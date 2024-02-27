Без військових баз НАТО: як Альянс може збільшити присутність в Україні та чи призведе це до ядерної війни

Європейські лідери обговорювали можливість відправки солдатів НАТО в Україну. Експерти вважають, що дискусія пов'язана зі зменшенням ролі США в ЄС і загрозою ескалації війни з боку РФ. Фокус з'ясував, як Альянс може збільшити присутність в Україні.

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На зустрічі західних лідерів у Парижі обговорювали питання можливої відправки військ НАТО в Україну. Таку заяву зробив президент Франції Емманюель Макрон.

"Ми це обговорили. Поки що консенсусу щодо відправлення військ немає. Але в цьому питанні в майбутньому нічого не слід виключати", — сказав Макрон.

Резонансні слова французького політика викликали бурхливу реакцію. Низка лідерів західних країн один за одним висловилися категорично проти такої перспективи. Так, канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав, що в майбутньому "на українській землі не буде ні сухопутних військ, ні солдатів, які будуть відправлені туди європейськими державами або країнами НАТО". Президент Польщі Анджей Дуда, хоча й підтвердив, що на зустрічі в Парижі можливе відправлення солдатів НАТО в Україну справді обговорювали, наголосив, що дискусія була "пристрасною", і "абсолютно ніякої згоди не було". А прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон зазначив, що "зараз це [відправлення військ НАТО в Україну] абсолютно не актуально". При цьому політик додав, що кожна країна має право обговорювати свої власні рішення щодо розміщення військ за межами своїх кордонів, що не чинить прямого впливу на НАТО в цілому.

Відреагував на заяву Макрона і Генсек НАТО Столтенберг. Він зазначив, що партнери надають Києву "безпрецедентну підтримку вже тривалий час", однак Альянс не має планів розміщення військ НАТО в Україні.

"Ми робимо це з 2014 року й активізувалися після повномасштабного вторгнення. Але немає жодних планів розміщення військ НАТО на території України", — сказав Столтенберг.

Комплексна присутність

Заяву Макрона варто розглядати у двох напрямках — політичному і практичному, кажуть Фокусу експерти. З одного боку, термін повноважень французького гаранта добігає кінця і більше балотуватися він не буде. З цієї причини Макрон озвучує амбітні та епатажні пропозиції, не озираючись на електорат, вважає політолог Олег Постернак.

"Макрон проявив політичну далекоглядність. Він показав себе стратегічним лідером, який хоче утвердити амбіцію Франції в майбутній європейсько-континентальній системі безпеки. Суть її в тому, щоб випередити Німеччину, надати альтернативу американсько-німецькій моделі зовнішньополітичного узгодження. Макрон не орієнтується на електоральні вподобання, а тому може дозволити собі подібні радикальні заяви, незв'язані з політичною традицією", — каже Фокусу Постернак.

З практичної точки зору, заява Макрона сигналізує Україні, що Захід з нею до кінця, додає експерт. А також демонструє, що будь-яка мінімальна перевага РФ на полі бою, пов'язана з просуванням на Півдні та Сході України, може бути за необхідності блокована активністю Заходу. Крім того, заява французького президента має подіяти на ту частину європейців, які втомилися від війни.

"Раз не хочуть воювати, нехай підтримують фінансову та військову допомогу Україні", — додає Постернак.

Військовий експерт Олексій Їжак вважає, що ситуація з безпекою в Європі змінилася відтоді, як у США дедалі гучніше почали лунати заяви кандидата в президенти Дональда Трампа про те, що американцям нецікаві справи за межами країни.

"Загроза війни з РФ залишається високою, а присутність США в ЄС зменшується. Американці дедалі менше зацікавлені справами європейців. У ЄС відчувають, що доведеться розв'язувати питання безпеки самим і думають, що можуть зробити в межах НАТО для підтримки України", — міркує експерт у бесіді з Фокусом.

До ядерної війни не дійде

Ідею відправки військових НАТО в Україну могли обговорювати в рамках двосторонніх угод про гарантії безпеки, які Київ підписує із західними країнами. Таке пояснення озвучив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо перед зустріччю європейських лідерів у Парижі. Політик не став говорити, з якою метою західні війська хочуть відправити в Україну, однак наголосив, що вбачає ризик значної ескалації війни, якщо таке рішення буде ухвалено.

"У двосторонніх угодах не йдеться про зобов'язання спільної оборони, проте будь-яка інша присутність солдатів Альянсу в Україні — можлива. Поки що про військові бази НАТО не говорять, але припускаю, що могли обговорювати можливу службу громадян НАТО в українському війську, західні екіпажі, які обслуговуватимуть складні види техніки в Україні, оборонно-ремонтні заводи, а також парасольку ППО поряд із нашою країною", — зазначає Їжак.

У Росії перспективу відправки солдатів НАТО до Києва оцінили у звичному стилі. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що якщо Альянс відправить війська в Україну, "доведеться говорити не про ймовірність, а про неминучість прямого зіткнення Росії і НАТО".

За словами Їжака, у Кремлі з початку повномасштабного вторгнення вважають, що НАТО опосередковано бере участь у війні, постачаючи Києву зброю. Однак якщо Альянс відправить своїх солдатів в Україну, дійсно важливим у цьому питанні буде критерій ядерної війни.

"Якщо зброю однієї ядерної країни використовують проти іншої ядерної країни — це пряме зіткнення. Однак присутність західних військових в Україні як ремонтних екіпажів — не стане приводом для ядерної війни", — пояснює Їжак.

Експерт також зазначає, що європейцям не потрібен дозвіл США, щоб направити свої війська в Україну, якщо йдеться про рішення окремих країн.

"Європейці завжди мали військову присутність у різних частинах світу. Наприклад, Франція — в Африці. США не може формально обмежити такі дії, тільки політично. Але оскільки зараз американці кажуть європейцям самим вирішувати питання безпеки, вони можуть діяти так, як вважають за потрібне", — резюмує експерт.

Фокус раніше писав, що якщо Дональд Трамп переможе на виборах США, він може послабити американські гарантії безпеки в НАТО, що ставить під загрозу ЄС. З цієї причини європейці говорять про необхідність створити альтернативний оборонний союз.

Також Фокус зазначав, що Україні у 2024 році не варто чекати запрошення вступити до НАТО. Пріоритетом Альянсу є надання допомоги для гарантування безпеки України, а не формальне запрошення.