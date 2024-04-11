Ізраїль готовий розчавити останній оплот ХАМАС, але є проблема із США та біженцями, — Давид Шарп (відео)

Біля міста Рафах зараз майже мільйон біженців і їх треба евакуювати. Крім того, США хочуть просунути мирну угоду, яку хочуть подати, як свою дипломатичну перемогу, каже військовий оглядач.

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Сьогодні головні осередки ХАМАС знаходяться в місті Рафах і це останній оплот терористів. Проте ізраїльска армія вимушена відтягувати удар по бойовиках через важливість евакуації мешканців та через супротив США щодо наступу. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів військовий оглядач Давид Шарп.

Він зазначив, що є ще пару населених пунктів, де ховаються представники терористів в центрі Гази, але вони там мають менше значення. Але саме на півночі зібралось понад 900 тисяч біженців і тепер Ізраїлю треба вирішити складну логістичну операцію.

"Подібна евакуація вимагає багато часу, але проти самої атаки на ХАМАС виступають США, які хочуть підписання якоїсь мирної угоди, — акцентує Шарп. — Це робиться з передвиборчих міркувань через тиск лівого крила і мусульманського лобі, що мають вагу для нинішньої адміністрації Білого дома".

В оточенні Байдена близькосхідну політику багато в чому визначають прихильники й послідовники колишнього президента Обами, каже експерт. Вони хочуть серйозного досягнення перед виборами на дипломатичному фронті й в якості досягнення такого вони бачать можливість укладення формального мирного договору між Ізраїлем та Саудівською Аравією.

"Але якщо Ізраїль не доведе справу до кінця в плані загальновійськової фази в Газі, то це буде найсерйозніший удар по його безпеці, — відзначає Шарп. — Це буде сигналом ворогам Ізраїлю, що потім може зіграти трагічну роль в історії країни".

На хід продовження військової операції зараз грає роль і Рамадан, що цілий місяць відзначають мусульмани. Звичайно, в таких умовах буде не гуманістичним вести повноцінну війну, каже експерт, тому ізраїльський уряд перебуває перед вибором: є Рафах, а є тиск США і треба щось вибрати.

Нагадаємо, 16 лютого видання The Times of Israel повідомило, що ізраїльська розвідка вважає, що ХАМАС переживе війну завдяки підтримці в Газі. За даними розвідки ЦАХАЛу, Сектор Гази стане "зоною глибокої кризи", а ХАМАС продовжить функціонувати як "терористична група і партизанське угрупування".