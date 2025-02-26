Самая сложная зима, оборона Покровска и угроза Днепру: интервью с аэроразведчиком Александром Карпюком

Покровское направление остается одним из самых горячих на фронте. Несмотря на дефицит дронов и вооружения, а иногда нескоординированных действий РЭБ — украинские защитники продолжают держать оборону и останавливают наступательный вал оккупанта. Что сейчас происходит на передовой и с какими проблемами сталкиваются ВСУ, Фокусу рассказал аэроразведчик Александр Карпюк.

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На Покровском направлении, где сейчас идут интенсивные боевые действия, украинские военные сталкиваются с многочисленными вызовами. Ситуация в регионе остается напряженной, но благодаря слаженной работе различных подразделений, военные сумели стабилизировать оборону, несмотря на постоянную угрозу прорыва со стороны противника. Военнослужащий ВСУ, аэроразведчик Александр Карпюк (Serg Marco) в интервью Фокусу рассказал, о текущих вызовах, стратегии обороны и критических проблемах со снабжением на фронте.

Покровское направление: тактика россияне и контрнаступление ВСУ

Какая сейчас ситуация на Покровском направлении? Какие вызовы стоят перед украинскими силами в этом секторе?

Мы, 59-я бригада, удерживаем позиции на Покровском направлении. Нас перебросили сюда одновременно с 155-й и 32-й бригадами, ведь мы — одна из довольно опытных бригад, которая уже долгое время воюет на Донецком направлении. Это было частью усиления обороны, и нам удалось удержать линию. Мы остановили мощный наступательный вал противника и смогли стабилизировать ситуацию, но это командная работа — на этом направлении действуют разные подразделения. И в целом враг не оставляет попыток прорыва.

Россияне применяют тактику — если упираются в оборону, то пытаются обойти ее по флангам. Они давили по всей линии фронта, и там, где не могли прорваться, сразу шли в обход. Сейчас они пытаются прорваться к Межевой, используя ту же стратегию — поиск слабых мест на флангах. Но командование это видит и перебрасывает подкрепления на критические участки.

Если недавно из-за массированных атак противника наша оборонительная линия местами просто "проседала". Сейчас мы закрываем эти бреши, и ситуация постепенно стабилизируется. Если не будет каких-то радикальных изменений — например, 100 тысяч новых, например, узбеков или солдат из Северной Кореи — то в целом ситуация выглядит контролируемой.

Врагу было очень сложно последний месяц. Они понесли значительные потери, особенно из-за погодных условий. Им приходится больше полагаться на пехоту, а при их стиле наступления — когда нужно преодолевать 10-15 километров пешком — многие бойцы просто не выдерживают физически. То есть россияне вынуждены притормозить наступление и из-за потерь, и из-за технических сложностей.

Но эта война не предсказуема. Достаточно, чтобы какое-то подразделение где-то не выдержало и отошло, и это может вызвать прорыв, который придется останавливать месяцами. Поэтому гарантий нет. Но пока можем сказать, что наступательный вал противника постепенно замедляется.

Можем ли мы говорить, что под Покровском Силы обороны Украины перешли к контрнаступательным действиям, как это отмечали некоторые мониторинговые каналы?

Нет, не можем. Контрнаступление в классическом понимании — это систематизированные штурмовые действия подразделений на определенных участках. Такого сейчас нет. Мы выполняем определенные действия для восстановления позиций, удержание стратегических высот — это все тактические решения, которые реализуют командиры на местах. Это называется активная оборона. То есть мы постепенно переходим от глухой обороны к активным действиям на отдельных участках, но говорить о полноценном контрнаступлении пока нельзя.

Как сейчас выглядят укрепления под Покровском и за ним?

Да, укрепления есть, их активно строят и улучшают. Но нужно понимать, что фортификация — это лишь один из факторов обороны. Не менее важны техническое оснащение и личный состав. Ведь оборона держится не только на окопах, но и на подготовке подразделений, уровне их взаимодействия и моральном состоянии военных.

Фортификации действительно есть, и на некоторых участках местность позволяет их максимально эффективно использовать. Однако главное — это не просто наличие укреплений, а то, какие подразделения их занимают и насколько они готовы к бою.

