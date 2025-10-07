Минздрав запускает программу медосмотров: кто сможет получить деньги через "Дію" (видео)

В Украине с 1 января 2026 года стартует государственная программа профилактических медосмотров. Граждане от 40 лет будут получать средства на виртуальную карту в приложении "Дія" для прохождения ежегодного чекапа.

Министерство здравоохранения Украины отметило, что программа предусматривает обследование для раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и психических расстройств.

"С 1 января 2026 года запланирован запуск ежегодного профилактического чекапа для людей старше 40 лет. Он позволит пройти обследование на сердечно-сосудистые заболевания, диабет и психические расстройства. Государство оплатит чекап, а человек сможет самостоятельно выбрать заведение, где его проходить", — сообщили в ведомстве.

Как пояснил министр здравоохранения Виктор Ляшко, для участия в программе граждане будут получать уведомления в "Дії" после дня рождения, когда исполнится 40 лет.

"При достижении дня рождения после 40 лет через месяц будет приходить определенное пушсообщение в "Дії" о том, что вы можете воспользоваться программой национального чекапа и проверить состояние своего здоровья. Вам придут средства на карточку, которая создана в "Дії", вы выбираете учреждение здравоохранения, в котором можете пройти соответствующий перечень исследований, консультации врача и лабораторные и инструментальные исследования", — сказал Ляшко.

Министр также уточнил, что в случае выявления проблем со здоровьем пациентам будет доступен электронный рецепт на бесплатные лекарства.

"В рамках чекапа в случае выявления определенных отклонений от состояния здоровья пациенты смогут получить электронный рецепт, чтобы бесплатно получить лекарственные средства", — отметил он.

Как сообщалось ранее, общенациональная кампания профилактических медосмотров начнется 1 января 2026 года. Проектом государственного бюджета на ее реализацию предусмотрено 10 млрд грн.

