От операции "Запад" до оккупационных "эвакуаций": как сегодня Россия повторяет сталинские методы

В октябре 1947 года более 78 тысяч украинцев были принудительно вывезены из Западной Украины в Сибирь и Казахстан. Сегодня Россия снова использует депортацию как оружие — только вместо эшелонов теперь самолеты и автобусы, а вместо сталинских приказов — "социальные программы" и фейковые паспорта. Фокус вспоминает, как проходила операция "Запад", и рассказывает, почему 1947 год звучит так болезненно знакомо в 2025-м.

21 октября 1947 года на западных землях Украины наступило утро, которое для тысяч семей стало последним днем в домах, которые они называли "своими". В тот день секретные распоряжения советской власти были приведены в действие с холодной точностью, и более 78 тысяч человек — членов семей повстанцев, участников ОУН-УПА или подозреваемых в симпатиях к националистическому движению — были принудительно выселены в отдаленные районы Сибири и Казахстана.

Эта карательная акция, названная Операция "Запад", стала одной из самых массовых депортаций, которые осуществила советская власть на территории Западной Украины.

Операция "Запад": ночь, сломавшая жизнь

Операция "Запад" готовилась в условиях строгой конспирации. В центральных и региональных органах МГБ и КГБ формировались списки семей "неблагонадежных" лиц. В сентябре 1947 года было издано постановление Совета Министров СССР "О выселении из западных областей УССР членов семей оуновцев".

На низовом уровне секретари райкомов, руководители органов безопасности получили инструкции лишь за несколько дней до начала операции, или даже в ее ходе.

Ключевой целью акции было ликвидировать "социальную базу" повстанческого движения — заставить молчать или переселить людей, которые могли поддерживать УПА или быть связанными с ней.

Операция началась в полночь 21 октября. Во многих населенных пунктах органы власти и внутренние войска одновременно штурмовали дома. За считанные минуты люди получали приказ покинуть дом и явиться на места сбора с минимальным багажом.

Большинство из тех, кого вывозили, даже не имели возможности попрощаться с родными, собрать все вещи или подготовиться к дальнему пути. Детей, женщин, стариков — всех упаковали в товарные вагоны, не заботясь об элементарных условиях.

В течение суток операция де-факто завершилась: почти вся предусмотренная часть населения Западной Украины была вывезена.

По официальным данным, выселили 26 332 семьи или 77 291 человека.

По некоторым местным подсчетам — 26 644 семьи, 76 192 человека: среди них — 18 866 мужчин, 35 152 женщины, 22 174 ребенка.

Депортация не осталась без человеческих потерь. Некоторые люди не выдерживали суровых условий транспорта, болели, умирали по дороге. Многим не хватало еды, воды, защиты от холода или жары.

В отдаленных местах ссылки их ждали новые испытания: жизнь на чужбине без опеки, вязкие соленые степи, суровые климатические условия Сибири и Казахстана, отсутствие средств к существованию, изоляция от родных.

Многие семьи потеряли контакт с теми, кто остался или был выселен отдельно. Некоторые не знали, живы ли их близкие.

Сегодняшняя оккупационная политика — это продолжение той же логики имперского насилия, действовавшей в 1940-х: сломать национальную идентичность, уничтожить украинское присутствие на своей земле, заменить его колонизаторами.

Разница лишь в формах и технологиях, но не в сути — тогда эшелоны с украинцами шли на Сибирь, сейчас автобусы и самолеты везут их в отдаленные регионы РФ под видом "программ переселения".

Что происходит на оккупированных территориях Украины сейчас

По словам общественного и политического деятеля, доктора юридических наук Бориса Бабина, среди всех оккупированных регионов Украины худшая гуманитарная ситуация сейчас наблюдается на части Херсонщины и Запорожской области. Именно там, где большинство населения — этнические украинцы и украиноязычные граждане, российские оккупанты реализуют жесткие геноцидальные политики. Их цель — полностью изменить этнический состав регионов, вытеснить проукраинское население и заместить его лояльными к Кремлю колонизаторами.

