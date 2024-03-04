Сигнал Путину: где можно разместить силы НАТО в Украине после заявлений Макрона (видео)

Солдаты из ЕС могут теоретически охранять границы с ПМР и Беларусью, считают эксперты. Политологи отмечают, что это позволит высвободить части ВСУ для боев на горячих участках фронта.

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Заявления о возможности применения войск НАТО в Украине, прозвучавшие из уст президента Франции, являются исключительно своеобразным открытием "окна Овертона", то есть забрасывание удочки и приучение социума и других государств к реальности такой ситуации. Об этом в интервью Фокусу рассказали политолог Алексей Буряченко и глава "Международной ассоциации малых городов" и глава "Центра анализа и стратегий" Игорь Чаленко.

По мнению Чаленко, своим заявлением Макрон дает понять Путину, что Украина будет получать досрочную поддержку Запада. Даже если США ослабят свою поддержку Украине, то свое плечо более активно подставит Европа.

"Сейчас уже начались оправдания этого заявления в СМИ, но так же о невозможности предоставления Украине дальнобойных ракет или танков говорили и раньше, — акцентирует Чаленко, — Говорилось, что кроме Javelin ВСУ ничего не получит, но сейчас на фронте есть и дальнобойные ракеты и танки Leopard, ЗРК Patriot и много какой новейшей техники".

По словам Буряченко, заявление Макрона было очень неприятным для путинского режима, ведь даже просто сама дискуссия о теоретической возможности присутствия контингента НАТО в Украине привело к истерике в Кремле, а это многого стоит. А еще, таким образом, Макрон перехватывает инициативу немного вялого премьера Германии Шольца, который отказывается передавать Украине ракеты Taurus, несмотря на положительное решение Бундестага.

"По сути Макрон сам себя назначил лидером своеобразной "коалиции дальнобойного вооружения", — говорит Буряченко, — Не удивлюсь, если Макрон вскоре вообще объявит о создании единой армии ЕС".

На фоне фермерских протестов Макрон хочет такими внешними инициативами набрать себе внутренние политические баллы. Главное, чтобы это было только в плюс Украине, говорит Буряченко.

Игорь Чаленко считает, что французский контингент можно было бы применить для охраны границы с непризнанным Приднестровьем. Это позволило бы передислоцировать бойцов ВСУ на другие важные участки фронта. Вторым направлением является Беларусь, чтобы так же обезопасить северную границу от режима Лукашенко, который по приказу Путина может устроить какие-то диверсии или пропустить армию РФ, как это было в 2022 году.