Закон про мобілізацію в дії: чи впораються з навантаженням ТЦК, ЦНАП та е-кабінети

З 18 травня в Україні посилилася мобілізація. Чоловікам дали два місяці на оновлення особистих даних, інакше їм загрожують великі штрафи. Фокус розбирався, чи треба бігти до військкоматів у перші дні дії закону і як працює електронна система реєстрації.

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В Україні суттєво посилюється мобілізація: 18 травня набув чинності новий закон. Військовозобов'язаним дали 60 днів на оновлення особистих даних. Чоловіків перевірять через систему "Оберіг", якщо там не виявиться актуальних відомостей, їм загрожують великі штрафи та примусове доставлення до територіальних центрів комплектування (ТЦК).

Держава надала українцям широкі можливості для оновлення особистих даних: через електронний кабінет, який запрацює з 18 травня, у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) або у військкоматах. Варто розуміти, що після оновлення даних настане наступний етап: проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), на яку запросять відповідною повісткою.

Придатним до військової служби пропонують скористатися послугами рекрутингу: піти служити на бажану посаду в бойовий підрозділ. Людина позбавляється права вибору після отримання мобілізаційного розпорядження — згідно із законодавством ТЦК розподіляє її до навчального центру.

Правоохоронців також забезпечили інструментом для пошуку ухилянтів — створили внутрішню базу "Армор".

Черги під ЦНАП і ТЦК: чи встигнуть українці звірити дані?

Сенс стояти в чергах під військкоматами зникає, адже оновити дані можна в е-кабінеті та ЦНАПі. Медкомісію проходять не відразу, а у випадку з обмежено придатними дається дев'ять місяців — до лютого 2025 року. Такий тривалий проміжок дасть змогу уникнути черг, говорив член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Влітку 2023 року в Україні зробили розгалужену мережу лікувальних закладів, де можна пройти ВЛК. Оновлення даних в е-кабінеті, за словами Веніславського, стане першим кроком, а вже після цього військкомати надішлють повістку або через електронний кабінет викличуть для проходження лікарів. Чинним військовим не треба проходити ВЛК, вони й так визнані придатними і проходять службу, каже нардеп.

"Усі підзаконні нормативно-правові акти для початку роботи ЦНАПів та актуалізації персональних даних працюють. Зараз відбувається технічне узгодження та налаштування доступу до системи "Оберіг". Думаю, що з 18 травня система повністю запрацює, українці зможуть вибрати, як їм краще діяти", — пояснює Фокусу Веніславський.

Не можна сказати, що е-кабінет з 18 травня буде "сирим", він запуститься в експериментальному режимі. У Міноборони кажуть, що операції в застосунку займуть 15 хвилин особистого часу і приблизно за стільки ж буде зворотний зв'язок. Тут же згенерують і QR-код, його можна завантажити й показувати під час перевірки документів.

Дія закону про мобілізацію має позитивні сторони: довільні затримання людей на вулицях і скандали з працівниками ТЦК мають закінчитися. Оновлення даних стане хорошим виходом із конфліктних ситуацій, вважає військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

"Елемент залякування українців, за ідеєю, має припинитися. Позитивний момент і зменшення корупційних складових. Не секрет, що співробітники ТЦК використовували до закону вікно можливостей для додаткового заробітку", — розповідає експерт Фокусу.

За його словами, є надія, що процес підготовки чоловіків до участі в бойових діях налагодиться. Призовників направлятимуть до навчальних центрів у законодавчому порядку.

Усі дороги ведуть до ТЦК?

За словами нардепа від "Євросолідарності" Олексія Гончаренка, далеко не всі військовозобов'язані отримають можливість з 18 травня швидко оновити дані. Політик розповів Фокусу, що був в одному з ТЦК Одеси, працівники якого розповіли про відсутність електронних черг.

"Вони сподіваються, що тільки наступного тижня все запрацює. Але закон запрацює вже з завтрашнього дня. Як бути чоловікам, ніхто не знає", — підкреслює Гончаренко.

Очевидно, е-кабінет потрібно було запускати завчасно, а не в день дії закону про мобілізацію. Частина людей уже б зареєструвалася і був би час на налагодження роботи застосунку в тестовому режимі.

Інша проблема полягає в роботі ЦНАПів — не всі вони підключені до системи оновлення даних військовозобов'язаних. Виходить, що єдиним варіантом залишається похід до ТЦК, що створить велике навантаження на військові структури, додає політик.

"Кабмін подавав законопроєкт [щодо посилення мобілізації] 25 грудня 2023 року. Що владі заважало за три місяці налагодити систему, щоб усе було готово і працювало?", — запитує Гончаренко.

З використанням електронного кабінету також є нюанс. Спочатку додаток потрібно повноцінно запустити і показати людям, як ним користуватися. Фактично, станом на 18 травня військовозобов'язаним дали два шляхи: ТЦК і ЦНАП, каже Фокусу адвокат у сфері військового права Микола Максимов.

Виходячи з нових правил, кожен військовозобов'язаний має підтвердити придатність або непридатність до служби, пройшовши медкомісію. На багатьох обмежено придатних очікує повторна процедура ВЛК, особливо на тих, хто не оновлював дані до 2014 року, додав він.

"Воєнний стан діє, за час великої війни змінилося багато норм для визнання придатними до служби в армії. Раніше до повномасштабного вторгнення РФ ніхто не приділяв цьому особливої уваги, тому підтвердження даних і зробили основним етапом", — роз'яснив юрист.

Зазначимо, що далеко не всі ЦНАПи отримали доступ до необхідних систем для актуалізації даних військовозобов'язаних. У Харківському ЦНАПі планують надавати послугу після 18 травня. У Києві кажуть, що оновити дані через ЦНАП поки що неможливо і невідомо, коли послуга запуститься. В Одесі ситуація аналогічна.

Крім цього, з 18 травня можна буде завантажити застосунок "Резерв+" на смартфони через App Store та Google Play Market. Застосунок для військовозобов'язаних, призовників і резервістів дасть змогу оновити свої облікові дані та отримати доступ до інформації в реєстрі "Оберіг".

А через місяць — з 18 червня в "Резерві+" додадуть QR-код для підтвердження статусу військовозобов'язаного, призовника або резервіста.

Нагадаємо, в Україні можуть поставити легкові автомобілі на військовий облік. Вимога торкнеться юридичних осіб — їх зобов'яжуть ставити на облік у ТЦК транспортні засоби, які можна передати на потреби військових.

Фокус раніше писав, що зниження мобілізаційного віку в Україні дасть можливість поповнити лави ЗСУ. Очікується, що в армію залучать до 100 тисяч молодих військових. Президент України Володимир Зеленський публічно пояснював рішення потребою молодих в армії, оскільки в них більше здоров'я і вони розбираються в технологіях.