Например, на направлении от Очеретино россияне почти зашли в Мирноград, а это прямая дорога на Покровск. Но там их остановили морские пехотинцы, и ситуацию удалось удержать. Это стало возможным не только благодаря укреплениям, но и потому, что на эти позиции зашло подготовленное подразделение, которое смогло эффективно обороняться. То есть фортификации работают, но только при условии, что их удерживают опытные военные с надлежащей поддержкой.

Александр Карпюк: "Наступательный вал противника на Покровском направлении приостановлен"

Наступление на Днепропетровскую область и угроза для Краматорска и Славянска

Время от времени появляются опасения относительно возможного наступления Днепропетровскую область. Имеет ли враг достаточно ресурсов для масштабного удара в этом направлении?

Сейчас у них даже с Покровском не все получается, поэтому говорить об угрозе для региона в масштабах полномасштабного наступления рано.

Чтобы понять ситуацию, надо учитывать тактику врага. Донецк — это одна из крупнейших агломераций в Украине, сложное место для боев, особенно когда противник воюет "мясом", а не техникой. Фортификации здесь уже не играют такой критической роли, потому что россияне часто их просто обходят. Если нет возможности вовремя обнаружить и уничтожить вражеские штурмовые группы, которые обходят позиции, укрепления теряют свою эффективность. Получается так, что украинские военные могут хорошо держать оборону, но если их обходят, они вынуждены отходить, чтобы не оказаться в окружении.

Донецкая область отличается своей плотной застройкой, каждый разрушенный дом может стать мини-крепостью. Но если враг выйдет на открытые пространства ближе к Днепропетровской области, ситуация изменится. Там рельеф относительно открытый, что делает наступательные действия значительно сложнее. Это главная причина, почему оккупантам было трудно продвигаться в Запорожской или Херсонской областях — там отсутствует плотная застройка, есть большие открытые пространства, которые легко простреливать.

Почему появляются разговоры об угрозе для Днепропетровской области? Один из клиньев, который враг пытается продвинуть в районе Покровска, сместился в направлении области. Но я не думаю, что этот регион является для них приоритетной целью в ближайшей перспективе.

Насколько реальна угроза для Краматорска и Славянска?

Угроза есть — как для Славянска, так и для Краматорска, Доброполья и других городов. Враг пытается продвинуться, но пока нельзя сказать, что он уже "на подходе".

То есть они пока только пытаются прорваться?

Да, они пытаются прорваться, но активность штурмов постепенно снижается. Это связано и с погодными условиями, и с общим состоянием их личного состава. Сейчас для них главное хотя бы выполнить локальные тактические задачи, не говоря уже о стратегических прорывах.

Усиление вражеских подразделений РЭБ

Сообщалось, что враг усилил Покровское направление одним из лучших своих подразделений РЭБ и РЭР. Что это за подразделения и какую угрозу они несут?

Я не знаю что это за подразделения. Если говорить в целом, то Донецк — это наиболее технологически насыщенный участок фронта. Это большая агломерация, город-миллионник, где много было пророссийских элементов и перебежчиков, которые уже более 11 лет воюют против Украины. За это время они создали мощную систему фортификаций и средств наблюдения.

В частности, там давно действует разветвленная сеть РЭР (радиоэлектронной разведки) и РЭБ (радиоэлектронной борьбы): это станции, которые могут перехватывать сигналы, глушить связь, выявлять дроны и мешать их работе. Камеры наблюдения установлены на высотах, используются различные средства контроля и мониторинга.

Но каждый раз, когда они модернизируют свои системы, нам приходится искать способы адаптации. Мы также развиваем свои технологии, чтобы эффективно выполнять задачи. То есть это очередная их попытка усилить защиту своих штурмовых подразделений, противодействовать украинским дронам и активной обороне. Насколько это у них получится — увидим.

Насколько активно враг использует разведывательные БПЛА в вашей зоне ответственности? Удается ли зенитным дронам эффективно снижать их активность?

