"Заблокируют членство Украины в ЕС": к чему могут привести протесты польских фермеров на границе

Варшава видит в Киеве серьезного экономического конкурента, считают эксперты. По этой причине на польско-украинской границе продолжаются фермерские протесты. Фокус разбирался, к чему приведет блокада и как это повлияет на экономику Украины.

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Польские фермеры продолжают блокировать украинскую границу и почти не пропускают грузовики, которые едут из нашей страны в ЕС. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"Ситуация остается неизменной. Польские фермеры продолжают блокировать шесть пунктов пропуска, усложняя движение именно для грузовых транспортных средств в обе стороны", — отметил Демченко утром, 29 февраля.

Накануне, премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что планирует встретиться с фермерами и обсудить временное закрытие границы для торговли с Украиной. Подобное решение он назвал "мучительным" для обеих сторон.

"Я готов принимать трудные решения, когда речь идет о границе с Украиной, всегда консультируясь с Киевом, чтобы не было ненужного напряжения. Но мы должны найти долгосрочное решение", — подчеркнул премьер-министр.

При этом вице-премьер по восстановлению Украины Александр Кубраков заявил, что Украина не вела переговоров о закрытии границ с Польшей, так как такое решение не будет выгодно никому, кроме России.

Его слова подтвердил торговый представитель Украины Тарас Качка. Он отметил, что Украина и Польша не обсуждали закрытие границ как решение блокады польских фермеров.

"Мы смогли найти общий язык и работаем над конструктивным решением, как разблокировать границу и учесть интересы фермеров Польши и Украины. Это не просто, но может быть. Те подходы, которые предложил Премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время выступления на польско-украинской границе, важные для построения возможного понимания", — отметил Качка.

Политические игры

"Если внимательно перечитать слова Туска, он говорит, что нужны компромиссы, потому что временное закрытие торговли с Украиной — очень небезопасная вещь, которую он не хочет вводить", — говорит Фокусу экономист Олег Пендзин.

В апреле в Польше пройдут местные выборы. С начала января в стране идет активная предвыборная кампания, и поскольку фермеры — один из основных пластов электората, премьер-министр Туск старается балансировать, считает эксперт.

Пендзин отмечает, что на сегодня общий объем товарооборота Польши с Украиной составляет 1,5 млрд долларов в год. Наша страна практически вернула довоенные объемы производства зерна, и при необходимости может воспользоваться альтернативными путями поставки товаров в Европу. Для обеих стран, по мнению Пендзина, временное закрытие границ — не выгодное решение, так как никто не хочет рисковать деньгами.

"Мы ищем альтернативы — поставки через Румынию, дунайские порты. Так что, блокирование поляками границ — это против ЕС. Все может привести к тому, что три тысячи украинских грузовых машин, которые стоят на границе, пойдут через Румынию. Тогда поляки потеряют рабочие места — в мотелях, ресторанах, на заправках, в сфере техобслуживания. Для Украины поставка товаров через Польшу — окно в Европу. По этим причинам ведутся активные переговоры. Однако я не думаю, что все так критично. Польские аграрии, несмотря на агрессивность, законопослушные. Понятно, что для них опасен заезд украинского зерна. Но нельзя исключать и политический аспект в этом процессе", — рассуждает эксперт.

Главные конкуренты

"Геополитически, мы с Польшей союзники, так как у нас общий враг в лице РФ. Но экономически — мы конкурентны, и в этом главное противоречие наших двухсторонних отношений", — рассуждает в беседе с Фокусом политолог Владимир Фесенко.

Эксперт отмечает, что в первую очередь, блокада границы негативно влияет на экономику. Еще в прошлом году, ради компромиссов, Украина частично отказалась от поставок аграрной продукции на европейский рынок. Сейчас из-за фермерских протестов может быть полностью заблокирована торговля, в том числе со странами, которые получали наши товары через Польшу. А именно — Германией и странами Балтии.

"Польша перекрывает транзит аграрной продукции из Украины в ЕС и хочет добиться полной отмены свободного доступа этих товаров на европейский рынок. Но хочу сказать, не только поляки видят в нас серьезного конкурента в ряде сфер: металлургии, аграрной и транспортной промышленностях. Сейчас мы получили сигнал тревоги. И то, что происходит с Польшей — переговоры, поиск компромиссов, так или иначе должно было произойти в процессе наших переговоров по вступлению в ЕС. Впереди Украину ждет сложный процесс по квотам на рынке ЕС", — продолжает Фесенко.

Эксперт напоминает, что из-за продолжающейся войны Еврокомиссия открыла Украине льготный доступ на европейский рынок, и это привело к кризису. Рано или поздно упрощенный режим должны были ограничить. И поскольку уже в марте, по словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, Европейская комиссия представит организационные аспекты переговорного процесса о вступлении Украины в Европейский Союз, Киев стоит на пороге длительных переговоров, которые будут касаться разных аспектов на пути вступления в ЕС.

"Мы столкнемся с потерями, но придется выбирать — или перспектива членства в ЕС или — ухудшение отношений с Польшей и вероятность того, что эта страна будет политически блокировать наше членство в ЕС. Поляки будут выступать нашими противниками, и они будут просить не только ограничений по квотам, но и по срокам доступа Украины на рынок ЕС. Это может затянуть процесс, и нам придется идти на уступки. Кроме того, вступление в ЕС Украины может разрушить нынешнюю систему субсидий. Наша страна будет главным получателям аграрных субсидий, а польские фермы будут оказывать сопротивление", — добавляет политолог.

Главным аргументов в пользу Украины может стать информация о транзите товаров в Польшу из РФ и Беларуси, о чем недавно заявил экономист и экс-сотрудник Института международных финансов Робин Брукс. Он сообщил, что компании из Польши продолжают торговать с РФ, несмотря на санкции. По его оценке, в 2023 году ввоз товаров в Россию через страны-посредники вырос в 2,5 раза.

"Думаю, официально торговля польши с РФ, в частности аграрной продукцией, незначительная. Рассказы про 12 млн тонн зерна — дезинформация, насколько я слышал из разных источников. Это элемент информационной войны. Но то, что есть контрабанда — это факт. Но это вопрос не к нам, а к польской власти и проблеме коррупции в их стране", — добавляет эксперт.

Фокус ранее писал, что польские фермеры намерены с 1 марта перекрыть дорогу на границе с Литвой. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис уже расценил подобные заявления как угрозу для национальной безопасности страны.

Также ранее сообщалось, что возле границы Польши с Беларусью польские правоохранители задержали украинского журналиста Михаила Ткача, который снимал материал о транзите продукции между двумя странами.