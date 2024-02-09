Четыре задачи для Сырского: сможет ли новый главком изменить ход войны

Перед главнокомандующим ВСУ Александром Сырским поставлены несколько задач. В частности, пересмотреть прошлогоднюю тактику, которая не дала результатов и не допустить стагнации по линии фронта. Фокус попросил экспертов оценить, сможет ли главком выполнить указания "сверху".

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После отставки генерала Валерия Залужного в Офисе президента объяснили, чем было обусловлено решение. Среди ключевых причин советник ОП Михаил Подоляк назвал:

необходимость пересмотреть тактику, которая "не обеспечила в полном объеме должного результата в прошлом году";

не допустить стагнации по линии фронта, "негативно влияющей на общественные настроения";

найти новые функциональные и высокотехнологичные решения, чтобы перехватить инициативу на поле боя;

запустить процесс реформирования управленческих принципов в армии.

Вероятно, именно такие задачи поставлены перед новым главнокомандующем ВСУ Александром Сырским.

План наступления под вопросом

"Когда мы говорим "избежать стагнации" — это означает перейти в наступление. Такая задача стоит перед главкомом. Ну если он сможет спланировать наступательные действия, опираясь на силы и средства, которые у нас есть сейчас — это будет на грани Библейского чуда", — рассуждает в беседе с Фокусом майор запаса и участник российско-украинской войны Алексей Гетьман.

По словам собеседника Фокуса, в военных кругах говорят о том, что замена главкома посреди продолжающихся военных действия — не самый удачный ход.

"Лично к генерал-полковнику Александру Сырскому претензий нет. Но задачи, поставленные перед ним, не будут выполнены. Потому что для этого у армии нет средств. Если партнеры дадут нам оружие, снаряды, нам удастся провести дополнительную мобилизацию, тогда мы можем планировать наступательные действия, чтобы остановить стагнацию. Но давайте будем реалистами. Если всего этого не будет, как главком выполнит задачу? Мне за него страшно, потому что политические руководство может сделать его виноватым, если ситуация не улучшится", — продолжает Гетьман.

По словам политического эксперта Олега Постернака, основная претензия к генералу Залужному с военно-политической точки зрения была связана с тем, что в активную фазу войны в бой не были отправлены огромные части, находившиеся за пределами передовой.

"Об этом пишет и Западная часть прессы. Поэтому от нового главкома мы наверняка увидим другой подход к комплектованию частей и использованию их на поле боя. И хотя многие уже преподносят это так, будто генерал Залужный не бросал солдат в бой, потому что берег их жизни, а генерал-полковник Сырский не будет никого жалеть. Но это очень упрощенный подход к пониманию их фигур", — отмечает эксперт.

Будет лояльным к власти

По мнению Постернака, Сырский будет более зависим от Офиса президента, чем Залужный. В этом заключалась одна из причин, почему произошла замена главкома.

"Это неплохо, но и не хорошо. В стране с глубокими демократическими традициями альтернативные сценарии лучше, чем авторитарное управление. Но возможно, на данном этапе войны на истощение, другого способа удержать эффективность армии нет, и президент руководствуется этими интересами", — добавляет эксперт.

Политолог Игорь Рейтерович считает, что принципиально нового подхода, который ожидают в Офисе президента после отставки Залужного не будет. Новый главком продолжит его курс, но будет более лояльным к власти.

"Можно, конечно, провести просто перестановки для видимости. Но принципиально не думаю, что что-то изменится. Сырский продолжит делать то, что делал Залужный. И все слова, который озвучил президент, о том, что нужно поменять в ВСУ — это едва ли ни слово в слово фразы из статьи Залужного. В чем тогда принципиально новый подход?" — задается вопросом Рейтерович.

Напомним, по мнению экспертов, увольнение генерала Валерия Залужного может вызвать апатию и разочарование в обществе, что может привести к протестам после войны.

Фокус также писал, кого снимут с должности в Кабмине после отставки Валерия Залужного.