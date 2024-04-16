Загранпаспорт в обмен на военный билет: что ждет украинцев за границей по новому закону о мобилизации

Украинцы за границей должны обновить свои данные в военкоматах, чтобы не лишиться возможности продлить загранпаспорта. Так гласит новый закон о мобилизации. Но возвращаться домой для этого не нужно. Фокус выяснил, как украинцев возьмут на учет за границей.

Related video

Нардеп Федор Вениславский считает, что военнообязанным за границей не нужно возвращаться в Украину, чтобы обновить данные для ТЦК и СП. Это можно сделать дистанционно, так как военкомату достаточно знать, что человек проживает в другой стране, чтобы не направлять ему повестки.

"Человек может проживать за границей, а ему посылают сообщения, повестки по адресам, зарегистрированным в ТЦК. Государство тратит время, материальные и человеческие ресурсы, чтобы проинформировать человека, который в принципе не может быть проинформирован, поскольку его нет в этом городе", — отметил нардеп.

Политик также добавил, что украинцы не обязаны вернуться домой после обновления информации.

"Обязанностей, которые наступали бы для этих граждан после актуализации или получения военно-учетных документов по возвращению в Украину, этим законом не установлены, и механизмы такие в принципе очень сложно представить", — сообщил нардеп.

После уточнения данных, по словам Вениславского, военный билет можно получить дистанционно.

"Поэтому здесь никаких проблем нет и никаких негативных последствий для этих людей не будет", — добавил он.

Механизма нет

Хотя Вениславский отметил, что нардепы предусмотрели механизм дистанционного обновления данных, в том числе получения военно-учетных документов, в тексте законопроекта, с которым ознакомились эксперты, исключений для украинцев за рубежом не предусмотрено. Согласно закону, все мужчины в возрасте 18-60 лет должны обновить данные в военкоматах в течение 60 дней со дня вступления нормы в силу. Эта касается, в том числе военнообязанных за границей. Сделать это можно через электронный кабинет призывника. Регистрация в нем остается добровольной. Если военнообязанный не обновит данные, к нему могут применить санкции: за границей ограничат в праве получения консульских услуг. В Украине — оштрафуют или временно лишат водительских прав.

Как известно, военный билет мужчины получают после прохождения медкомиссии. О том, что ВВК можно пройти за границей, ранее не упоминалось. По этой причине эксперты считают, что слова нардепа — попытка подсластить пилюлю тем, кто обеспокоен необходимость срочно продлить загранпаспорт. Ведь после того как ВР проголосовала за закон, в паспортные столы Польши и Чехии выстроились километровые очереди мужчин, желающих поменять документы до того, как нормы вступят в силу.

"За границей проходить военно-врачебную комиссию и получать военный билет никто не будет, даже если такую опцию предусмотрят. Некоторые мужчины рисковали здоровьем и даже жизнью, чтобы сбежать из страны во время войны. И очень сомневаюсь, что они чувствуют необходимость сообщить военкоматам о своем месте нахождения. А военный учет за границей нужен только для того, чтобы посчитать количество резерва, выяснить, на каких основаниях люди уехали, чтобы рано или поздно наказать. Цинично, но я это так понимаю", — говорит Фокусу юрист Олег Леонтьев.

Единственный механизм, предусмотренный в законе, который позволяет обновить данные дистанционно — электронный кабинет призывника. Как будет работать система, пока неясно. По словам адвоката юридической компании "RIYAKO&PARTNERS" Николая Максимова, Кабмин должен принять ряд нормативно-правовых актов, которые будут направлены на реализацию положений закона. И хотя документ должен вступить в силу через месяц после подписания президентом, фактически на это может потребовать до полугода.

Однако даже если в электронном кабинете призывника, как только он заработает, указать фактический адрес проживания военнообязанного, электронную почту и номер телефона, получить военный билет только на основании этой информации невозможно, считают эксперты. Во всяком случае, это не предусмотрено законом.

"Пока человек не прошел комиссию, он остается гражданским лицом. Именно ВВК устанавливает пригодность или не пригодность мужчины к прохождению военной службы. И если человек не обновит данные, но его попытаются привлечь к ответственности, суд спросит, первым делом, проходил ли он медкомиссию. Если нет — дело будет закрыто", — продолжает юрист.

Санкции проигнорируют

Что касается ограничений, предусмотренных законом для нарушителей, по мнению Леонтьева, некоторые из них являются дискриминационными. И вряд ли будут работать в отношении украинцев за границей.

"Наказать могут тех, у кого есть водительские права. А у кого нет, получается, не могут. Думаю, Конституционный суд рано или поздно отменит эту норму, а если нет, то те, кого привлекут к ответственности, обратятся в ЕСПЧ, где норму признают дискриминационной и обяжут Украину выплатить пару тысяч евро компенсации. Если человек за границей, он может вообще проигнорировать эти санкции. Вернуться в Украину можно и с просроченным загранпаспортом. Как и находиться в странах ЕС, пока продолжается война", — отмечает эксперт.

Политолог Александр Кочетков также считает, что новый закон о мобилизации никак не повлияет на тех, кто находится за границей.

"Желающий добровольно воевать там нет, а заставить их обновить данные и наказать за неисполнение нормы, пока они находятся за границей, невозможно. Наладить систему контроля и выдачи через консульства военных билетов, скорее всего, наши власти не смогут", — отмечает эксперт.

Фокус ранее писал, что новый закон об ужесточении мобилизации фактически убирает понятие повесток для обновления данных. Все военнообязанные должны явиться в ТЦК и СП в течение 60 дней со дня вступления документа в силу. Тех, кто проигнорирует это требование, военкоматы автоматически будут считать уклонистами и смогут применять в отношении таких людей санкции.

Также Фокус рассказывал, когда заработает новый закон о мобилизации.