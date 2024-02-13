За РФ воюют наемники из бедных стран, а "царь-поезд" могут начинить ядом, — военный (видео)

С помощью наемников Путин хочет решить проблему мобилизации. Вместо граждан РФ будут воевать жители бедных стран, что позволит не привлекать россиян из крупных городов, говорит майор запаса Алексей Гетьман.

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Появление на фронте представителей африканских стран или даже из Непала связано с тем, что Путин согласился предоставлять подобным добровольцам почти автоматическое гражданство РФ. К тому же месячный оклад в армии России часто равен годовому заработку в таких странах. Об этом в интервью Фокусу заявил майор запаса и участник российско-украинской войны Алексей Гетьман.

По его мнению, если подобная идея понравится другим жителям стран третьего мира, то у оккупантов вообще не будет проблем с мобилизацией — будут воевать за счет подобных зарубежных наемников. В таком случае Россия может привлечь сотни тысяч жителей бедных стран мира к своей агрессии.

"Не думаю, что в РФ будут специально готовить таких наемников, скорее всего они пройдут "курс молодого бойца" и не более, — отмечает Гетьман, — Кремль просто хочет после переизбрания Путина не начинать мобилизацию именно за счет граждан РФ".

По словам майора запаса, враг ежедневно несет потери около тысячи человек личного состава. Такими темпами вскоре снова будет необходима мобилизация, а проводить ее уже придется в крупных городах, что может привести к росту протестных настроений.

Относительно своеобразной линии обороны из железнодорожных вагонов в Донецкой области, которая тянется на 30 километров, то, по мнению военного, это серьезное препятствие, которое преодолевать не так просто, ведь вагоны могут быть загружены, например, песком, что придает им устойчивости. Наверняка эти вагоны и подходы к ним хорошо заминированы, добавляет Гетьман.

"С точки зрения фортификационных сооружений подобная идея не такая уж и плохая, — отмечает военный, — К тому же враг может даже загрузить в них не только песок, взрывчатку, но и отравляющие вещества. Поэтому такое препятствие хоть и не в состоянии остановить масштабное наступление, но приостановит его".

Напомним, что 11 февраля стало известно, что ВС РФ вошли в Первомайское в Донецкой области и захватили 40% села.

Ранее сообщалось, что ВС РФ продвигаются в районе Бахмута. Также там есть случаи казни украинских военных оккупантами.