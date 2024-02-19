Байден не согласится тянуть Украину к переговорам с РФ: эксперты назвали причину (видео)

Президент США не хочет отдавать козырь в руки Дональду Трампу и оставлять свой ВПК без военных заказов. Эксперты уверены, что пакет помощи Украина обязательно получит.

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Джо Байден понимает, что тянуть сейчас Украину к переговорам с Россией на фоне ситуации на фронте и задержки пакета помощи от США означает отдать козырь в руки Дональда Трампа. Конкурент Байдена обязательно разыграет ситуацию в Украине, но пока непонятно каким образом: от организации какого-то масштабного договора между двумя странами до полноценного ленд-лиза. Об этом в интервью Фокусу завили глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко и кандидат политических наук, руководитель Ассоциации малых общин Алексей Буряченко.

По мнению Игоря Чаленко, если США смогут обеспечить Украине сильную позицию на фронте через предоставление не только очередного пакета помощи, но и дальнобойных систем, в таком случае сможет сохранить свои политические позиции.

"Тем более, что сейчас республиканцы пошли на встречу Байдену и предложили давать военную помощь Украине в долг, — акцентирует Чаленко, — Такой подход и такой диалог дает возможность и республиканцам и демократам найти некую центрическую позицию по помощи Украине".

Алексей Буряченко считает, что Джо Байден перешел к очень жесткой риторике в отношении Путина, поэтому о посредничестве в организации переговоров между Россией и Украиной со стороны США не может идти речь. Просто невозможно выходить на брифинг рассказывая об оси зла и архитектуре мировой безопасности, а потом говорить о необходимости садиться за стол переговоров со слабой позицией Украины и жать руку диктатору.

"Кроме того, Байден ни в коем случае не отберет деньги у собственного ВПК, который производит оружие для Украины, — отмечает Буряченко, — Ведь именно представители ВПК всегда были электоратом республиканцев, поэтому президент США не хочет обижать такой электорат. Благодаря большим военным заказам демократам удалось их перетянуть на свою сторону".

Сейчас американские производственники находятся в ожидании очередных заказов, говорит Буряченко. Если Вашингтон не даст эти заказы, то Байден сразу потеряет много пунктов электоральной поддержки в преддверии выборов. Поэтому американская помощь Украине все же будет, говорит эксперт, и ВСУ получит новейшее американское оружие.

При этом, по словам Игоря Чаленко, Россия так и не смогла что-то конкретное предложить Украине, а только говорит о самих переговорах. На самом деле несмотря на ситуацию на суше Украина имеет довольно прочную позицию и Черном море и уже много месяцев ведет обстрел военных объектов в самой России.

"Путину без разницы, что будет происходить с Белгородом, но его очень волнуют болезненные удары ГУР по нефтяным предприятиям в РФ, — акцентирует Чаленко, — Прежде всего Путин боится потерять деньги, ведь тогда он потеряет и власть".

Украинские бойцы делают просто безумные вещи уничтожая по 1000 оккупантов ежедневно, отмечает эксперт. Просто сейчас в Украине своеобразная точка бифуркации, когда надо выстоять и пытаться испытывать еще более болезненные удары врагу, особенно в тылу.

Напомним, в СМИ со ссылкой на российские источники передавали, что президент РФ Владимир Путин предлагал США заморозить войну в Украине. Вашингтон, как сообщается, остался верен принципу не вести переговоров без Украины.