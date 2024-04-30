Этот пакет помощи от США не последний: эксперт рассказал, как удалось обойти кризис в Конгрессе (видео)

Со следующими президентскими выборами в США обновится значительная часть Сената и Конгресс, но коренных изменений не будет. Политики США научились, как обходить вопрос затягивания с помощью, говорит политический обозреватель Леонид Швец.

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Преодоление кризиса в Конгрессе США по помощи Украине дало понять об обнаружении со стороны демократов действенных механизмов влияния на противников принятия очередного пакета помощи. Даже если со следующим пакетом помощи тоже возникнут проблемы, то политики в США знают, как преодолеть кризис. Об этом в интервью Фокусу сказал политический обозреватель Леонид Швец.

Он напомнил, что на голосовании за помощь удалось достичь результата благодаря перетягиванию голосов на сторону демократов. В будущем нет причин, чтобы ситуация менялась.

"Мы знаем, что одновременно с президентскими выборами в США будет обновлена значительная часть Сената и Конгресса, но я не ожидаю каких-то коренных изменений, — говорит Швец, — Поэтому вот эти все рассуждения, что может это последний пакет помощи Украине, не стоят внимания".

Политический обозреватель отмечает, что борьба между демократами и республиканцами в основном идет на внутренних проблемах, но не на международных. Тем более, что и конгрессмены и сенаторы уже прошли этот круг противостояния по Украине и каждый знает свои возможности и аргументы.

"Однако такое затягивание принятия пакета помощи смутило Европу, — акцентирует эксперт, — Там теперь, как говорится, дуют на воду, и готовы подстраховать Украину наращивая собственный ВПК".

Швец отмечает, что сейчас на главного союзника РФ — Китай осуществляется большое давление со стороны США. Бывшая председатель Федеральной резервной системы и нынешняя министр финансов Джанет Элин не просто так четыре дня провела в Пекине. Речь там шла о деньгах, отмечает эксперт.

"Наверняка обсуждали, что можно банковской системе Китая, ведь санкции в большинстве своем вводятся именно Минфином США, а не президентом, — акцентирует Швец, — Поэтому Энтони Блинкен должен был закрепить все требования, которые были достигнуты во время поездки госпожи Джанет".

И результат уже есть, говорит эксперт, потому что уже многие китайские банки отказываются от сомнительных операций с российскими партнерами именно потому, что они имеют значительную долю операций в долларах. Там балуются какими-то операциями более маленькие банки, у которых нет таких долларовых объемов работы, отмечает Швец.

Напомним, что РФ закупает чипы и серверы на миллиарды долларов.

Также сообщалось, что РФ обходит санкции для производства истребителей Су — и экспортирует тысячи западных деталей.