Как происходит депортация украинцев

Существует несколько механизмов депортации. Первый — "выжимание" людей, которые отказываются принимать российское гражданство.

"Таких людей объявляют "иностранцами" на их же земле и готовятся выдворять за пределы оккупированных территорий. Это — абсолютно незаконно.

Скорее всего, их будут депортировать не в Россию, а за пределы оккупированной зоны, например, через кавказские пункты пропуска. Часть людей могут предварительно лишать свободы, удерживая в специальных "приемниках-распределителях" — российская карательная система имеет разветвленную инфраструктуру для этого, в том числе и в оккупированном Крыму", — рассказывает Фокусу Бабин.

Второй механизм — "добровольное" переселение. Оккупанты предлагают жителям оккупированных территорий переехать в отдаленные регионы России якобы по социальным программам. На самом деле это инструмент распыления украинского населения, его ассимиляции.

"Однако, большинство украинцев не соглашается на эти программы. Чаще всего ими пользуются те, кто и без того поддерживает оккупационный режим. В результате Кремль пересмотрел свою политику — теперь акцент сделан на принудительном выдворении проукраинских граждан, которые отказались участвовать в псевдовыборах или получать паспорта РФ", — продолжает эксперт.

Колонизация: кто заселяет украинские города

Параллельно с депортациями Москва активно заселяет оккупированные территории "своими" людьми. Это не только россияне, но и жители других регионов РФ — в частности Кавказа. По словам Бабина, часто в оккупированные города перебрасывают коллаборационистов из Крыма или Донбасса, нередко как "наказание" за внутреннюю коррупцию или провалы в работе.

Других "переселенцев" — чиновников, судей, учителей — направляют из самой России, потому что Кремль не доверяет местным коллаборационистам.

Имущество украинцев, которые покинули дома после 2022 года, отчуждают незаконно и передают новоприбывшим. Такие случаи фиксируют в Мелитополе, Геническе и ряде городов Запорожской области.

Возвращение депортированных — чрезвычайно сложный вопрос. Часть людей могут репрессировать под вымышленными уголовными обвинениями. Других, после короткого содержания в распределителях, просто "вывозят в никуда" — без документов и поддержки.

"Показательный случай произошел на российско-грузинской границе в Верхнем Ларсе: там оказалось около 50 украинских граждан, которых не принимали грузинские пограничники. Они были бывшими заключенными, освобожденными из российских колоний. Только благодаря волонтерам и поддержке МИД Украины удалось организовать их возвращение в Одессу через Молдову самолетом", — рассказывает эксперт.

Этот случай — скорее исключение. По словам Бабина, государственный аппарат Украины не готов к быстрой помощи тысячам людей, которых оккупанты могут принудительно выдворить в Грузию, Казахстан или другие страны.

Почему Украина не готова бороться за своих граждан

"Проблема не только в гуманитарном аспекте. Мы должны бороться за каждого гражданина, чтобы люди не становились "пушечным мясом" российской армии". Для этого нужны практические шаги — государственные программы помощи, мотивационные механизмы, юридическая поддержка для тех, кто стремится бежать из оккупации в третьи страны или на подконтрольную Украине территорию.

К сожалению, сейчас таких механизмов нет. Украина ликвидировала профильное Министерство по вопросам оккупированных территорий, а его функции фактически размыты. И хотя формально действует Представительство президента по делам Крыма, системной работы оно не демонстрирует", — отмечает Бабин.

Эксперт подчеркивает, что те, кто оказался в оккупации — это не предатели и не виновники своего положения.

"Они просто проснулись в Мелитополе 24 февраля 2022 года в оккупации. Это не их вина. И государство обязано им помочь", — отмечает эксперт.

Помочь не только гуманитарно, но и стратегически: каждый украинец, который не окажется в российской армии — это уже вклад в победу. Но пока украинское государство остается в стороне, спасают людей — волонтеры.

