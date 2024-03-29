Операция "Эмпатия", чтобы умилить ЕС: Дикий о теракте в "Крокусе" и межэтнических отношениях в РФ (видео)

Условный француз вряд ли полностью ощущает всю боль от разбомбленного Мариуполя, а вот теракт в людном месте вписывается в его картину понимания. Сейчас в России обострятся межэтнические отношения, те еще со времен СССР не были добрыми, отмечает ветеран АТО.

Related video

Хотя надежных доказательств, что стрельба в московском "Крокус Сити Холл" была совершена руками ФСБ, но такой сценарий выглядит наиболее вероятным. Таким образом Кремль пытался провести операцию "Эмпатия", подать сигнал мировому западному сообществу, что они "тоже страдают от терроризма" и надо снова искать "общего врага". Об этом в интервью Фокусу заявил ветеран АТО Евгений Дикий.

По его словам, операция прошла успешно, ведь многие западные страны выразили соболезнования в связи с терактом. Европейцам ближе именно такое страдание, чем обстрелы Украины.

"Рядовой француз вряд ли полностью ощущает всю боль от разбомбленного Мариуполя, а вот теракт в людном месте вполне вписывается в его картину понимания, — отмечает Дикий, — Французу легче себя представить в условном "Норд-Осте" или "Крокусе", чем в разрушенном мариупольском драмтеатре".

Москва таким образом предлагает Западу объединиться вокруг общего врага — исламского терроризма, говорит эксперт. А вот все эти бомбардировки и война в "бывшей колонии" — вещь второстепенная.

"И такой психологический посыл, к сожалению, может сработать и уже работает, — акцентирует военный, — Конечно, исполнителями вполне действительно мог быть ИГИЛ в тесном сотрудничестве с российскими спецслужбами".

По словам Дикого, в этом нет ничего необычного ведь например, основателями ИГИЛ были два руководителя спецслужб Саддама Хусейна, тесно подрабатывавшие с советским КГБ. И когда Россия формально воевала с ИГИЛ в Сирии, то бомбила демократическую прозападную оппозицию, а не террористов. С ИГИЛ боролись именно американцы.

По мнению Дикого, сейчас в России обострятся межэтнические отношения, потому что они со времен СССР не были хорошими. Главным разжигателем этнических группировок была советская армия, потомком которой является армия РФ, которая полностью действует по старым шаблонам.

"Советская армия вместо того, чтобы быть плавильным котлом единого советского народа как раз служила местом, откуда выходили с ненавистью к империи, — говорит ветеран АТО, — Именно там всегда были группы русских, дагестанцев, украинцев, чеченцев и так далее. Всем приходилось разбиваться на группы, чтобы противостоять агрессии других".

В современной российской армии больше не допускают таких ошибок, а делают отдельные этнические подразделения. Например, те же кадыровцы вообще не имеют в своем составе командования кого-то из этнических русских.

"Главная "фишка" Кремля в том, что он пытается держать баланс межэтническим напряжением среди самих группировок и их отношению к русским, говорит Дикий, — Кремль пытается, чтобы якуты ненавидели чеченцев, но чтобы они при этом не объединялись в своей ненависти к русским".

Однако из-за потери баланса, который возник после пыток задержанных таджиков, которых обвинили в теракте, расклад сил может измениться. Ненависть приезжих на заработки в РФ мусульман, которых и так унижают, будет только расти, а против них выплескивается ненависть националистических и неонацистских группировок самой России.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отрицает причастность Украины к теракту, как об этом сказал в своем выступлении президент РФ Владимир Путин.