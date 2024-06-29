Почему ночью отключают свет и как составляют графики: 5 вопросов про дефицит электроэнергии

По оценкам специалистов, следующие месяцы будут "еще темнее" — свет начнут отключать на более длительные промежутки. Фокус задал экспертам самые актуальные вопросы об отключении электроэнерги и выяснил, почему это происходит и когда стоит ожидать стабилизации ситуации.

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Постоянные обстрелы ВС РФ, ремонт энергоблоков АЭС и жаркая погода — все это увеличивает нагрузку на украинскую энергосистему. Из-за этого в последней декаде июня существенно увеличились периоды отключения света. И это еще не предел. Об этом рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

"Мы приближаемся к летнему пику. Пик у нас — июль и август. Причина — большое потребление из-за кондиционеров. Генерация не увеличивается, а уменьшается из-за обстрелов, и промежутки между подачей света в домах, к сожалению, будут увеличиваться", — сказал Сахарук.

В министерстве энергетики также отмечали, что на ситуацию с подачей электроэнергии сильно влияют постоянные обстрелы. По словам замминистра Светланы Гринчук, на ограничение электроснабжения также влияет жаркая погода. Однако ситуация может улучшится, если не будет новых обстрелов.

"Были атакованы объекты системы передачи электроэнергии. Это, в свою очередь, тоже повлияло на общую ситуацию. К сожалению, сегодня сохраняется дефицит. Мы продолжаем ремонтную кампанию. Речь идет о техническом обслуживании генерирующих мощностей, чтобы подготовить их к работе в осенне-зимний период", — пояснила Гринчук.

Как составляют графики отключения света

По словам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, все зависит от наличия мощностей и потребления. За статистикой следит Укрэнерго, специалисты знают, какой регион сколько электричества потребляет, исходя из этого формируют графики ограничения энергии.

Гендиректор YASNO (входит в группу компаний ДТЭК) Сергей Коваленко отмечал, что большинство графиков, которые составляют сегодня, опираясь на статистику, совпадают с реальными отключениями света. Однако если этого не происходит, тому есть несколько объяснений.

Во-первых, потребление очень быстро меняется. Иногда в определенный момент надо выключить одну линию и включить другую, это не происходит одномоментно, отсюда возникают несовпадения реального отключения света с графиками.

Во-вторых, иногда не срабатывает автоматика, и тогда бригаде нужно доехать и выключить или включить свет вручную. В дороге специалисты могут попасть в пробку, "поэтому всегда есть операционный люфт, плюс-минус 30 минут".

"Иногда люди не видят светло-серую зону. В Киеве есть три зоны: одна гарантированная, когда свет точно будет, вторая — когда его точно не будет, и светло-серая, когда свет может быть, а может не быть. Люди как оптимисты ожидают, что в это время электричество точно будет, но так происходит не всегда", — объяснял Коваленко.

Почему свет отключают ночью

Омельченко отмечает, что отключение электроэнергии в ночное время связано с дефицитом мощностей.

"Все спят, но промышленность, критическая инфраструктура, оборонные предприятия — все это работает. Одной мощности "Энергоатома" не хватает, ветровой энергетики мало, из-за обстрелов уничтожено более 40% генерации, поддерживать мощность только атомными блоками почти невозможно. Поэтому такие ограничения и происходят", — говорит эксперт Фокусу.

В компании энергетического сектора YASNO объясняли, что ночные отключения света связаны с балансировкой потребления, так как постоянные массированные обстрелы со стороны ВС РФ повредили энергетические объекты. И если раньше ТЭС и ГЭС могли быстро увеличить производство электроэнергии, то сейчас такой возможности нет. Нехватку генерации балансируют с помощью ГЭС. Но из-за спада воды они не могут работать эффективно. Потому Укрэнерго применяет отключения электроэнергии ночью.

Почему в выходные не отключают свет

"В выходные дни предприятия работают меньше, чем в будни, когда происходит основная нагрузка на энергосистему", — говорит Омельченко.

В Минэнерго также отмечают, что в выходные потребление электроэнергии снижается, а потому возможно обойтись без отключений. Однако замминистра Светлана Гринчук сообщала, что сейчас трудно спрогнозировать ситуацию из-за жаркой погоды.

Как жаркая погода влияет на графики отключения света

В "Укэнерго" сообщили, что из-за жары потребление 28 июня предполагается на 2,5% выше, чем 27 июня.

"Пожалуйста, в периоды, когда свет по графику возвращается, экономно потребляйте электрическую энергию. Не включайте одновременно мощные электроприборы", — говорится в сообщении.

Омельченко объясняет, что из-за жаркой погоды украинцы чаще используют кондиционеры, из-за чего увеличивается употребление электроэнергии.

"Офисы, бизнесцентры, обычные люди — это миллионы кондиционеров", — говорит эксперт.

Он также добавляет, что погодные условия сильно влияют на графики отключения света, так как Украина с начала полномасштабного вторжения находится в состоянии дефицита электроэнергии.

Когда перестанут отключать свет

По словам директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, в августе ситуация с отколючениями электроэнергии может улучшится.

"Где-то последнюю неделю, последние десять дней. Я думаю, что ограничения будут длиться четыре-шесть часов в сутки — не более", — уточнил эксперт.

Улучшение ситуации со светом, вероятно, будет связано с ремонтными работами, которые проводят энергетики. Эксперт добавил, что осенью ситуация станет стабильнее, если не будет новых массированных обстрелов со стороны России.

Председатель Государственной инспекции энергетического надзора Украины Руслан Слободян также сообщал, что сложная ситуация с электроэнергией будет продолжаться еще полтора месяца, а уже в августе ожидается "облегчение" на фоне завершения ремонтных работ на некоторых атомных энергоблоках и уменьшения количества объектов с гарантированным электроснабжением.

Владимир Омельченко настроен менее позитивно. Он считает, что вне зависимости от завершения ремонтных работ, дефицит будет сохраняется до окончания войны, и еще несколько лет после.

"Как только началась война, особенно в первый год, когда были массированные обстрелы инфраструктуры в сентябре-октябре, я сказал, что нас ждет постоянный дефицит электроэнергии до окончания войны, и еще несколько лет после этого. С каждый месяцем войны, энергосистема Украины теряет свою стойкость, несмотря на все усилия энергетиков", — резюмирует эксперт.

Фокус ранее писал, почему во время отключений электроэнергии не работает мобильный интернет даже при хорошем сигнале.

Также Фокус сообщал, что в некоторых регионах Украины отменят отключение света.