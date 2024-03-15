Роботино отбивает "мясные атаки", а ВСУ выискивает склады боеприпасов на Белгородщине (видео)

Если бы ВСУ или российским добровольцам удалось уничтожить склады с боеприпасами на территории Белгородщины, то это было бы хорошим результатом и обескровило ближайшие подразделения оккупантов. Военный обозреватель Давид Шарп уверен, что подобные склады являются приоритетными целями для ВСУ.

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Тактика россиян под Роботиным не отличается новизной и там снова позиции ВСУ пытаются забрасывать "мясными штурмами". Несмотря на все потери враг пытается отбить выступ в линии фронта, которую армия РФ потеряла еще летом прошлого года. Об этом в интервью Фокусу рассказал военный обозреватель Давид Шарп.

Он отмечает, что эта территория очень тяжелая для удержания, ведь выступ всегда легко простреливается, а также его можно окружить. Поэтому командование должно постоянно следить за ситуацией.

"Здесь имеет еще влияние медийная составляющая, ведь оккупанты хотят вернуть утраченное, — говорит Шарп, — Важно не упустить момент, если надо будет отойти, как это произошло под Авдеевкой, чтобы не нести лишних потерь".

Что касается российских добровольцев на стороне ВСУ, которые зашли на Белгородщину, то, по мнению Шарпа, нельзя исключать, что Кремль решит перераспределить ресурсы. Это могут быть материальные ресурсы для строительства укреплений на тех или иных участках границы или перебросить дополнительные силы, в том числе и с фронта.

"Однако гарантировать, что это произойдет, невозможно, — акцентирует эксперт, — Все зависит от того, насколько болезненным с военной и медийной точки зрения окажутся эти удары".

Хорошим результатом по мнению Шарпа, было бы то, если бы ВСУ или российским добровольцам удалось уничтожить склады с боеприпасами на территории Белгородщины, которыми питается армия РФ. Тем более, что западные партнеры накладывают запрет на применение ракет именно на международно признанной территории РФ.

"Но это не значит, что у украинцев нет, чтобы достать эти склады, — говорит Шарп, — Можно действовать с помощью диверсантов, или применять собственные отечественные аналоги, если такие склады в зоне их поражения".

Эксперт уверен, что подобные склады и так являются приоритетными целями для ВСУ, в том числе на Белгорощине. Особенно, когда речь идет о крупных складах с БК, от которых может снизить боеспособность близлежащей группировки оккупантов.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что совместная военная операция легиона "Свобода России", РДК и "Сибирского батальона" на территории РФ может привести к обвалу фронта. По его словам, в Москве будет "1991 или 1993 года, но масштабировано".