Для Taurus нужен суперкомпьютер: сколько надо ракет, чтобы уничтожить Крымский мост (видео)

Ракеты Taurus могут работать сразу в четырех специфических режимах в зависимости от ситуации. Однако для полноценного программирования потребуется суперкомпьютер, который есть только в единственном экземпляре в Германии, говорит журналист Александр Матвиенко.

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ВСУ было бы очень кстати получить как американские дальнобойные ракеты ATACMS, так и немецкие Taurus. Но надо помнить, что это разные боеприпасы с разной дальностью и средствами запуска. Есть информация, что для программирования немецких Taurus вообще нужен суперкомпьютер. Об этом в интервью рассказал журналист военного отдела "Фокус" Александр Матвиенко.

Журналист рассказал, что подобный суперкомпьютер вообще существует в одном экземпляре в Бундесвере. Только он способен полностью раскрыть уникальные возможности ракет Taurus. Очевидно никто его не будет передавать Украине.

"В принципе, программного обеспечения, которое есть на рынке, достаточно для управления этими ракетами, — отмечает журналист, — Но будет невозможно задействовать все уникальные функции этого боеприпаса".

По словам журналиста, Taurus может работать сразу в четырех специфических режимах в зависимости от условий ведения боя. Есть базовый инерционный вариант, затем есть инерционный режим с GPS, режим сканирования территории и в случае усиленного противостояния со стороны РЭБ режим построения 3D-карты, чтобы добраться до цели.

"На финальном этапе полета ракета запустит инфракрасную головку самонаведения и уничтожит цель, — говорит Матвиенко, — Если бы у нас был этот немецкий суперкомпьютер, то можно было бы запрограммировать все эти четыре режима".

По словам Александра Матвиенко, передача ракет Taurus является чисто политическим решением со стороны премьера Олафа Шольца. К сожалению, ракеты ATACMS не смогут заменить эти немецкие Taurus, поскольку они не такие дальнобойные: 320 км у ATACMS против 560 км у Taurus.

И именно Taurus по мнению журналиста, был бы как раз пригодился для уничтожения Крымского моста, как одной из основных артерий логистики оккупантов. Для этого Taurus имеют специальный заряд, который сначала пробьет покрытие Крымского моста, а вторым зарядом уже уничтожит его опоры.

Согласно так называемому "перехвату разговоров немецких офицеров" становится понятным, что для гарантированного уничтожения Крымского моста надо 50 ракет Taurus. Но возникает вопрос: даже если Украина получит ракеты, сможет ли себе позволить использовать такое количество именно на Крымский мост?

Ранее СМИ сообщали, что в Европарламенте депутаты ФРГ голосовали за Taurus для Украины, а в Бундестаге — против. По мнению главы депутатской группы ХДС/ХСС Даниэля Каспары, голосование в Страсбурге показывает, насколько "изолированным" является правительство канцлера Германии Олафа Шольца в Берлине "со своей линией".