В нашей зоне ответственности, пожалуй, сосредоточено одно из самых больших количеств их разведывательных дронов. Против них постоянно работает несколько экипажей, которые специализируются на их уничтожении. Сейчас "крылья" не каждый день летают, это очень эпизодические вылеты, поэтому не всегда получается, скажем так, поймать это разведывательное "крыло", но эта работа ведется постоянно.

Александр Карпюк рассказал о дефиците дронов на фронте

Куда смотрят Минобороны? Проблемы со снабжением на фронте

Насколько украинские подразделения обеспечены оружием, боеприпасами и дронами? Чего критически не хватает на передовой?

Мы как-то пережили эту зиму, но я не понимаю, почему об этом молчат. Все знают, но никто не говорит. Мы вроде как русские становимся — начинаем не замечать проблем. У нас был дефицит дронов, Mavic, FPV-дронов. Закупки были проведены очень плохо. Это почувствовал весь фронт. Все об этом говорят, особенно те, кто попадал в ситуации, когда сотню FPV-дронов приходилось делить между четырьмя батальонами.

А что такое сотня FPV-дронов от государства? Это обеспечение работы экипажей в сутки — максимум 25 экипажей. Это мизер. Мы вынуждены ссориться, чтобы хотя бы четыре экипажа имели дроны в сутки. А это в условиях самых интенсивных боев! FPV — не настолько дорогое средство, чтобы его было сложно закупить. Я прихожу к производителю и спрашиваю:

- "Сколько ты можешь производить?"

Он отвечает: "Четыре тысячи FPV в день".

- "Почему же тогда на складах нет FPV?"

- "Потому что их не закупают уже три месяца."

А почему не закупают? Это вопрос к Министерству обороны. Если они там возятся со всеми своими тендерами, бюрократией — это не оправдание. А тем временем на фронте приходится делить дроны буквально по метрам между подразделениями.

Но ведь сообщали, что дронов закуплено достаточно?

У нас не проблема с деньгами. Государство выделяет средства, производители готовы работать, и даже более миллиона дронов уже поставлено. Но проблема в другом — у нас нет системных поставок. Если бы каждый месяц армия получала стабильно 200 тысяч дронов, военные могли бы на это рассчитывать. А когда в один месяц поставляют 200 тысяч, в следующий — 60 тысяч, потом 120, потом 50... Что это? И ответ: "Ну, Новый год, отчетность, финансовый год..."

Нам все равно, какие у вас там бюрократические процедуры — нам нужны стабильные поставки! Поэтому сейчас бригады вынуждены самостоятельно закупать дроны напрямую у производителей. Мы писали заявки еще полгода назад, но многие из них до сих пор не выполнены.

То есть проблема в самой системе закупок?

Да, у нас полный хаос с закупками. Я говорю об этом прямо. Кто виноват — конкретные лица или система — меня не интересует. Есть Министерство обороны, оно отвечает за это. И эта система не работает.

Вот пример: наше подразделение заказывало дроны Shark-M. Это критически важный тип дрона, потому что он может летать до семи часов. А у нас дефицит пилотов. Россияне используют свои аналоги, которые находятся в воздухе по 6-7 часов, а мы — нет, потому что Министерство обороны просто не закупило Shark-M. Они что, не знали, что будет весна? Что нужны будут "крылья"?

Теперь военные вынуждены работать по бешеным графикам, не спать, истощаться, потому что в основном среднее время работы "крыла" — 2 часа. Из них надо отбросить час, потому что это время за которое ты долетаешь до точки интереса и возвращаешь борт. Ну вот из двух часов работы у тебя есть час. А здесь дрон который может летать 7 часов и часами давать информацию с ЛБЗ просто не закуплен на весну.

Есть ли понимание, как это можно исправить?

Надо менять подход. Сделать систему вроде онлайн-магазина: есть производители, есть армия, есть четкий механизм заказов. Командир заходит в систему, выбирает, что нужно: три тысячи FPV, три "крыла" — и все, без бюрократии, без "винегрета" из дронов разного качества. Сейчас же закупают все подряд, а наши инженеры вынуждены из этого собирать хоть что-то боеспособное.

Эта система снижает эффективность армии. У нас "винегрет" техники, половина не работает, а другая половина приходит с задержками.

