Закон о мобилизации в действии: справятся ли с нагрузкой ТЦК, ЦНАП и е-кабинеты

С 18 мая в Украине усилилась мобилизация. Мужчинам дали два месяца на обновление личных данных, иначе им грозят большие штрафы. Фокус разбирался, надо ли бежать в военкоматы в первые дни действия закона и как работает электронная система регистрации.

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В Украине существенно усиливается мобилизация: 18 мая вступил в силу новый закон. Военнообязанным дали 60 дней на обновление личных данных. Мужчин проверят через систему "Оберег", если там не окажется актуальных сведений, им грозят большие штрафы и принудительная доставка в территориальные центры комплектования (ТЦК).

Государство предоставило украинцам широкие возможности для обновления личных данных: через электронный кабинет, который заработает с 18 мая, в Центрах предоставления административных услуг (ЦНАП) или в военкоматах. Cтоит понимать, что после обновления данных наступит следующий этап: прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК), на которую пригласят соответствующей повесткой.

Годным к военной службе предлагают воспользоваться услугами рекрутинга: пойти служить на желаемую должность в боевое подразделение. Человек лишается права выбора после получения мобилизационного распоряжения — согласно законодательству ТЦК распределяет его в учебный центр.

Правоохранителей также снабдили инструментом для поиска уклонистов — создали внутреннюю базу "Армор".

Очереди под ЦНАП и ТЦК: успеют ли украинцы сверить данные?

Смысл стоять в очередях под военкоматами пропадает, ведь обновить данные можно в е-кабинете и ЦНАП. Медкомиссию проходят не сразу, а в случае с ограниченно годными дается девять месяцев — до февраля 2025 года. Столь длительный промежуток позволит избежать очередей, говорил член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Летом 2023 года в Украине сделали разветвленную сеть лечебных учреждений, где можно пройти ВВК. Обновление данных в е-кабинете, по словам Вениславского, станет первым шагом, а уже после этого военкоматы пришлют повестку или через электронный кабинет вызовут для прохождения врачей. Действующим военным не надо проходить ВВК, они и так признаны годными и проходят службу, говорит нардеп.

"Все подзаконные нормативно-правовые акты для начала работы ЦНАП и актуализации персональных данных работают. Сейчас происходит техническое согласование и настройки доступа к системе "Оберег". Думаю, что с 18 мая система полностью заработает, украинцы смогут выбрать, как им лучше действовать", — объясняет Фокусу Вениславский.

Нельзя сказать, что е-кабинет с 18 мая будет "сырым", он запустится в экспериментальном режиме. В Минобороны говорят, что операции в приложении займут 15 минут личного времени и примерно через столько же будет обратная связь. Тут же сгенерируется и QR-код, его можно скачать и показывать при проверке документов.

Действие закона о мобилизации имеет положительные стороны: произвольные задержания людей на улицах и скандалы с работниками ТЦК должны закончиться. Обновление данных станет хорошим выходом из конфликтных ситуаций, считает военный эксперт Дмитрий Снегирев.

"Элемент запугивания украинцев, по идее, должен прекратиться. Позитивный момент и уменьшение коррупционных составляющих. Не секрет, что сотрудники ТЦК использовали до закона окно возможностей для дополнительного заработка", — рассказывает эксперт Фокусу.

По его словам, существует надежда, что процесс подготовки мужчин к участию в боевых действиях наладится. Призывников будут направлять в учебные центры в законодательном порядке.

Все дороги ведут в ТЦК?

По словам нардепа от "Евросолидарности" Алексея Гончаренко, далеко не все военнообязанные получат возможность с 18 мая быстро обновить данные. Политик рассказал Фокусу, что был в одном из ТЦК Одессы, работники которого рассказали об отсутствии электронных очередей.

"Они надеются, что только на следующей неделе все заработает. Но закон заработает уже с завтрашнего дня. Как быть мужчинам, никто не знает", — подчеркивает Гончаренко.

Очевидно, е-кабинет нужно было запускать заблаговременно, а не в день действия закона о мобилизации. Часть людей уже бы зарегистрировалась и было бы время на налаживание работы приложения в тестовом режиме.

Другая проблема заключается в работе ЦНАП — не все они подключены к системе обновления данных военнообязанных. Выходит, что единственным вариантом остается поход в ТЦК, что создаст большую нагрузку на военные структуры, добавляет политик.

"Кабмин подавал законопроект [по усилению мобилизации] 25 декабря 2023 года. Что властям мешало за три месяца наладить систему, чтобы все было готово и работало?", — спрашивает Гончаренко.

С использованием электронного кабинета также есть нюанс. Сначала приложение нужно полноценно запустить и показать людям, как им пользоваться. Фактически, по состоянию на 18 мая военнообязанным дали два пути: ТЦК и ЦНАП, говорит Фокусу адвокат в сфере военного права Николай Максимов.

Исходя из новых правил, каждый военнообязанный должен подтвердить пригодность или непригодность к службе, пройдя медкомиссию. Многих ограниченно годных ожидает повторная процедура ВВК, особенно тех, кто не обновлял данные до 2014 года, добавил он.

"Военное положение действует, за время большой войны изменились многие нормы для признания годными к службе в армии. Ранее до полномасштабного вторжения РФ никто не уделял этому особое внимание, поэтому подтверждение данных и сделали основным этапом", — разъяснил юрист.

Отметим, что далеко не все ЦНАП получили доступ к необходимым системам для актуализации данных военнообязанных. В Харьковском ЦНАП планируют предоставлять услугу после 18 мая. В Киеве говорят, что обновить данные через ЦНАП пока невозможно и неизвестно, когда услуга запустится. В Одессе ситуация аналогичная.

Кроме этого, с 18 мая можно будет загрузить приложение "Резерв+" на смартфоны через App Store и Google Play Market. Приложение для военнообязанных, призывников и резервистов позволит обновить свои учетные данные и получить доступ к информации в реестре "Оберіг".

А через месяц — с 18 июня в "Резерве+" добавят QR-код для подтверждения статуса военнообязанного, призывника или резервиста.

Напомним, в Украине могут поставить легковые автомобили на воинский учет. Требование коснется юридических лиц — их обяжут ставить на учет в ТЦК транспортные средства, которые можно передать на нужды военных.

Фокус ранее писал, что снижение мобилизационного возраста в Украине даст возможность пополнить ряды ВСУ. Ожидается, что в армию привлекут до 100 тысяч молодых военных. Президент Украины Владимир Зеленский публично объяснял решение потребностью молодых в армии, так как у них больше здоровья и они разбираются в технологиях.