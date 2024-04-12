Кого через 60 дней будут считать уклонистами: как на практике будут работать новые правила призыва

Военнообязанные должны обновить данные в военкоматах в течение двух месяцев после вступления в силу закона о мобилизации. Если они проигнорируют это требования, их лишат права пользоваться транспортным средством и оштрафуют. Фокус разбирался, как будут работать новые правила призыва.

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Новый закон об ужесточении мобилизации фактически убирает понятие повесток для обновления данных. Все военнообязанные должны явиться в ТЦК и СП в течение 60 дней со дня вступления документа в силу. Тех, кто проигнорирует это требование, военкоматы автоматически будут считать уклонистами и смогут применять в отношении таких людей санкции.

Повесток не будет

"В законе прописаны довольно жесткие требования", — говорит Фокусу адвокат юридической компании Riyako & Partners Николай Максимов. Военнообязанные должны в течение 60 дней после того, как будет опубликован приказ президента, и закон вступит в силу, обновить свои данные в военкомате. Сделать это можно лично или через электронный кабинет призывника. Регистрация в этом системе остается добровольной.

Те, кто проигнорируют требования закона, будут автоматически считаться уклонистами. Военкоматы обратятся в полицию, чтобы объявить таких людей в розыск. Если полиция не сможет доставить человека в ТЦК, ему направят письменное требование об исполнении обязательств от имени руководителя военкомата. Это письмо необязательно вручать человеку лично. Если сделать это невозможно, военкоматы все равно могут обратиться в суд, чтобы ограничить нарушителей в праве на вождение транспортным средством и оштрафовать.

"Если почтальон придет с требованием от военкомата об исполнении обязательств и не найдет адресата на месте, он поставит отметку, что требование вручить невозможно. И все. Через 10 дней руководитель ТЦК вправе обратиться в суд, чтобы человека ограничили в управлении транспортным средством", — объясняет юрист.

Кроме того, в парламенте планируют повысить штрафы за нарушения правил воинского учета. На днях в Раде приняли соответствующий закон за основу в первом чтении. В ближайшее время его должны рассмотреть во втором чтении.

Член комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности, нардеп Максим Бужанский говорил Фокусу, что если ТЦК могут получить информацию о военнообязанных из госреестров, к которым им предоставили доступ, ее обновлять не нужно.

"Обновить нужно будет три вещи — фактическое место проживания, фактический номер телефона и адрес электронной почты. За невыполнение этих условий будет предусмотрен штраф от 17–22 тысяч грн", — отмечал нардеп.

Документ также изначально предусматривал исключить норму об административном аресте на трое суток при отсутствии военно-учетных документов и наказание в виде тюрьмы за отказ от прохождения медосмотра. Однако нардепы исключили эти предложения из законопроекта.

Силой доставят в военкоматы

По мнению Максимова, обязательно обновить данные на практике могут заставить тех, кто вообще не числится в ТЦК и СП после начала полномасштабного вторжения.

"Глобально поднимать базы и требовать обновить данные каждого, на мой взгляд, не будут. ТЦК загружены бумажной работой, им не хватает времени, чтобы по каждому человеку отправлять запрос в полицию, потом письменное требование об исполнении обязательств, потом иски в суд. Думаю, сотрудники ТЦК и СП сравнят информацию, которая у них есть с той, что в госреестрах. Если про человека нет совсем никаких данных в ТЦК, с ним будут работать", — отмечает юрист.

Что касается полицейских, им новый закон, по мнению эксперта, фактически легализуют возможность применять силу, чтобы доставить человека в военкомат, если тот находится в розыске.

"Сейчас тоже существует механизм объявления в розыск, если человек не явился по повестке. Но этого не делают, так как процесс долгий. Только в исключительных случаях. И нынешней механизм, думаю, тоже будет медленный и редко применяемый. Полиция тоже не может искать десятки тысяч людей, которых объявят в розыск. А суды не потянут нагрузку. С другой стороны, если человек попадет в базу "Оберіг", на любом блокпосту его вправе после проверки документов доставить в военкомат. Поскольку у нас немало случаев применения силы в отношении тех, кто добровольно не идет в ТЦК и СП, эта норма может увеличить количество подобных инцидентов", — добавляет Максимов.

Недавний соцопрос показал, что только 20% мужчин призывного возраста 25-59 лет, которые пока не служат, рассматривают для себя возможность присоединиться к армии. 63% такой возможности не рассматривают, а 17% — не определились.

При этом 60% респондентов характеризуют работу ТЦК и СП негативно, 19% — положительно, а 21% опрошенных затруднились с ответом.

В новом законе предусмотрен, в том числе, так называемый, мотивационный пакет — предложения, призванные агитировать военнообязанных вступать в ряды ВСУ. Они касаются различных дополнительных льгот, которые получают военные в компенсацию за службу. Однако эксперты скептически относятся к подобной системе поощрения. Поскольку норма о демобилизации так и не была принята, а это значит, что служба в армии остается фактически бессрочной — де-юре, до окончания военных действий. А именно этот факт, как ни единожды говорили Фокусу военные, демотивирует новобранцев.

Напомним, ранее Фокус объяснял, почему военкомов не наказывают за превышение полномочий.

Также Фокус отмечал, что в новом законе о мобилизации предусмотрен обязательный повторный медосмотр для людей с инвалидностью.