На войне быстро учишься, если выживаешь: где сейчас режиссер и военный Олег Сенцов

Известный украинский режиссер Олег Сенцов после российского плена быстро переквалифицировался в военного и встал на защиту родины в 2022 году. В составе 47-й бригады ОМБр участвовал в боях в Херсонской и Запорожской областях. Свой голос за Сенцова в голосовании "Украинец года" можно отдать до 23 декабря.

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48-летний украинский режиссер из Крыма Олег Сенцов стал широко известен 10 лет назад после ареста российскими силовиками за протесты против оккупации полуострова Россией. Пять лет он провел в российской тюрьме, где выдержал голодовку 145 дней, в дальнейшем его обменяли. Каждый желающий может отдать голос за Сенцова, являющегося одним из 10 финалистов рейтинга. В рамках рейтинга Фокуса "Украинец года" редакция знакомит читателей с его номинантами.

Что известно о режиссере Олеге Сенцове

Сенцов родился в Симферополе в 1976 году, учился в Киевском национальном экономическом университете. Его первый полнометражный фильм "Гамер" вышел в 2012 году и получил премию киноведов и кинокритиков на фестивале "Дух огня".

В 2013 году в Одессе он был удостоен премии за фильм "Носорог", однако в мировой прокат фильм вышел перед началом полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Во время Революции Достоинства режиссер участвовал в протестах, а после оккупации Крымского полуострова неоднократно бывал в родном для него Симферополе, где помогал всем украинским военным, все еще находившимся на полуострове. Пытался проводить митинги "За единую страну".

В марте 2014 года российские силовики задержали Сенцова и обвинили в терроризме, якобы с сообщниками он собирался установить взрывные устройства. На допросах ФСБ из него выбивали признательные показания. Он вспоминал, что били ногами и дубинками. За отказ говорить пытались душить. Подобных случаев, по его словам было до четырех.

"Угрожали изнасиловать меня дубинкой, вывезти в лес и там закопать. Часа через четыре они устали и повезли меня на обыск", — вспоминал он впоследствии.

После задержания к его освобождению призывали украинские и российские культурные деятели, и Европейская киноакадемия. Во ряде городов проходили акции в поддержку режиссера.

В 2015 году правозащитный центр "Мемориал" признал Сенцова политзаключенным. Через несколько недель после этого российский суд вынес приговор — 20 лет лишения свободы колонии строгого режима. По словам Сенцова, российские следователи пытались с ним договорится и назначить 7 лет заключения вместо 20, если он даст показания против руководства Майдана.

Борьба украинских и международных правозащитников длилась несколько лет, Сенцов объявлял голодовку. За 145 дней похудел на 20 кг, после чего по состоянию здоровья прекратил протест. В Украину он вернулся только 7 сентября 2019 года после обмена на российских преступников.

Как Олег Сенцов оказался на фронте

После начала полномасштабной войны вступил в ряды ТрО Киева и также, ко всему прочему, призывал международное киносообщество бойкотировать российскую кинопродукцию.

После территориальной обороны Киева Сенцов вступил в ряды 47-й ОМБр ВСУ "Магура". Спустя время он с позывным "Грунт" стал командиром роты. В ходе боевых действий получил несколько ранений, а в интервью журналистам неоднократно говорил, что пошел на фронт, чтобы отомстить россиянам за пять лет плена.

Он участвовал в ряде боев в Херсонской и Запорожской областях, в Бахмуте, Авдеевке, Часовом Яре и пр. В июне 2023 года оказался под интенсивным обстрелом и едва не лишился жизни. Вспоминая об этом, Сенцов говорил, что бойцы заняли выделенный его роте рубеж, несмотря на то, что несли потери, машина оказалась подбитой, но бойцам удалось выбраться.

В следующем месяце он получил контузию, а спустя несколько недель вновь оказался под обстрелом и получил осколочное ранение. В том же году его удостоили звания лейтенанта.

Где сейчас Олег Сенцов

Режиссер продолжает нести службу в рядах 47-й бригады и выполнять боевые задания в горячих точках.

В своем недавнем интервью Армія ТV он обратил внимание на отношение в российских войсках к украинским пленным.

"Преимущественно относятся к нашим пленным очень плохо, особенно видим в три последних месяца — они их просто расстреливают. И это уже имеет массовый характер", — сказал он.

По его словам, все началось с Бучи, и продолжается, и конца и краю этому нет.

"То есть уровень их агрессии и бесчеловечности только возрастает", — добавил он.

На вопрос о том, способны ли люди, которые не по собственной инициативе идут в армию, быть хорошими бойцами, он говорит, что никто не пришел в армию хорошим бойцом.

"Я тоже пришел, думал, что я что-то умею, но ничего не умел. На войне очень быстро учишься, если выживаешь", — сказал он.

Он признает, что число добровольцев, которые стремились на фронт в первые месяцы войны, поубавилось. Есть люди, которые принимают это решение сами, понимая, что война уже затянулась и еще некоторое время будет идти. По его словам, он не встречал в армии тех, которых ловили в бусы.

"Такие случаи есть, но они одиночные, не массовые", — объяснял он.

Сенцов также отмечает недостаток военных, прежде всего в пехоте, которая несет на себе основную тяжесть войны. Часто приходят люди немолодого возраста, люди с заболеваниями, и сделать из них бойцов сложно, говорит бывший режиссер. По его мнению, победы без освобождения Крыма быть не может, даже если активные боевые действия завершатся.

"Эта война началась с оккупации Крыма, и теперь она закончится только деоккупацией Крыма. Потому, когда я говорю, что война может длиться 10 лет, то я говорю и про деоккупацию Крыма, когда будут освобождены все наши территории, а Россия проиграет фактически. Вот это и будет победа", — объяснил режиссер.

В том, что касается мобилизации, он считает, что это следует делать путем мотивации, но не патриотизма.

"Патриотическая мотивация уже работает меньше, потому что те, кто хотел , уже пошли, нужна мотивация деньгами, льготами и обязательно должны быть сроки мобилизации, потому что человек не хочет идти воевать навсегда", — отметил он.