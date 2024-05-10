Против одного украинца воюет 7 россиян: нужно больше снарядов, чтобы уничтожать оккупантов, — Коваленко (видео)

Западная помощь постепенно позволяет выравнивать паритет снарядов у россиян и ВСУ. Еще нет равновесия, но это активно приближается, отмечает военный аналитик.

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Хотя свежие активные боевые наступления на Харьковщину украинским героям удалось отбить, но враг и так ежедневно пытается продвигаться на всех участках фронта. Оптимистичным является то, что ВСУ уже не испытывают глобального снарядного голода и паритет по количеству снарядов с оккупантами понемногу выравнивается. Об этом в интервью Фокусу сказал военный аналитик Александр Коваленко.

По его словам, надо хорошо "фильтровать" риторику относительно подобных событий на фронте, ведь многие заявления делаются на языке дипломатии или пропаганды. У дипломатов очень интересная игра фраз, выражений, заявлений и иногда оно не воспринимается среднестатистическим потребителем информации.

"Вектор влияния заявлений Зеленского, например, часто направлен именно на Западную аудиторию и наших партнеров, а другие заявления на украинцев, — отмечает Коваленко, — Президенту важно донести до Запада, что Украине очень нужна поддержка, что враг активно надвигается".

В то же время, по словам аналитика, оккупанты имеют успехи в захвате некоторых позиций: в районе Старомайорского, на Кураховском направлении. Также враг давит на Северское направление, но не имеет там масштабного успеха. Продвижение оккупантов можно отмерить длиной в 100-200 метров и это не критично.

"В целом на фронте нет какой-то апокалиптически-критической ситуации, тем более, что мы начали получать вооружение от наших партнеров, — отмечает аналитик, — Если сравнить, например, дефицит с боеприпасами в конце 23-го и начале 24-го года, то его сейчас нет, хотя снаряды до сих пор приходится экономить".

Эксперт говорит, что западная помощь понемногу позволяет выравнивать паритет снарядов у оккупантов и в ВСУ. Еще нет равновесия, но этот процесс активно приближается. Одновременно у россиян по состоянию на сегодня в десятки раз больше артиллерии чем в ВСУ по количеству единиц, так же как и механизированной компоненты ББМ, танков и так далее, отмечает Матвиенко. Это означает, что ВСУ требует еще больше боеприпасов для уничтожения техники российских оккупантов.

"Что касается живой силы, то у россиян ее всегда будет много, ведь там пренебрегают жизнью людей, — отмечает Коваленко, — Сейчас по некоторым направлениям соотношение 1 к 6, 1 к 7 в пользу оккупантов, следовательно, надо привлекать именно больше техники и снарядов, чтобы уничтожать врага".

Напомним, 10 мая президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВС РФ начали наступление в Харьковской области. По его словам, ближе к утру на восточном направлении фронта начались жестокие артиллерийские бои, однако продвижение противника было остановлено.