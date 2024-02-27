"Пристрасна дискусія": Дуда прокоментував можливе відправлення військ НАТО в Україну

За словами польського президента, питання подальшої допомоги Україні стояло вкрай гостро на засіданні лідерів Альянсу та ЄС. Країни самі ухвалюватимуть рішення про те, як підтримувати Київ у протистоянні з РФ.

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З огляду на історію, було б краще, якби Російської Федерації і зовсім ніколи не існувало. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час свого візиту до Франції, передає Polskie Radio.

За його словами, зараз Європа має зробити ставку на НАТО, власну оборону і європейську солідарність. Пов'язано це із загрозами, які нависають з боку Росії.

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"З точки зору Польщі та з огляду на нашу історію, було б краще, якби Росії не існувало. Концепція президента (Франції, — ред.) Еммануеля Макрона про включення європейської частини НАТО під ядерну парасольку — це дуже важливий голос у поточній дискусії, який ми в Польщі приймаємо абсолютно позитивно", — заявив Анджей Дуда.

Окрема тема, якої торкнувся польський голова держави, стосувалася відправки військ на територію України для допомоги в боротьбі з російськими окупантами. 28 країн, які також були присутні на зустрічі лідерів ЄС і НАТО, обговорили подальшу підтримку Києва. Сталося це з ініціативи Еммануеля Макрона.

Анджей Дуда в коментарі журналістам поділився, що одне із запитань викликало велику дискусію.

"Пристрасна дискусія розгорнулася навколо питання про відправлення військ в Україну, і тут теж не було абсолютно ніякої згоди", — ділиться президент Польщі.

Ніхто не виявив особливого ентузіазму стосовно цієї ідеї. Що стосується іншої допомоги, яка зачіпає постачання зброї, то політик не захотів розкривати підсумки зустрічі. Окремі країни самі вирішуватимуть, яку допомогу вони збираються надати Україні.

Нагадаємо, 27 лютого повідомлялося, що в НАТО обговорюють можливість відправки військ в Україну, про що заявив президент Франції Еммануель Макрон. За його словами, прохання президента України Володимира Зеленського про посилення підтримки Києва було почуто, однак консенсусу щодо відправлення військ НАТО поки що немає.