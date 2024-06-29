Чому вночі відключають світло і як складають графіки: 5 запитань про дефіцит електроенергії

За оцінками фахівців, наступні місяці будуть "ще темнішими" — світло почнуть відключати на більш тривалі проміжки. Фокус поставив експертам найактуальніші запитання про відключення електроенергії і з'ясував, чому це відбувається і коли варто очікувати стабілізації ситуації.

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Постійні обстріли ЗС РФ, ремонт енергоблоків АЕС і спекотна погода — все це збільшує навантаження на українську енергосистему. Через це в останній декаді червня суттєво збільшилися періоди відключення світла. І це ще не межа. Про це розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

"Ми наближаємося до літнього піку. Пік у нас — липень і серпень. Причина — велике споживання через кондиціонери. Генерація не збільшується, а зменшується через обстріли, і проміжки між подачею світла в будинках, на жаль, будуть збільшуватися", — сказав Сахарук.

У міністерстві енергетики також зазначали, що на ситуацію з подачею електроенергії сильно впливають постійні обстріли. За словами заступника міністра Світлани Гринчук, на обмеження електропостачання також впливає спекотна погода. Однак ситуація може покращитися, якщо не буде нових обстрілів.

"Були атаковані об'єкти системи передачі електроенергії. Це, своєю чергою, теж вплинуло на загальну ситуацію. На жаль, сьогодні зберігається дефіцит. Ми продовжуємо ремонтну кампанію. Йдеться про технічне обслуговування генерувальних потужностей, щоб підготувати їх до роботи в осінньо-зимовий період", — пояснила Гринчук.

Як складають графіки вимкнення світла

За словами директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, все залежить від наявності потужностей і споживання. За статистикою стежить Укренерго, фахівці знають, який регіон скільки електрики споживає, виходячи з цього формують графіки обмеження енергії.

Гендиректор YASNO (входить до групи компаній ДТЕК) Сергій Коваленко зазначав, що більшість графіків, які складають сьогодні, спираючись на статистику, збігаються з реальними відключеннями світла. Однак якщо цього не відбувається, тому є кілька пояснень.

По-перше, споживання дуже швидко змінюється. Іноді в певний момент треба вимкнути одну лінію і увімкнути іншу, це не відбувається одномоментно, звідси виникають розбіжності реального вимкнення світла з графіками.

По-друге, іноді не спрацьовує автоматика, і тоді бригаді потрібно доїхати і вимкнути або ввімкнути світло вручну. У дорозі фахівці можуть потрапити в затор, "тому завжди є операційний люфт, плюс-мінус 30 хвилин".

"Іноді люди не бачать світло-сіру зону. У Києві є три зони: одна гарантована, коли світло точно буде, друга — коли його точно не буде, і світло-сіра, коли світло може бути, а може не бути. Люди як оптимісти очікують, що в цей час електрика точно буде, але так відбувається не завжди", — пояснював Коваленко.

Чому світло відключають уночі

Омельченко зазначає, що відключення електроенергії в нічний час пов'язане з дефіцитом потужностей.

"Усі сплять, але промисловість, критична інфраструктура, оборонні підприємства — усе це працює. Однієї потужності "Енергоатому" не вистачає, вітрової енергетики мало, через обстріли знищено понад 40% генерації, підтримувати потужність тільки атомними блоками майже неможливо. Тому такі обмеження і відбуваються", — каже експерт Фокусу.

У компанії енергетичного сектору YASNO пояснювали, що нічні відключення світла пов'язані з балансуванням споживання, оскільки постійні масовані обстріли з боку ЗС РФ пошкодили енергетичні об'єкти. І якщо раніше ТЕС і ГЕС могли швидко збільшити виробництво електроенергії, то зараз такої можливості немає. Брак генерації балансують за допомогою ГЕС. Але через спад води вони не можуть працювати ефективно. Тому Укренерго застосовує відключення електроенергії вночі.

Чому у вихідні не відключають світло

"У вихідні дні підприємства працюють менше, ніж у будні, коли відбувається основне навантаження на енергосистему", — каже Омельченко.

У Міненерго також зазначають, що у вихідні споживання електроенергії знижується, а тому можливо обійтися без відключень. Однак заступниця міністра Світлана Гринчук повідомляла, що зараз важко спрогнозувати ситуацію через спекотну погоду.

Як спекотна погода впливає на графіки вимкнення світла

В "Укренерго" повідомили, що через спеку споживання 28 червня передбачається на 2,5% вищим, ніж 27 червня.

"Будь ласка, у періоди, коли світло за графіком повертається, економно споживайте електричну енергію. Не вмикайте одночасно потужні електроприлади", — йдеться в повідомленні.

Омельченко пояснює, що через спекотну погоду українці частіше використовують кондиціонери, через що збільшується вживання електроенергії.

"Офіси, бізнес-центри, звичайні люди — це мільйони кондиціонерів", — каже експерт.

Він також додає, що погодні умови сильно впливають на графіки вимкнення світла, оскільки Україна від початку повномасштабного вторгнення перебуває в стані дефіциту електроенергії.

Коли перестануть відключати світло

За словами директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка, у серпні ситуація з відключеннями електроенергії може покращитися.

"Десь останній тиждень, останні десять днів. Я думаю, що обмеження триватимуть чотири-шість годин на добу — не більше", — уточнив експерт.

Поліпшення ситуації зі світлом, імовірно, буде пов'язане з ремонтними роботами, які проводять енергетики. Експерт додав, що восени ситуація стане стабільнішою, якщо не буде нових масованих обстрілів з боку Росії.

Голова Державної інспекції енергетичного нагляду України Руслан Слободян також повідомляв, що складна ситуація з електроенергією триватиме ще півтора місяця, а вже в серпні очікується "полегшення" на тлі завершення ремонтних робіт на деяких атомних енергоблоках і зменшення кількості об'єктів із гарантованим електропостачанням.

Володимир Омельченко налаштований менш позитивно. Він вважає, що незалежно від завершення ремонтних робіт, дефіцит зберігатиметься до закінчення війни, і ще кілька років після.

"Щойно почалася війна, особливо в перший рік, коли були масовані обстріли інфраструктури у вересні-жовтні, я сказав, що на нас чекає постійний дефіцит електроенергії до закінчення війни, і ще кілька років після цього. З кожним місяцем війни, енергосистема України втрачає свою стійкість, незважаючи на всі зусилля енергетиків", — резюмує експерт.

Фокус раніше писав, чому під час відключень електроенергії не працює мобільний інтернет навіть за хорошого сигналу.

Також Фокус повідомляв, що в деяких регіонах України скасують відключення світла.