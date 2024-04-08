Макрон идет к лидерству: не будет отвергать любую возможность помочь Украине (видео)

У Кремля появилась действительно мощная сила противостояния в Европе. Москве теперь лишний раз придется подумать, как действовать против представителей ядерной державы — Франции, говорят эксперты.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон пытается разыскать путь к европейскому лидерству, но не с точки зрения главы страны. Все его заявления о возможности введения французского контингента демонстрируют, что у Кремля появилась действительно мощная сила противостояния в Европе. Об этом в интервью Фокусу рассказали политолог Алексей Буряченко и председатель "Международной ассоциации малых городов", глава "Центра анализа и стратегий" Игорь Чаленко.

По мнению Буряченко, не надо мечтать, что во Франции все в восторге от того, что в Украину может отправиться пусть только французский легион. Но это показатель того, что Макрон ставит перед собой совершенно другие цели: он смотрит в сторону НАТО, в сторону единой армии Европейского Союза.

"Сегодня Макрону надо принимать решение: либо он действительно поможет людьми в обороне Украины, либо просто ограничится политической риторикой, — отмечает Буряченко, — Пока что и Париж и Москва "держат руку на пульсе" на уровне министров обороны.

С другой стороны, отмечает Буряченко, подобные разговоры служат для расширения так называемого "окна Овертона", то есть социум свыкается с мыслью о реальности того или иного решения, которое ранее считалось недопустимым. К тому же, сам Макрон четко заявил, что в случае гибели кого-то из французских военных "пятая статья" устава НАТО не будет задействована.

"Это лишний раз подтверждает, что страны-члены Альянса имеют полный суверенитет с точки зрения применения собственных вооруженных сил как они себе это видят, — акцентирует Чаленко, — Например, Турция и сама проводит спецоперации и ей понадобилось всего 17 секунд для принятия решения об уничтожении российского истребителя несколько лет назад".

По мнению экспертов, Кремлю теперь лишний раз придется подумать, как действовать против представителей ядерной державы — Франции — если в Украине будут присутствовать их военные силы. Сама Франция может подтянуть в Украину современные средства ПВО для защиты своих солдат. Эксперты считают, что Макрон теперь точно не будет отказываться ни от одного нового формата помощи Украине.

Напомним, 3 апреля в МИД РФ заявили, что Франция готовит около 1500 солдат для отправки в Украину. Командование французского иностранного легиона уже якобы утвердило состав батальонно-тактической группы. В апреле военные будут в полной боевой готовности.