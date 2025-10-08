"Дія" теперь еще и лечит: как в Украине хотят заменить профилактику цифровыми карточками

С 1 января 2026 года Украина запускает амбициозную программу бесплатных медицинских чекапов через "Дію" для граждан от 40 лет. Фокус выяснил, как государственная программа профилактических обследований может изменить систему первичной медицины — и почему врачи предупреждают о рисках, что семейных медиков могут отстранить от профилактики.

С 1 января 2026 года в Украине стартует программа профилактических медосмотров для граждан от 40 лет. Каждый получит средства на виртуальную карту в "Дії" для ежегодного чекапа, направленного на раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и психических расстройств.

Министерство здравоохранения сообщило, что программа позволяет самостоятельно выбирать медучреждение для обследований.

"Государство оплатит чекап, а человек сможет самостоятельно выбрать заведение, где его проходить", — сообщили в ведомстве.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко объяснил: при достижении дня рождения после 40 лет через месяц в "Дії" появится оповещение о возможности пройти чекап. Средства поступят на виртуальную карточку, а человек выберет заведение для консультаций, лабораторных и инструментальных исследований. В случае выявления проблем со здоровьем пациенты получат электронный рецепт на бесплатные лекарства.

На программу в госбюджете-2026 предусмотрено 10 млрд грн. Кампания стартует 1 января, чтобы обеспечить раннюю диагностику и профилактику.

Бесплатная профилактика через "Дію": как она грозит семейным врачам

По словам члена правления Всеукраинского врачебного общества Константина Надутого, основная ответственность за профилактику возложена на первичную медицинскую помощь, в частности на семейных врачей. Они отвечают за организацию и проведение профилактических мероприятий для своих прикрепленных пациентов. Это включает оценку рисков, назначение необходимых обследований и раннее выявление потенциальных проблем со здоровьем. Финансирование этих функций осуществляется через ставку, которая предусматривает оплату за каждого зарегистрированного пациента, независимо от того, обращается ли он к врачу. Эта модель призвана стимулировать семейных врачей активно работать над профилактикой, а не только реагировать на жалобы.

Семейный врач определяет потребность в обследованиях, таких как анализы крови или кардиограммы, которые проводятся бесплатно в рамках Программы медицинских гарантий. Более сложные исследования, например, МРТ или КТ, назначаются по направлению семейного врача и финансируются через Национальную службу здоровья Украины. Эта структура обеспечивает оплату лабораторий и стационарных служб за предоставленные услуги, что позволяет пациентам получать диагностику без дополнительных затрат. Такой подход соответствует европейским стандартам, где первичное звено является основой профилактики, а финансирование базируется на принципе универсального охвата.

По мнению Надутого, недавно предложенная инициатива так называемых чекапов кардинально меняет этот подход, фактически исключая семейного врача из процесса профилактики.

"Согласно этой модели, пациенты получают средства напрямую для самостоятельного прохождения обследований, минуя первичное звено. Это означает, что человек сам решает, какие исследования ему нужны, без консультации с врачом. Такой подход вызывает серьезные опасения по нескольким причинам. Во-первых, инициатива свидетельствует о признании несостоятельности нынешней модели первичной медицинской помощи. Если раньше семейный врач был ключевым элементом профилактики, то теперь его роль нивелируется. Это может привести к уменьшению финансирования первичного звена, ведь капитационная ставка зависит от количества активных пациентов. В перспективе это грозит штрафами или секвестром бюджета медицинских учреждений, что ослабит и без того уязвимую систему", — объясняет Фокусу Надутый.

Чекап здоровья через "Дію": какие могут быть риски для пациента

Во-вторых, инициатива игнорирует принципы доказательного менеджмента. В мировой практике профилактические программы базируются на четком перечне доказательных скринингов, которые доказали свою эффективность. В предложенных чекапах включены обследования, которые не соответствуют критериям доказательной медицины, что приводит к нерациональному использованию ресурсов. Тратятся средства на исследования, которые не имеют доказанной пользы, а это противоречит принципам эффективного управления в здравоохранении.

В-третьих, исключение семейного врача из процесса профилактики создает риски для здоровья.

"Без профессиональной оценки потребности в обследованиях пациенты могут проходить ненужные тесты или, наоборот, пропускать важные. Например, выявление повышенного холестерина может привести к назначению статинов, которые имеют побочные эффекты и не всем показаны. Без консультации врача это может вызвать осложнения, такие как побочные реакции на лекарства. Семейный врач играет роль "привратника", который фильтрует потребности и направляет пациента в правильном направлении, тогда как чекапы позволяют хаотичный подход к диагностике", — говорит Надутый.

