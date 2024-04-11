Израиль готов раздавить последний оплот ХАМАС, но есть проблема с США и беженцами, — Давид Шарп (видео)

Возле города Рафах сейчас почти миллион беженцев и их надо эвакуировать. Кроме того, США хотят продвинуть мирное соглашение, которое хотят подать, как свою дипломатическую победу, говорит военный обозреватель.

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Сегодня главные ячейки ХАМАС находятся в городе Рафах и это последний оплот террористов. Однако израильская армия вынуждена оттягивать удар по боевикам из-за важности эвакуации жителей и из-за сопротивления США относительно наступления. Об этом в интервью Фокусу рассказал военный обозреватель Давид Шарп.

Он отметил, что есть еще пару населенных пунктов, где скрываются представители террористов в центре Газы, но они там имеют меньшее значение. Но именно на севере собралось более 900 тысяч беженцев и теперь Израилю надо решить сложную логистическую операцию.

"Подобная эвакуация требует много времени, но против самой атаки на ХАМАС выступают США, которые хотят подписания какого-то мирного соглашения, — акцентирует Шарп, — Это делается из предвыборных соображений из-за давления левого крыла и мусульманского лобби, имеющих вес для нынешней администрации Белого дома".

В окружении Байдена ближневосточную политику во многом определяют сторонники и последователи бывшего президента Обамы, говорит эксперт. Они хотят серьезного достижения перед выборами на дипломатическом фронте и в качестве достижения такого они видят возможность заключения формального мирного договора между Израилем и Саудовской Аравией.

"Но если Израиль не доведет дело до конца в плане общевойсковой фазы в Газе, то это будет самый серьезный удар по его безопасности, — отмечает Шарп, — Это будет сигналом врагам Израиля, что затем может сыграть трагическую роль в истории страны".

На ход продолжения военной операции сейчас играет роль и Рамадан, который целый месяц отмечают мусульмане. Конечно, в таких условиях будет не гуманистичным вести полноценную войну, говорит эксперт, поэтому израильское правительство находится перед выбором: есть Рафах, а есть давление США и надо что-то выбрать.

Напомним, 16 февраля издание The Times of Israel сообщило, что израильская разведка считает, что ХАМАС переживет войну благодаря поддержке в Газе. По данным разведки ЦАХАЛа, Сектор Газа станет "зоной глубокого кризиса", а ХАМАС продолжит функционировать как "террористическая группа и партизанская группировка".