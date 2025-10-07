МОЗ запускає програму медоглядів: хто зможе отримати гроші через "Дію" (відео)

В Україні з 1 січня 2026 року стартує державна програма профілактичних медоглядів. Громадяни від 40 років отримуватимуть кошти на віртуальну картку у застосунку "Дія" для проходження щорічного чекапу.

Міністерство охорони здоров’я України зазначило, що програма передбачає обстеження для раннього виявлення серцево-судинних захворювань, діабету та психічних розладів.

"З 1 січня 2026 року запланований запуск щорічного профілактичного чекапу для людей старших за 40 років. Він дозволить пройти обстеження на серцево-судинні захворювання, діабет і психічні розлади. Держава оплатить чекап, а людина зможе самостійно обрати заклад, де його проходити", — повідомили у відомстві.

Як пояснив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, для участі в програмі громадяни отримуватимуть сповіщення в "Дії" після дня народження, коли виповниться 40 років.

"При досягненні дня народження після 40 років через місяць буде приходити певне пушповідомлення в "Дії" про те, що ви можете скористатися програмою національного чекапу і перевірити стан свого здоров’я. Вам прийдуть кошти на картку, яка створена в "Дії", ви вибираєте заклад охорони здоров’я, в якому можете пройти відповідний перелік досліджень, консультації лікаря і лабораторні та інструментальні дослідження", — сказав Ляшко.

Міністр також уточнив, що у разі виявлення проблем зі здоров’ям пацієнтам буде доступний електронний рецепт на безплатні ліки.

"В рамках чекапу в разі виявлення певних відхилень від стану здоров’я пацієнти зможуть отримати електронний рецепт, щоб безкоштовно отримати лікарські засоби", — зазначив він.

Як повідомлялося раніше, загальнонаціональна кампанія профілактичних медоглядів розпочнеться 1 січня 2026 року. Проєктом державного бюджету на її реалізацію передбачено 10 млрд грн.

