Китай использует РФ только для выгоды, а Запад имеет влияние на Пекин, — Гладких (видео)

Пекин понимает неприемлемость и преступность действий России и понимает всю глобальную опасность такой агрессии. На международной арене Китай хочет выторговать себе выгоду, отмечает аналитик.

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Присутствие или отсутствие Китая на Всемирном саммите мира в Швейцарии ничего не изменит для Украины, ведь там будут участвовать представители более сотни стран. Главная задача на этом саммите — определить конкретную цель будущих переговоров с РФ, а также достичь, если удастся, прекращения поддержки Китаем России. Об этом в интервью Фокусу заявил кандидат философских наук и эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Валентин Гладких.

По его мнению, этот Саммит чем-то напоминает переговоры в Тегеране 1943 года. Тогда партнеры определили свое целеполагание, и как они видят будущее. Ведь именно после того, как ты артикулируешь свое видение будущего надо еще приложить множество усилий для того, чтобы это видение будущего превратить в реальность.

"Если позиция Китая будет противоречить этому видению, то это может усложнить достижение целей, — отмечает Гладких, — Но надо понимать, что Китай не является условным "гегемоном" и очень зависит от Запада, как в плане экономики, так и в аспекте технологий".

Эксперт отмечает, что в Пекине абсолютно рационально используют ситуацию с РФ в собственных целях, получая максимум для собственной экономики. РФ практически не может никому продавать свои ресурсы и отдает их Китаю чуть ли не за полцены.

"Я думаю, что есть инструменты, которые на Китай имеют влияние, — отмечает Гладких, — Тот факт, что помощь Украине со стороны Запада может быть нивелирована помощью Китая России очень волнует США и союзников".

Аналитик говорит, что Пекин, конечно, понимает неприемлемость и преступность поступка России и понимает всю глобальную опасность такого поведения, начиная от грубого нарушения границ и суверенитета, заканчивая угрозой ядерного характера. Однако на этой теме Китай будет выторговывать у Запада послабления для себя, например, это может касаться вопроса с уйгурами, Тибетом или Тайванем.

"Китаю на самом деле плевать на защиту интересов Российской Федерации, потому что РФ исключительно используется только ради выгоды и возможности что-то для себя выторговать на международной арене, — отмечает Гладких, — Для Украины, безусловно, было бы просто замечательно, если бы удалось склонить Китай не к поддержке Украины, а просто для прекращения поддержки России".

Напомним, 22 апреля издание Bloomberg писало о том, что Украине нужна новая стратегия войны после провала наступления. Конечной целью такого плана должно быть мирное урегулирование, по мнению СМИ.