Меня больше всего возмущает, что в Киеве сидят сотни людей, которых это все устраивает. Они делают презентации, пишут концепции... Но если ты сидишь в кабинете, а из-за твоих процедур кто-то погибает — выходи на митинг, заявляй об этом! А они молчат.

Теперь все централизовано, а централизованные закупки просто не работают. Даже наша бригада, которая одна из первых по дронам, не получает того, что должна.

- Это позор.

- Абсолютно.

Работа "дружественного" РЭБ: почему свои же мешают на фронте

Ранее Вы отмечали, что из-за нескоординированной работы средств РЭБ, в частности комплексов "Нота", Силы обороны потеряли много БПЛА. Почему так происходит, и есть ли способы решить эту проблему?

Не только "Нота надо признать. Это глобальная проблема, потому что в какой-то момент ОТУВ просто потеряли контроль над средствами РЭБ. Все средства контроля должны быть техническими, и эти подразделения надо объединять в одну систему, в один координационный штаб. Но это сложно, потому что есть куча подразделений, где каждое из них может работать без координации. Например, какие-то спецназовцы приехали со своим РЭБом и не хотят координировать, потому что они же "спецура". Когда приехала какая-то пехота и попросила забрать их, они ответили:"Не хотим, мы спецподразделение". И просто переместили РЭБ в другую позицию, чтобы его не было видно, и продолжают работать. Такое бывает, и есть другие случаи, когда "Нота" могут включить все подавляющие средства, а потом просто уйти, будто ничего не произошло.

А почему работа не скоординирована? Ну, бардак. Сейчас пытаются разобраться с этим. Потому, когда РЭБ не скоординирован, фактически он выполняет функции вражеского РЭБа, потому что вражеский РЭБ действует на расстоянии 15 км от ЛБЗ, а наш — всего в километре от наших средств. И когда эти средства начинают работать без координации, возникает ситуация, когда все средства, которые зависят от связи, просто перестают работать.

Эти машины даже не отчитываются, где они находятся. Они же секретные, и многие не знают, где эти средства стоят и сколько их. Это, в частности, касается комплекса "Нота", где часто другие подразделения могут просто включать средства без согласования с другими. И это вызывает проблемы, ведь все дроны, которые находятся в секторе, могут просто "упасть", потому что связь с ними была нарушена.

Фронт становится все более агрессивным, дронов нужно уничтожать все больше, а количество РЭБов также растет. Координация, которая должна была быть организована давно, становится актуальной только сейчас, и этим занимаются.

Перевод операторов БПЛА и ПВО в пехоту — насколько это массовая практика? Оправдано ли такое перераспределение специалистов, учитывая важность их работы в воздухе?

И это уже не так. То есть, как все это происходило? Когда, скажем, начался дефицит пехоты, начали бросать задачи по батальонам и отправлять 40-50 человек в пехоту. Но когда это касалось батальонов ВМЗ или других подразделений, которые не находились непосредственно на линии фронта, это одна картина. Когда это касалось батальонов БПЛА, особенно когда там было 20 пилотов, ситуация другая. Они еще не дают результат, учатся, но они чрезвычайно нужны на поле боя, потому что интенсивность боевых действий растет, и надо поражать больше целей.

Со временем интенсивность боев возросла, и пилотов, которые уже были на линии фронта, стало недостаточно для эффективного покрытия всех целей. Кроме того, часть пилотов получила ранения или погибла, что усложнило работу на линии фронта.

Потеря пилотов и снижение количества БПЛА в боевых условиях привели к тому, что пехота, не имея соответствующей поддержки, стала более уязвимой к атакам врага, в частности дронов. Дроны из штурмовых групп значительно эффективнее пехоты в окопах.

Это был сложный период, который длился несколько месяцев, пока командование не поняло, что отправка пилотов в пехоту — это стратегическая ошибка. Использовать пилотов как замену для пехоты — это фактически "стрелять себе в колено". Это решение, которое стало очевидным лишь со временем.

Теперь командование поняло, что усиление подразделений БПЛА — это необходимый шаг. В частности, решение Сырского относительно полков "К2" и "Ахилес" являются правильными и поддерживаются. Однако это решение должно было быть принято гораздо раньше, когда мы готовились к наступлению россиян. Если бы мы тогда организовали подготовку и координацию, сейчас ситуация была бы значительно легче.

