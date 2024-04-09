Ночная атака БПЛА на Воронежскую область — спецоперация ГУР, — источник Фокуса

По информации инсайдеров, дроны ударили по "711 авиационному ремонтному заводу" в городе Борисоглебск. Поврежден главный производственный цех предприятия

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Ночная атака беспилотных летательных аппаратов на Воронежскую область России является спецоперацией Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО). Об этом сообщил источник Фокуса в спецслужбах.

По данным инсайдеров, БПЛА нанесли удар по "711 авиационному ремонтному заводу" в городе Борисоглебск. В результате атаки поврежден главный производственный цех предприятия.

Министерство обороны РФ в утренней сводке утверждало об "успешной" работе ПВО и уничтожении четырех украинских БПЛА, в том числе в небе над Воронежской областью.

Что известно о ночном налете на Воронежскую область

Как сообщалось ранее, российские СМИ заявляли, что два беспилотника атаковали учебный авиационный центр подготовки летного состава имени Чкалова в Борисоглебске. По данным российских журналистов, первый дрон врезался в фасад здания на уровне 4-го этажа около трех часов утра. Через час туда попал и второй БПЛА.

По данным росСМИ, в ходе атаки якобы никто не пострадал.

Напомним, Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на 9 апреля якобы была сбита украинская противокорабельная ракета "Нептун".

Ранее, 8 апреля, стало известно, что БПЛА атаковали Брянский химзавод, который изготавливает взрывчатку. Так, с октября 2023 года Брянский химзавод атаковали минимум пять раз. Предприятие входит в холдинг "Техмаш", который задействован в выполнении заков для оборонной сферы.