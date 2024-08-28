Протигази — у кожну домівку. Чи допоможе українцям "турбота" влади в разі ядерного удару Росії

Київ сприймав погрози Росії застосувати ядерну зброю не більше, ніж інформаційне напруження. Але після початку Курської операції українська влада перейнялася захистом населення від зброї масового ураження. Фокус розбирався, чи настав час роздавати засоби хімзахисту.

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Українська влада перейнялася порятунком населення від ядерної та інших видів зброї масового ураження. В умовах воєнного стану передбачається роздавання українцям протигазів та інших засобів захисту, випливає з постанови Кабінету Міністрів України № 936.

Українцям, що не працюють, засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) видадуть із резервів спецобладнання, накопиченого місцевими органами влади. У документі не вказується, чи є взагалі на комунальних складах потрібні засоби захисту.

Працівників суб'єктів господарювання протигазами забезпечать підприємства власним коштом, а чиновникам їх закуплять за гроші з держбюджету. Спецодяг належить тільки для служб цивільного захисту. Засоби радіаційного та хімічного захисту поверненню не підлягають.

Суб'єктів господарювання зобов'язують дотримуватися норм щодо кількості ЗІЗ із розрахунку один протигаз на людину та додатковий резерв на рівні 2% від необхідної кількості.

Вочевидь, різкий "попит" на протигази трапився на тлі зростання ядерної напруженості та погроз із Москви. Міністр закордонних справ Сергій Лавров 27 серпня заявив про внесення уточнень до ядерної доктрини Росії.

Рішення про використання ядерної зброї ухвалює тільки президент Росії Володимир Путін. Такий розвиток подій можливий у разі застосування такого виду зброї проти РФ або її союзників. Інша умова — удари конвенційним озброєнням із загрозою існуванню російської держави, йдеться у військовій доктрині агресора.

Варто звернути увагу на збільшення частки росіян, які вважають виправданим завдавання ударів ядерною зброєю по Україні. Проведене в червні опитування "Левада-центру" засвідчило, що понад третина громадян РФ підтримують таку небезпечну ескалацію.

Нині Сполучені Штати залишаються єдиною країною, яка застосувала ядерну зброю в 1945 році проти Японії. Атомні бомби скинули на міста Хіросіма і Нагасакі.

Час ядерного удару? Чому українцям не давали протигази на початку вторгнення РФ

Примітно, що тему використання ядерної зброї порушували не раз від початку російського вторгнення. Коли Путін оголошував про початок так званої "спецоперації", він застеріг союзників від втручання. Відповідь Москви, за його словами, призвела б до наслідків, які не мають історичних аналогів.

За весь час протистояння Путін кілька разів віддавав накази привести сили ядерного стримування в особливий режим готовності. У травні та червні 2024 року військові РФ і Білорусі проводили навчання з розгортання та завдавання ударів тактичними ракетами з ядерними боєголовками після обіцянок лідерів країн Заходу відправити збройні контингенти в Україну.

Виникає логічне запитання: чому український уряд вирішив убезпечити населення засобами захисту від ядерної зброї лише на третій рік великої війни? Причини ухвалення постанови чиновники не вказують, а у Верховній Раді впевнені: жодних ядерних ударів по Україні не буде.

За словами члена комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Федієнка, категорична позиція Індії та Китаю стримує Росію. Пекін і Нью-Делі могли попередити Москву закритими каналами про неможливість переходу "червоних ліній".

"Китай досить впливовий гравець, РФ сильно від нього залежить. Наш уряд скоріше діє в контексті попереджувальних заходів, а не фактичного попередження про небезпеку. Ймовірно, виконуються регламентні процедури часів СРСР щодо забезпечення населення засобами хімзахисту під час війни", — розповідає нардеп Фокусу.

Заяви Лаврова про уточнення ядерної доктрини Федієнко вважає інформаційною маніпуляцією. Розуміючи, що на полі бою росіянам просуватися складно, МЗС РФ періодично адресує Заходу загрозливі послання з метою посадити Київ за стіл переговорів.

Чим допоможе протигаз під час ядерного удару?

Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) здатні захистити людину від світлового випромінювання та радіоактивного пилу після ядерного вибуху. Однак варто розуміти, що звичайний протигаз точно не врятує від важких поранень і опіків через вибух, пояснює Фокусу завідувач відділенням атомної енергетики Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України Володимир Борисенко.

Протигази відносно надійно оберігають органи дихання, очі та шкіру обличчя від радіоактивних речовин і пилу, фільтруючи заражене повітря, що надходить до нього.

"Цивільних ніхто не захищає протигазами в разі ударів ядерною зброєю. Спецобладнання більше потрібне військовим, які працюють у зоні ураження. У вибуху ядерного снаряда короткочасна дія. Головне — сховатися від "ядерної хмари" зі шкідливими речовинами, яка переміщується в атмосфері. Краще не стояти в протигазі на вулиці, а перечекати зараження в глибокому підвалі", — ділиться порадами вчений.

Запаси бутильованої води важливіші за протигази під час ядерної атаки. Ближче до епіцентру вибуху вода буде заражена, пити її з джерел категорично заборонено. Борисенко радить протриматися максимум два дні, далі рівень радіації повернеться до норми.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв про готовність застосувати ядерну зброю в разі прориву білорусько-українського кордону. "Чужоземні війська", за його твердженням, не повинні перетинати кордон "Союзної держави".

Британська газета Financial Times 13 серпня писала про готовність військово-морського флоту Росії до ударів ядерними ракетами в країнах Європи. Цілі розташовані на заході Європи, до них входить західне узбережжя Франції та місто Барроу-ін-Фернесс у Великій Британії.