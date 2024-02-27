Без военных баз НАТО: как Альянс может увеличить присутствие в Украине и приведет ли это к ядерной войне

Европейские лидеры обсуждали возможность отправки солдат НАТО в Украину. Эксперты считают, что дискуссия связана с уменьшением роли США в ЕС и угрозой эскалации войны со стороны РФ. Фокус выяснил, как Альянс может увеличить присутствие в Украине.

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На встрече западных лидеров в Париже обсуждался вопрос возможной отправки войск НАТО в Украину. Такое заявление сделал президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Мы это обсудили. Пока консенсуса по отправке войск нет. Но в этом вопросе в будущем ничего не следует исключать", — сказал Макрон.

Резонансные слова французского политика вызвали бурную реакцию. Ряд лидеров западных стран один за другим высказались категорически против подобной перспективы. Так, канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что в будущем "на украинской земле не будет ни сухопутных войск, ни солдат, которые будут отправлены туда европейскими государствами или странами НАТО". Президент Польши Анджей Дуда, хотя и подтвердил, что на встрече в Париже возможная отправка солдат НАТО в Украину действительно обсуждалась, подчеркнул, что дискуссия была "страстной", и "абсолютно никакого согласия не было". А премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон отметил, что "сейчас это [отправка войск НАТО в Украину] абсолютно не актуально". При этом политик добавил, что каждая страна имеет право обсуждать свои собственные решения о размещении войск за пределами своих границ, что не оказывает прямого влияния на НАТО в целом.

Отреагировал на заявление Макрона и Генсек НАТО Столтенберг. Он отметил, что партнеры оказывают Киеву "беспрецедентную поддержку уже длительное время", однако у Альянса нет планов размещения войск НАТО в Украине.

"Мы делаем это с 2014 года и активизировались после полномасштабного вторжения. Но нет никаких планов размещения войск НАТО на территории Украины", — сказал Столтенберг.

Комплексное присутствие

Заявление Макрона стоит рассматривать в двух направлениях — политическом и практическом, говорят Фокусу эксперты. С одной стороны, срок полномочий французского гаранта подходит к концу и больше баллотироваться он не будет. По этой причине Макрон озвучивает амбициозные и эпатажные предложения, без оглядки на электорат, считает политолог Олег Постернак.

"Макрон проявил политическую дальновидность. Он показал себя стратегическим лидером, который хочет утвердить амбицию Франции в будущей европейско-континентальной системе безопасности. Суть ее в том, чтобы опередить Германию, предоставить альтернативу американо-немецкой модели внешне-политического согласования. Макрон не ориентируется на электоральные предпочтения, а потому может позволить себе подобные радикальные заявления, несвязанные с политической традицией", — говорит Фокусу Постернак.

С практической точки зрения, заявление Макрона сигнализирует Украине, что Запад с ней до конца, добавляет эксперт. А также демонстрирует, что любое минимальное преимущество РФ на поле боя, связанное с продвижением на Юге и Востоке Украины может быть при необходимости блокировано активностью Запада. Кроме того, заявление французского президента должно подействовать на ту часть европейцев, которые устали от войны.

"Раз не хотят воевать, пусть поддерживают финансовую и военную помощь Украине", — добавляет Постернак.

Военный эксперт Алексей Йижак считает, что ситуация с безопасностью в Европе изменилась с того момента, как в США все громче стали звучать заявления кандидата в президенты Дональда Трампа о том, что американцам неинтересны дела за пределами страны.

"Угроза войны с РФ остается высокой, а присутствие США в ЕС уменьшается. Американцы все меньше заинтересованы делами европейцев. В ЕС чувствуют, что придется решать вопросы безопасности самим и думают, что могут сделать в рамках НАТО для поддержки Украины", — рассуждает эксперт в беседе с Фокусом.

До ядерной войны не дойдет

Идею отправки военных НАТО в Украину могли обсуждать в рамках двухсторонних соглашений о гарантиях безопасности, которые Киев подписывает с западными странами. Такое объяснение озвучил премьер-министр Словакии Роберт Фицо перед встречей европейских лидеров в Париже. Политик не стал говорить, с какой целью западные войска хотят отправить в Украину, однако подчеркнул, что видит риск значительной эскалации войны, если такое решение будет принято.

"В двухсторонних соглашениях речь не идет об обязательствах совместной обороны, однако любое другое присутствие солдат Альянса в Украине — возможно. Пока что о военных базах НАТО не говорят, но допускаю, что могли обсуждать возможную службу граждан НАТО в украинском войске, западные экипажи, которые будут обслуживать сложные виды техники в Украине, оборонно-ремонтные заводы, а также зонтик ПВО рядом с нашей страной", — отмечает Йижак.

В России перспективу отправки солдат НАТО в Киев оценили в привычном стиле. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что если Альянс отправит войска в Украину, "придется говорить не о вероятности, а о неизбежности прямого столкновения России и НАТО".

По словам Йижака, в Кремле с начала полномасштабного вторжения считают, что НАТО опосредованно принимает участие в войне, поставляя Киеву оружие. Однако если Альянс отправит своих солдат в Украину действительно важным в этом вопросе будет критерий ядерной войны.

"Если оружие одной ядерной страны используют против другой ядерной страны — это прямое столкновение. Однако присутствие западных военных в Украине в качестве ремонтных экипажей — не станет поводом для ядерной войны", — объясняет Йижак.

Эксперт также отмечает, что европейцам не нужно разрешение США, чтобы направить свои войска в Украину, если речь идет о решении отдельных стран.

"Европейцы всегда имели военное присутствие в разных частях мира. Например, Франция — в Африке. США не может формально ограничить такие действия, только политически. Но поскольку сейчас американцы говорят европейцам самим решать вопросы безопасности, они могут действовать так, как считают нужным", — резюмирует эксперт.

Фокус ранее писал, что если Дональд Трамп победит на выборах США, он может ослабить американские гарантии безопасности в НАТО, что ставит под угрозу ЕС. По этой причине европейцы говорят о необходимости создать альтернативный оборонный союз.

Также Фокус отмечал, что Украине в 2024 году не стоит ждать приглашения вступить в НАТО. Главным приоритетом Альянса является оказание помощи для обеспечения безопасности Украины, а не формальное приглашение.