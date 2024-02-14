"Осталось девять кораблей, но не все боеспособны": как потеря БДК "Цезарь Куников" ослабит флот РФ

У россиян в Черном море из тринадцати больших десантных кораблей осталось девять. Однако эксперты считают, что боеспособных из них — только пять. Фокус выяснил, насколько болезненной станет потеря очередного БДК для ВС РФ.

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Украинские дроны подбили большой российский десантный корабль "Цезарь Куников" в Черном море утром, 14 февраля. Операцию провели военные совместно с разведчиками. О том, что корабль уничтожен, сообщили в Генштабе.

"Вооруженные силы Украины совместно с подразделением ГУР МО уничтожили большой десантный корабль оккупантов — "Цезарь Куников". В момент поражения он находился в территориальных водах Украины возле Алупки", — сообщили в Генштабе.

По данным разведки, операцию выполняло спецподразделение Group 13. Именно они недавно потопили ракетный катер "Ивановец". Для атаки использовали морские дроны Magura.

Их осталось девять

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину у оккупантов в Черном море было тринадцать больших десантных кораблей. Семь из них входили в состав Черноморского флота. Еще шесть — оккупанты успели перебросить под видом учений. Среди всех БДК, которые базировались в Черном море:

"Оленегорский горняк";

"Новочеркасск";

"Минск";

"Саратов";

"Цезарь Куников"

"Ямал";

"Азов";

"Орск";

"Николай Фильченков";

"Петр Моргунов";

"Королев";

"Калининград";

"Георгий Победоносец".

За время большой войны украинские силы уничтожили или повредили как минимум пять кораблей. Среди них:

БДК "Саратов" — уничтожен 24 марта 2022 года;

БДК "Оленегорский горняк" — поврежден 4 августа 2023 года;

БДК "Минск" — поврежден 13 сентября 2023 года;

БДК "Новочеркасск" — уничтожен 26 декабря 2023 года;

БДК "Цезарь Куников" — уничтожен 14 февраля 2024 года.

По словам инженера-кораблестроителя, военно-морского эксперта Владимира Заблоцкого, для россиян поражение "Цезаря Куникова" — очередная болезненная потеря. Таким образом, из тринадцати больших десантных кораблей, которые были в начале полномасштабного вторжения, боеспособных, по мнению эксперта, осталось пять.

"Мы закрыли так называемый бердянский пазл, когда возле Бердянска стояли три БДК — "Саратов", "Новочеркасск" и "Цезарь Куников". Теперь последний уничтожен. Это болезненная потеря, так как корабли заменить нечем, они такие БДК не строят, а привезти их неоткуда. Поэтому про десант им можно забыть", — говорит Фокусу Заблоцкий.

Эксперт отмечает, что по одной из версий, на борту БДК "Цезарь Куников" могли перевозить Shahed. Официального подтверждения или опровержения этой информации пока нет.

"Пока эта версия проверяется. Мы не знаем, что было на борту уничтоженного БДК. Но был сильный взрыв и пожар, что свидетельствует о том, что на борту были боеприпасы", — добавляет собеседник Фокуса.

Военный эксперт Максим Паламарчук также считает, что потеря большого десантного корабля серьезно ударит по россиянам.

"Бесповоротно уничтожено как минимум три БДК. "Цезарь Куников" — четвертый. Это не значит, что оставшиеся девять больших десантных кораблей способны выполнять задания. Тот же "Оленегорский горняк", который держится на воде, был серьезно поврежден украинским дроном", — отмечает в беседе с Фокусом Паламарчук.

Усилить ресурсы

Большие десантные корабли россияне используются в логистике на юге Украины, объясняют Фокусу эксперты. Любое нарушение в этом процессе можно расценивать как преимущество для украинской армии. Однако, чтобы воспользоваться слабостью РФ, нужно усилить ресурсы нашей армии.

"Уничтожение БДК ослабляет Россию. Но не критично, потому что есть Крымский мост, железнодорожные перевозки на юг Украины. Но это для них удар в любом случае", — добавляет Паламарчук.

Напомним, в РФ заявляют о начале ремонтных работ БДК "Минск" в 2024 году. Как известно, корабль был поврежден в сентябре 2023 года во время ракетного удара Storm Shadow. БДК потерял надкорабельную надстройку. Независимые OSINT-аналитики из проекта Oryx, внесли "Минск" в категорию поврежденных, однако эксперты считают, что он не подлежит экономическому восстановлению.

Фокус также писал, что 1 февраля Главное управление разведки Минобороны Украины провело успешную спецоперацию по уничтожению ракетного катера "Ивановец" Черноморского флота РФ. Судно находилось на рейде озера Донузлав. По нему несколько раз ударили морские дроны Magura V5.