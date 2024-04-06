Кнут без пряника: почему военкомов не наказывают за превышение полномочий

Незаконное ограничение свободы, похищение, избиение, пытки — все это статьи Уголовного кодекса, которыми правоохранители могли бы квалифицировать действия некоторых сотрудников ТЦК и СП. Однако этого не происходит. Фокус выяснил, почему военкомам все сходит с рук.

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Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что в 2023 году он столкнулся с более чем тысячью случаев конфликтов граждан и сотрудников военкоматов.

"Более 1000 в 2023-м. В этом году — уже более 300 подобных случаев. Это, скажем так, кейсы, в которых нужно разбираться. Обращений гораздо больше", — объяснил уполномоченный по правам человека Верховной Рады в интервью "Суспільне".

По словам Лубинца, в отношении работников военкоматов по-настоящему не применяются меры наказания, предусмотренные законом, так как в обществе нет единой оценки, относительно правомерности действий военкомов.

"Меня информируют, что открыто дисциплинарное производство, на кого-то наложили административное взыскание. Но я не вижу даже по максимально позорным случаям реального наказания. Наверное, не хотят доводить до какого-то реального военного наказания, потому что это по-разному может трактоваться. По мнению многих, он – герой, задерживал уклонистов. А по мнению другой части Украины, он человек, нарушивший права гражданина", — отметил Лубинец.

Омбудсмен добавил, что сотрудники ТЦК и СП не могут ходить по улицам и задерживать граждан Украины с применением физической силы. Вместо этого они должны обращаться в Национальную полицию с перечнем лиц, которые должны явиться в центры комплектования.

"Не могут. Это нонсенс. Кто от этого выиграет? Армия? Нет. Граждане Украины, которые боятся выходить на улицу? Нет", — добавил он.

Закон на паузе

На днях в Сети опубликовали видео с участием якобы сотрудников ТЦК и СП. На записи видно, как военный в форме и с автоматом вместе с полицейским пытаются затолкать в автомобиль мужчину. Судя по комментариям задержанного, его вытащили из собственной машины, разбив боковое стекло прикладом автомата.

За мужчину вступается несколько человек, в том числе женщина. Она называет людей в форме "хуже тех русских" и предлагает им "идти в окоп".

Подобный случай — один из тысячи, если верить заявлению омбудсмена о количестве обращений граждан по причине превышения полномочий сотрудниками военкоматов. Так в марте в Закарпатье работники ТЦК и СП избили парня, который якобы незаконно собирался пересечь государственную границу. Из-за издевательств тот пытался покончить с собой.

В феврале в Киевской области работники ТЦК заставили мужчину выйти из машины, после чего стали его избивать.

В июне прошлого года в Одесской области сотрудники военкомата открыли стрельбу во время задержания прохожего. На случившееся отреагировали в Минобороны. Там пообещали не оставлять подобные "позорные случаи " без внимания и привлекать к ответственности военкомов за недостойное поведение.

"Виновные будут привлечены к строгой ответственности, согласно действующему законодательству", — говорил тогдашний замминистра обороны Александр Павлюк.

Однако в большинстве случаев превышение полномочий сходит военкомам с рук. Как говорили Фокусу юристы, исходя из адвокатской практики, в лучшем случае сотрудники ТЦК и СП идут на мировое соглашение с прокурорами, признают вину по меньшей статье и просят перевода на фронт. Максимум их отправляют в зону боевых действий и дело приостанавливается.

По словам адвоката юридической компании Riyako & Partners Николая Максимова, причина в том, что в военное время некоторые законы негласно поставлены на паузу.

"Силой затолкать человека в автомобиль посреди улицы и увезти в неизвестном направлении — это похищение. Избиение, пытки, незаконное задержание — все это статьи уголовного кодекса Украины. Если кто-то нарушает закон, должно быть открыто уголовное производство, проведено расследование. Но есть одно но. Во время войн и революций по разным причинам законы перестают работать. Например, в 2014 году во время Майдана законодательством не была предусмотренна возможность смещения президента силой и принятие Верховной Радой постановления об этом. То же самое происходит сейчас, относительно привлечения ТЦК к ответственности", — рассуждает юрист.

Превышение полномочий

Всю систему ТЦК нужно было реформировать много лет назад, однако этого не произошло даже за два года полномасштабного вторжения, говорят Фокусу эксперты. Ключевая проблема нынешних военкоматов — самоуправство и вседозволенность. Многие дисциплинарные правонарушения не доходят до логического завершения, что буквально развязывает руки даже рядовым сотрудников ТЦК и СП, не говоря о руководстве военкоматов.

Вторая проблема — коррупция. По словам политического аналитика Олега Постернака, этот феномен приобрел колоссальные масштабы.

"Внутри системы строгая иерархия с определенной "крышей" в центре. Возможно даже в Генштабе, так как ТЦК напрямую курируются Генштабом и Минобороны", — говорит Фокусу эксперт.

Третья проблема — коэффициент полезного действия ТЦК. За два года большой войны военкоматы не показали значительных успехов ни в вопросе цифровизации воинского учета, ни в коммуникации с обществом.

"Сегодня ТЦК из-за своей нерациональной деятельности бросает тень на ВСУ. Как говорят военные, некоторые военкомы позорят вооруженные силы Украины, так как носят похожую форму", — добавляет эксперт.

Максимов отмечает, что власти реагируют на превышение полномочий сотрудниками ТЦК и СП только в том случае, если конкретная история получает широкую огласку в СМИ.

"Если есть давление общества, тогда дело куда-то продвигается. Но реакция со стороны власти появляется не потому, что они действительно озабочены проблемами превышения полномочий военкомами, а потому, что огласка влияет на их имидж в глазах иностранных партнеров", — отмечает юрист.

При этом, по мнению эксперта, военно-политическое руководство, вероятно, считает, что если закон в отношении сотрудников ТЦК и СП будет действовать, механизм выполнения планов мобилизации сойдет на нет, что повлияет на эффективность призыва.

"Время идет, добровольцев нет. Есть ресурс, но люди не мотивированы. Если мобилизация остановится, сценарий будет негативным. Поэтому власти решили не привлекать к ответственности военкомов. Пока у нас военное положение, некоторые законы на паузе. Так делать нельзя, но это наша реальность", — добавляет Максимов.

Политический эксперт Игорь Рейтерович добавляет, что часть общества действительно представляет военкомов героями, так как некоторые из них защищали украинцев на фронте. Однако приблизительно 46% от всех сотрудников военкоматов — участники боевых действий. Остальные — никогда на фронте не были.

"Должно быть уважение к тем, кто защищал страну, поэтому многие списывают особенности их поведения на ПТСР или слишком эмоциональную реакцию. Но половина сотрудников ТЦК и СП не были на фронте. А потому каждый случай с превышением полномочий нужно разбирать отдельно и выяснять, в чем причина", — отмечает эксперт в беседе с Фокусом.

Напомним, недавно главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что в Украине достаточно людей, готовых защищать страну. А потому потребности мобилизации были пересмотрены. Причиной такого решения стал аудит, проведенный в ВСУ. В ходе проверок выяснилось, что в вооруженных силах Украины есть тысячи военнослужащих, которые ни разу не были в зоне боевых действий.

Фокус также писал, что подготовка мобилизованных в большинстве учебных центрах оставляет желать лучшего. В некоторых случаях курс молодого бойца длится меньше месяца. За это время новобранец успевает пару раз пострелять из автомата, после чего его отправляют на "ноль".