проверяли Киев и область, а теперь сменили вектор на восток, полагает военный эксперт Олег Жданов.

"Киев более или менее защитили, смысл в ударах ракетами и БПЛА на время пропал. До целей они не достают. Теперь добрались до Харькова, до этого интенсивным обстрелам подвергались Херсон, Запорожье и Днепр", — рассказал он Фокусу.

Харьковская область не так хорошо защищена средствами ПВО как столица. Несмотря на это, ухудшения сценария, по словам эксперта, ждать не стоит. Ресурс ракет и дронов у России не безграничный. Однако враг улучшает дроны и пример этому — найденные на месте прилета в Харькове остатки корпуса черных "Шахедов".

"Ситуация будет тяжелой, в регионе средств по борьбе с ракетами С-300 нет. Тем более, расстояние до российских регионов около 70 километров, подлет ракеты до 50 секунд", — заключил Жданов.

Высокотехнологичные ЗРК Patriot и SAMP/T не успеют отреагировать на угрозу на столь малых расстояниях. Отражение угроз российской баллистики и крылатых ракет в Киеве и области удавалось за счет намного большего расстояния от пусков до цели.

Напомним, в американском Институте изучения войны недавно предупреждали о продолжении зимне-весеннего наступления ВС России на границе Харьковской и Луганской областей.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов 30 января заявил о скором окончании наступления российских войск. После атак оккупантов начнется ход ВСУ.