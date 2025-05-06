"Дроновое сафари на улицах": как Россия атакует Херсон и чем украинцы защищаются от обстрелов

После деоккупации в ноябре 2022 года Херсон остается фронтовым городом, где россияне ежедневно атакуют украинцев, тратя миллионы долларов.

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Руководитель общественной организации "Місто сили" Евгений Гилин, который помогает жителям Херсона с начала полномасштабного вторжения, рассказал в интервью Фокусу о боевых действиях в регионе и как люди адаптируются к ним.

Как российская армия сейчас атакует Херсон? Чем удары отличаются от обстрелов других городов?

Мы недавно посчитали: за период с марта 2024 года по апрель 2025 года россияне обстреляли Херсонщину 45 тысяч раз, это в среднем 125 обстрелов ежедневно. Но один "прилет" — это не обязательно один снаряд (ракета или мина и т.д.), это, как правило, 5-10 снарядов, поэтому 125 прилетов в день — это 200-400 ракет, дронов или артиллерии. Если сравнивать с Киевом, то плотность обстрелов на уровне 200 ракет и дронов была недавно (после Пасхи). Последний год так ежедневно атакуют 30% оккупированной части Херсонской области на Правобережье.

Ежедневно в Херсоне фиксируется 15-40 дронов, над каждым из основных кварталов находятся дроны. Ты не можешь перемещаться по городу, не зная где находятся дроны. В чатах постоянно сбрасывают информацию о локации перемещения дронов, на каких улицах и где именно они фиксируются.

Представьте себе — дрон садится на крышу дома, чтобы экономить электрозаряд и благодаря камере смотрит, что происходит на улице. Когда проезжает машина, то дрон поднимается и атакует ее. Или это едет велосипедист или идет человек, не важно, кто. Ты абсолютно четко понимаешь, что это просто дроновое сафари. Россияне просто охотятся на маршрутки, на троллейбусы, на машины. И это ежедневная история.

Происходит террор населения, потому что здесь нет такой логики, что атакуются военные цели или военная техника. В самом городе Херсоне военных нет — это знает каждый херсонец, как и в других населенных пунктах, где проживает гражданское население. В 100% случаев жертвами становятся именно гражданские.

Честно говоря, я не знаю ни одного случая, когда в самом городе пострадали военные. Полиция, "скорые помощи", троллейбусы, маршрутки — это всегда было. Я думаю что, что на самом деле они Херсон используют как полигон. По характеру маневров дронов в Херсоне мы понимаем, что это какие-то начинающие в российской армии учатся атаковать движущиеся цели. Зачем учиться на каких-то там неподвижных целях там где-то на полигоне, если есть беззащитные "скорые" или гражданские жители Херсона? Москали, думают что лучше учиться на гражданских. И оно получается просто как сафари.

Они просто не могут попасть в военных, потому что тот заблаговременно заметит и выйдет из машины, или же включит средство РЭБ. А гражданские — легкая мишень, и они учатся на нас.

Авто "скорой помощи", атакованное российским дроном в Херсоне Фото: Херсонская ОВА

Какая сейчас ситуация с защитой от дронов, ракет, от снарядов? Какие меры приняты, насколько это помогает?

Сейчас все гражданские жители имеют возможность мониторить в чатах ситуацию с фронта, а фронт — это улицы города. Есть различные чаты, в которых публикуется оперативная информация о том, на какой улице, на каком перекрестке замечен тот или иной дрон. Например, Mavic, FPV, "Орланы" или еще какие-то могут фиксировать те люди, у которых есть детекторы дронов.

Обычные жители подключены к чатам, а кто работает с инфраструктурой, в коммунальных предприятиях, кто работает в общественных организациях, волонтерит, эвакуирует и раздает помощь — имеют детекторы дронов. Наши команды тоже обеспечены детекторами. Есть разные модели, они постоянно меняются: частоты, типа связи и так далее.

Сейчас мы используем при выполнении гуманитарных миссий такие технологии, которые позволяют подключаться к оптике дрона и видеть то, что передает его камера. Таким образом наши волонтеры уже могут их обнаруживать и видеть, где конкретно они летят. Ты видишь не только радиус пребывания, но и что он конкретно видит — то есть, где именно он находится.

Мы видели уже дроны на оптоволокне, которые летали по Херсону. Это очень сложная история. Обнаруживать их в радиоэфире или перехватывать видео вообще невозможно, но они в Херсоне постоянно присутствуют.

Гимназия №6 в Херсоне после обстрела Частный дом в Херсоне после обстрела Фото: Евгений Гилин / Facebook

Военные на фронтах делают на дорогах целые коридоры из сеток. Возможно, что-то есть такое в Херсоне?

