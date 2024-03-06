Как Украине получить ядерное оружие: могут помочь США и специальная программа НАТО (видео)

После вступления в НАТО у Украины не будет шансов изготовить собственное ядерное оружие официально. Это может быть как с Израилем, который давно всем заявил, что не имеет ядерного оружия, но если потребуется, то применит его, говорят специалисты.

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Чтобы Украина теоретически восстановила свой ядерный потенциал нужно как минимум войти в состав НАТО. Украина не отказалась от договора о нераспространении ядерного оружия, а так может получить его только по программе НАТО "Nuclear Sharing", то есть взять на хранение чужие ядерные боеголовки. Об этом в интервью Фокусу рассказали политолог Алексей Буряченко и председатель "Международной ассоциации малых городов" и глава "Центра анализа и стратегий" Игорь Чаленко.

Например, именно благодаря подобной программе поляки просят разместить на их территории ядерные ракеты США. А еще интересно то, что французы не входят в так называемый "ядерный зонтик" и сами могут определять цели ударов, говорит Чаленко.

"У британцев в наличии только четыре атомные подводные лодки, одна из которых постоянно находится на патрулировании, то есть этих сил недостаточно, — отмечает Чаленко, — Поэтому, конечно, основной акцент делается именно на ядерном арсенале США".

По словам эксперта, война в Украине наглядно продемонстрировала, как автократии торгуют ядерными технологиями. КНДР и Иран активно наращивают свои ядерные наработки благодаря России.

По мнению Алексея Буряченко, когда Украина вступит в НАТО, то у нее не будет шансов наработать свое ядерное оружие официально. Это может быть как с Израилем, который давно всем заявил, что нет ядерного оружия, но если потребуется, то применит его.

"Конечно, Украина имеет все технические и научные возможности получить собственное ядерное оружие, хотя это будет фантастически дорого стоить, — отмечает Буряченко, — Но восстановить официальный статус, по которому надо провести ядерные испытания, будет невозможно".

Однако это можно сделать только до момента вступления в НАТО, отмечает эксперт. После этого уже надо будет координировать военную инфраструктуру и все виды имеющегося оружия с Альянсом, что не исключает размещения именно не украинского, а американского ядерного оружия в Украине, отмечает Бурченко.

Напомним, 29 февраля Путин пригрозил НАТО ядерным ударом в ответ на ввод войск в Украину. Путин заявил, что западные страны должны понимать, что у России тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории.