Противогазы – в каждый дом. Поможет ли украинцам "забота" властей при ядерном ударе России

Киев воспринимал угрозы России применить ядерное оружие не более, чем информационный накал. Но после начала Курской операции украинские власти озаботились защитой населения от оружия массового поражения. Фокус разбирался, пришло ли время раздавать средства химзащиты.

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Украинские власти озаботились спасением населения от ядерного и других видов оружия массового поражения. В условиях военного положения предполагается раздача украинцам противогазов и других средств защиты, следует из постановления Кабинета Министров Украины № 936.

Неработающим украинцам средства индивидуальной защиты (СИЗ) выдадут из резервов спецоборудования, накопленного местными органами власти. В документе не указывается, есть ли вообще на коммунальных складах нужные средства защиты.

Работников субъектов хозяйствования противогазами обеспечат предприятия за свой cчет, а чиновникам их закупят за деньги из госбюджета. Спецодежда полагается только для служб гражданской защиты. Средства радиационной и химической защиты возврату не подлежат.

Субъекты хозяйствования обязывают придерживаться норм по количеству СИЗ из расчета один противогаз на человека и дополнительный резерв на уровне 2% от необходимого количества.

Очевидно, резкий "спрос" на противогазы случился на фоне возрастания ядерной напряженности и угроз из Москвы. Министр иностранных дел Сергей Лавров 27 августа заявил о внесении уточнений в ядерную доктрину России.

Решение об использовании ядерного оружия принимает только президент России Владимир Путин. Данное развитие событий возможно в случае применения такого вида оружия против РФ или ее союзников. Другое условие — удары конвенциональным вооружением с угрозой существованию российского государства, говорится в военной доктрине агрессора.

Стоит отметить увеличение доли россиян, считающих оправданным нанесение ударов ядерным оружием по Украине. Проведенный в июне опрос "Левада-центра" показал, что более трети граждан РФ поддерживают столь опасную эскалацию.

В настоящее время Соединенные Штаты остаются единственной страной, применившей ядерное оружие в 1945 году против Японии. Атомные бомбы сбросили на города Хиросима и Нагасаки.

Время ядерного удара? Почему украинцам не давали противогазы в начале вторжения РФ

Примечательно, что тема использования ядерного оружия поднималась не раз с начала российского вторжения. Когда Путин объявлял о начале так называемой "спецоперации", он предостерег союзников от вмешательства. Ответ Москвы, по его словам, привел бы к последствиям, не имеющим исторических аналогов.

За все время противостояния Путин несколько раз отдавал приказы привести силы ядерного сдерживания в особый режим готовности. В мае и июне 2024 года военные РФ и Беларуси проводили учения по развертыванию и нанесению ударов тактическими ракетами с ядерными боеголовками после обещаний лидеров стран Запада отправить вооруженные контингенты в Украину.

Возникает логичный вопрос: почему украинское правительство решило обезопасить население средствами защиты от ядерного оружия лишь на третий год большой войны? Причины принятия постановления чиновники не указывают, а в Верховной Раде уверены: никаких ядерных ударов по Украине не будет.

По словам члена комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Федиенко, категоричная позиция Индии и Китая сдерживает Россию. Пекин и Нью-Дели могли предупредить Москву по закрытым каналам о невозможности перехода "красных линий".

"Китай довольно влиятельный игрок, РФ сильно от него зависит. Наше правительство скорее действует в контексте упреждающих мер, а не фактического предупреждения об опасности. Вероятно, выполняются регламентные процедуры времен СССР по обеспечению населения средствами химзащиты во время войны", — рассказывает нардеп Фокусу.

Заявления Лаврова об уточнении ядерной доктрины Федиенко считает информационной манипуляцией. Понимая, что на поле боя россиянам продвигаться сложно, МИД РФ периодически адресует Западу угрожающие послания с целью посадить Киев за стол переговоров.

Чем поможет противогаз при ядерном ударе?

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) способны защитить человека от светового излучения и радиоактивной пыли после ядерного взрыва. Однако стоит понимать, что обычный противогаз точно не спасет от тяжелых ранений и ожогов из-за взрыва, объясняет Фокусу заведующий отделением атомной энергетики Института проблем безопасности атомных электростанций НАН Украины Владимир Борисенко.

Противогазы относительно надежно предохраняют органы дыхания, глаза и кожу лица от радиоактивных веществ и пыли, фильтруя поступающий в него зараженный воздух.

"Гражданских никто не защищает противогазами в случае ударов ядерным оружием. Спецоборудование больше нужно военным, работающим в зоне поражения. У взрыва ядерного снаряда кратковременное действие. Главное — спрятаться от "ядерного облака" с вредными веществами, которое перемещается в атмосфере. Лучше не стоять в противогазе на улице, а переждать заражение в глубоком подвале", — делится советами ученый.

Запасы бутилированной воды важнее противогазов во время ядерной атаки. Ближе к эпицентру взрыва вода будет заражена, пить ее из источников категорично запрещено. Борисенко советует продержаться максимум два дня, далее уровень радиации вернется к норме.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял о готовности применить ядерное оружие в случае прорыва белорусско-украинской границы. "Чужеземные войска", по его утверждению, не должны пересекать границу "Союзного государства".

Британская газета Financial Times 13 августа писала о готовности военно-морского флота России к ударам ядерными ракетами в странах Европы. Цели находятся на западе Европы, в них входит западное побережье Франции и город Барроу-ин-Фернесс в Великобритании.