В Херсоне такого нет, к сожалению, никаких сеток. Все, что есть — это оперативная координация между населением, когда люди между собой взаимодействуют и все согласовывают. Плюс у наших волонтеров есть свои чаты, где мы сообщаем: что летит, куда, с какой скоростью и так далее.

Люди живут и держатся, по сути, на вере. Я в прошлый четверг ездил в район, где живет наша подопечная женщина 70 лет. Она живет одна в 9-этажном доме у склона Днепра, который уже как минимум три раза обстреливался, более того, последний раз это было перед Пасхой, весь дом тогда горел.

Красная линия идет вот до той улицы, а по нашим наблюдениям, через неделю-две, она будет вся в красной зоне. Это условное обозначение территорий, на которых вообще не должно быть гражданских, потому что туда сложно доставлять гуманитарку, ремонтировать после обстрелов, эвакуировать людей. И помогать людям существовать в этом районе очень опасно для волонтеров, работников коммунальных служб и так далее.

Женщина сама осталась в доме. Я ей говорил: "Ольга, давайте мы вас переселим, мы найдем дом, вы будете жить дальше от красной зоны, где более безопасно". Но она говорит: "Нет, я вот верю — все будет хорошо". Так же к любому человеку можно обратиться, и вам скажут: что все хорошо, Бог бережет, "здесь над нами оберег".

Ты понимаешь, что в этих словах нет логики, но в них в сердце есть такое сильное ощущение. И видишь, что она цела и дом ее цел, все вокруг выжжено, а дом стоит. Может, действительно оно так работает, если ты веришь.

С другой стороны безопасность неопределенная, ты постоянно находишься настороже. Мы слышим иногда, что говорят между собой херсонцы. Например, договариваются встретиться на улице Перекопской, которая близко к Днепру, чтобы выпить кофе и пообщаться. Один говорит: "У тебя есть детектор дрона? Супер, бери с собой, чтобы мы знали о приближении". Они пьют кофе и при этом постоянно мониторят, что показывает прибор. Вдруг что — разбегаются.

В Киеве или Одессе жители проверяют Google-карту, есть ли на улице пробки. В Херсоне совсем другая жизнь в этом плане. Люди постоянно проверяют, где есть дрон, а где нет, на какой он улице находится и от этого строят свои маршруты, логистику.

Система отслеживания дронов в Херсоне Фото: Фокус

Как происходят боевые действия возле Херсона, какие есть особенности именно этого участка фронта?

За последнее время было как минимум три масштабные попытки перебросить войска российской армии с левого на правый берег Днепра. Работая в Херсоне, мы получаем информацию, что накапливая в какой-то период времени большой контингент на левом берегу российская армия в результате пытается мотивировать только незначительное количество военных перебираться на правый берег.

Из последней кампании осинтеры заметили на левом берегу четырехтысячную армию. По свидетельствам наших военных, пробовали переместиться всего лишь 500 человек, и все они остались удобрением на левом берегу или ушли к ракам в Днепр, потому что наши позиции очень сильно укреплены. Сейчас единственное, что остается российской армии — это кошмарить гражданское население или бить "по воробьям".

Они не могут перебросить, потому что устье Днепра достаточно широкое от самого Запорожья, чтобы форсировать его. Хотя мы получаем информацию, что у них там пятикратный комплект для форсирования Днепра, то есть количество понтонов, лодок и всего остального, чтобы перебросить войска и закрепиться на правой стороне — иногда такая информация поступает из разных источников.

На сегодня мы больше склонны думать, что это какая-то абсурдная история, ведь мы достаточно давно ее слышим. Мы видим, как это все происходит, когда они перебрасываются в районе Кизомыса, когда пытаются перебраться в районе железнодорожного моста, но мы знаем, что там нет гражданских. Когда в прибрежных населенных пунктах остаются гражданские, к сожалению, это сильно усложняет военную логистику, военные действия. Но там у россиян нет никаких шансов. Самое страшное, что это дистанционное "кошмарение" гражданских. Надо понимать, что правый берег это только 30% от этой территории, но по состоянию на первое апреля здесь проживает 145 тысяч человек, и это достаточно серьезная картина.

Когда я был в Херсоне на позапрошлой неделе — по ледовой арене в городе прилетели четыре КАБа. Представьте себе, металлоконструкция, которая покрыта брезентом — тупо павильон, как на базаре. Вокруг — поле. Если одна КАБ стоит от 300 тысяч долларов, то они по этому павильону выбросили 1,2 миллиона долларов. Сдуреть! И логика у них такая: "мы обезвредили склад украинского оружия" или "личный состав". Через 5 минут после пролета там уже были все журналисты, волонтеры, прохожие, прохожие и видели, что там не было никакой техники, даже ни одного военного. Но иногда такое случается, как в Сумах было недавно или в Кривом Роге, когда жертвами становятся невинные дети, гражданские — это просто ужас.

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