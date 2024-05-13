"Отряд не заметил потери бойца", — Гладких об увольнении министров Кубракова и Сольского (видео)

По мнению эксперта, новому министру агрополитики надо будет урегулировать вопрос с вывозом украинского зерна и завершением аграрной реформы. Важна и интеграция украинского агрокомплекса в ЕС.

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То, что Украина осталась без нескольких министров вовсе не означает, что в государстве наступит какой-то коллапс. Можно сказать, что "отряд не заметит потери бойца", но с политической точки зрения все же было бы лучше, если бы руководители на эти должности нашлись как можно быстрее. Об этом в интервью Фокусу рассказал кандидат философских наук и эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Валентин Гладких.

Он отмечает, что истерия вокруг увольнения министров зря разгоняется некоторыми политическими силами в Верховной Раде. На реальное управление соответствующими отраслями это никак не влияет, ведь действует целая иерархия из заместителей и других руководителей.

"Министерства работают вполне нормально, по крайней мере никоим образом не хуже, чем это было до увольнения руководителей ведомств, — акцентирует Гладких, — Надо понимать, что всегда есть соответствующий промежуток времени между увольнением одного министра и назначением другого. Это нормальный процесс".

Что касается дальнейших действий Минагрополитики, которое осталось без Николая Сольского, то, по мнению эксперта, преемнику в первую очередь надо будет заниматься не отстаиванием интересов крупных агрохолдингов, а завершением земельной реформы и подготовкой агропромышленности Украины к евроинтеграции, ведь документ о начале соответствующих переговоров уже подписан.

"Безусловно, полномасштабная война внесла свои коррективы в эту сферу, — говорит Гладких, — Но завершение реализации земельной реформы является крайне важным. Это обеспечит стабильность развития аграрной сферы в Украине. Можно долго говорить, насколько эффективна или неэффективна та или иная модель, но все равно в этом аспекте есть над чем работать в министерстве".

Кроме того, по мнению эксперта, новому министру Агрополитики надо будет урегулировать вопрос с вывозом украинского зерна и не только зерна через территорию Польши. И хотя это выходит за пределы полномочий профильного министра, но без его участия эту проблему невозможно будет полноценно решить.

"Кроме этого, министру надо исправить ситуацию, когда крупные агрохолдинги просто гонят зерно за пределы Украины, а не перерабатывают его здесь, — говорит Гладких, — Именно так крупные латифундии зарабатывают деньги, а надо, чтобы они занимались именно переработкой собранного зерна".

Напомним, народные депутаты Верховной Рады Украины приняли законопроекты, которые предусматривают увольнение Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, а также Николая Сольского с должности министра аграрной политики.