Тогда, во время подготовки к наступлению, отправили не только пилотов, но и специалистов с узкими навыками. Одновременно запретили отправлять людей из ВОЗ на передовую, но некоторые пилоты не успели пройти обучение в учебных центрах и стали частью очереди на отправку. Они стали пилотами уже без сертификатов, без надлежащей подготовки, и это также добавляло проблем.

Миротворцы не помогут: каким будет фронт после "заморозки" боевых действия

"Заморозка" войны: как вы оцениваете такой сценарий, который навязывают международные партнеры и какие реальные последствия такого решения могут быть по вашему мнению?

Сценарий заморозки войны привести к ситуации, подобной АТО. Она не принесет стабильности, а, скорее, создаст новый уровень конфликта — "супер АТО". Я имел опыт пребывания на линии фронта во время АТО, когда мы еще служили снайперами, и видел, какие проблемы оно вызывает.

Одной из основных проблем во время АТО было то, что две стороны стояли готовые к боевым действиям, но одна сторона имела лучшую тактическую позицию, а другая — худшую. Когда командир находится в плохом тактическом положении, он начинает улучшать его: копает, укрепляет оборону, улучшает огневые рубежи. Это был один из факторов, почему снайперы и ДРГ оказались настолько эффективными во время АТО.

Тогда был режим прекращения огня, ограничения на калибры — запрет на применение тяжелой артиллерии, а только 82-мм минометы могли использоваться. В этих условиях снайперы и ДРГ работали на улучшение тактического положения, выбивали врага, нарушали линии обороны, проводили работу по укреплению позиций. Теперь же с развитием технологий ситуация изменилась: один снайпер уже не может сравниться с дронщиком.

Я думаю, что даже если конфликт временно заморозится, мы все равно будем сталкиваться с многочисленными стычками. Россияне, как и мы, не верим друг другу. Все, кто пережил АТО, помнят, что ни одна из сторон не оставляла себе шансов на "спуск" или покой. То же самое будет и сейчас. Потому что более агрессивно настроенные бойцы, вооруженные новыми технологиями, будут стремиться уничтожать личный состав противника.

Я не верю в успех миротворческих миссий, как французских или других, которые пытаются стать посредниками между нами. Если нас отведут на несколько километров, как планируют, ни одна из сторон не будет придерживаться этого режима. Серая зона может стать лишь местом для перерывов, но не для стабильности. И я сомневаюсь, что будет длительный режим прекращения огня — одной вспышки хватит, чтобы начать новую фазу боевых действий.

Считаете ли Вы, что сейчас единственных путь к прекращению войны — это дипломатический, за столом переговоров?

В определенный момент нам придется сесть за стол переговоров. Объективно смотря, ситуация на передовой выглядит такой, что уничтожить всю российскую армию нам будет очень сложно.

Сейчас воюет около 600 тысяч российских военных, но это не вся армия России, а именно ударная группа. Таким образом, у них есть определенные преимущества в численности, хотя ситуация осложняется тем, что на территории России находятся их тыловые части, которые также имеют влияние.

Технически уничтожить 600 тысяч россиян — это невозможно, учитывая текущую мобилизацию и количество оружия. Они, в свою очередь, тоже не способны выполнить стратегические задачи. Например, они не могут взять Славянск, Краматорск или другие города, и это означает, что даже тактические миссии для них становятся сложными.

Итак, когда обе стороны не могут достичь военной победы, единственное, что остается — это дипломатический путь. Статус-кво, переговоры и поиск решения через дипломатию. Но моя задача, как солдата, — уничтожать врага. И я делаю то, что мне сказали. А что там думают на стратегическом уровне, это вопрос для политиков.

Я считаю, что раньше, до 2023 года, ситуация была более благоприятной для оперативных прорывов, когда мы имели необходимое количество оружия и ресурсов. Но сейчас, после трех лет войны, сделать это гораздо сложнее. У России было время восстановить свои силы, и нам не дали возможности окончательно победить в начале конфликта.