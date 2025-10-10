Один на один с войной: как вторжение РФ поставило на грань психиатрическую помощь в Украине

Система психиатрической помощи в Украине балансирует на грани коллапса: крупные больницы исчезают, новые центры держатся на волонтерах и донорах, а законодательство не успевает за реалиями войны. Фокус выяснил, почему отрасль оказалась в кризисе — и готова ли страна к новой волне психических травм.

Сегодня, 10 октября — Всемирный день психического здоровья. Это возможность говорить открыто о том, что часто остается без внимания: о внутренних страданиях, молчаливых тревогах, пережитой боли. Особенно в контексте Украины — страны, которая уже много лет живет в условиях войны, разрушений и неопределенности.

Последствия вооруженного конфликта накладывают глубокие психологические шрамы на каждого — и взрослого, и ребенка. Сейчас по оценкам ВОЗ, один из четырех украинцев может столкнуться с психическими расстройствами — такими как посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), депрессия, тревога или расстройства из-за употребления психоактивных веществ.

Также исследования показали, что среди внутренне перемещенных лиц распространенность ПТСР достигает около одной трети, а депрессия — почти в пятой части случаев. Важно: многие люди, нуждающиеся в психологической помощи, не обращаются за ней или не имеют к ней доступа из-за отсутствия ресурсов, стигмы или логистических барьеров.

Психиатрическая помощь в Украине в кризисе

По словам военного психолога, кандидата психологических наук Максима Реуцкого, система психиатрической помощи в Украине находится в состоянии глубокого кризиса. За последние десятилетия крупные государственные психиатрические учреждения — больницы, отделения, районные психо-наркодиспансеры — были в значительной степени уничтожены. Многие из них потеряли свои здания из-за продажи земельных участков или переформатирования в общие медицинские центры или отделения первичной помощи. Этот процесс, по словам Реуцкого, оставил Украину без прочной инфраструктуры для оказания психиатрической помощи, что вынуждает создавать новую систему практически с нуля.

"Новая инфраструктура формируется преимущественно за счет небольших центров, которые часто функционируют на волонтерских началах или при поддержке международных доноров, таких как USAID. Однако эти инициативы являются фрагментарными и нестабильными из-за зависимости от внешнего финансирования, которое может прекратиться внезапно. Большое уничтожено, маленькое — нестабильно", — подчеркивает эксперт, указывая на критическую уязвимость системы.

Одной из ключевых проблем является отсутствие адекватного законодательства о психиатрической помощи. Реуцкий отмечает, что нынешняя система не позволяет эффективно решать ситуации, когда люди с психическими расстройствами представляют угрозу для себя или окружающих. Например, госпитализация таких лиц возможна только при их добровольном согласии или в крайних случаях, когда есть прямая опасность. Это приводит к инертности системы: даже в случаях явных нарушений поведения, например, когда человек с психическими расстройствами ходит голышом по улице, нужны многочисленные обращения в полицию и скорую, чтобы добиться госпитализации.

"Эта инертность затрудняет доступ к помощи, особенно для уязвимых групп, таких как пенсионеры, страдающие от возрастных психических расстройств. Из-за нехватки средств они часто остаются без надлежащего лечения, что может создавать риски не только для них, но и для окружающих — например, из-за неосторожного обращения с газом или электричеством в быту", — говорит Фокусу Реуцкий.

Психиатрические учреждения в Украине: война и коммерция

Еще одна проблема — коммерциализация психиатрической помощи. Качественное лечение доступно преимущественно в частных клиниках, которые ориентируются на платежеспособных клиентов. Это оставляет малообеспеченных, в частности пенсионеров, без надлежащей поддержки.

Реуцкий отмечает, что современная психиатрия стала более гуманной благодаря новым препаратам и подходам, но стигма вокруг психиатрической помощи до сих пор мешает людям обращаться за помощью. Как психолог, он активно работает над разрушением стереотипов, объясняя, что психотерапия и фармакотерапия могут давать быстрые и эффективные результаты.

По мнению эксперта, война значительно усилила кризис психиатрической системы. Реуцкий прогнозирует, что после ее завершения Украина столкнется с наплывом людей с посттравматическими стрессовыми расстройствами, зависимостями и другими психическими проблемами. Тысячи ветеранов вернутся из боевых действий с травмами, зависимостями от алкоголя или других веществ, которые использовались для облегчения физической или душевной боли. Гражданское население, в частности дети, также страдает от тревожных расстройств, нарушений сна и страхов, вызванных обстрелами и другими последствиями войны.

Нынешняя система, по словам Реуцкого, не готова справиться с таким объемом пациентов.

"Остатки психиатрических учреждений не смогут "переварить" тысячи людей, которые будут нуждаться в длительной психологической и медицинской поддержке. Наркологическая помощь, которая могла бы решать проблему зависимостей, также ограничена: эффективное лечение в основном сосредоточено в частных клиниках, где применяют такие методы, как кодирование, но их доступность и результативность остаются низкими", — добавляет Реуцкий.

Психическая поддержка в Украине: перспективы оказания помощи

Реуцкий прогнозирует, что ближайшие 10 лет психиатрия станет одной из самых востребованных медицинских специальностей в Украине. Для подготовки к этому необходимо:

Реформировать образование: увеличить количество специалистов по психиатрии и наркологии через целевые программы в медицинских вузах.

Создать законодательную базу: принять закон о психиатрической помощи, который упростит госпитализацию в критических случаях и защитит права пациентов.

Укрепить инфраструктуру: развивать стабильные государственные центры психиатрической и наркологической помощи, уменьшив зависимость от волонтерских инициатив и донорских средств.

Бороться со стигмой: проводить информационные кампании, чтобы популяризировать обращение к психиатрам и психологам.

Подготовиться к послевоенному периоду: создать специализированные программы для ветеранов и гражданских с ПТСР и зависимостями.

