Массированная атака на Киев: в Минздраве рассказали, как пострадал Институт кардиологии (фото)

В результате массированной российской атаки на Киев 28 сентября пострадал Институт кардиологии имени академика Стражеско, где погибли люди. Разрушениям из-за обстрела подверглись сразу несколько этажей здания и несколько отделений.

Больше всего пострадали в результате массированной атаки отделения, которые размещаются на третьем, четвертом и пятом этажах Института кардиологии в Киеве. О последствиях рассказали вечером 28 сентября на Facebook-странице Министерства здравоохранения Украины.

По данным ведомства, больше всего повреждений в институте получили отделения эндокринной кардиологии и дислипидемии. Кроме того, в результате обстрела было повреждено отделение хронической ишемической болезни сердца.

Сейчас, по данным Минздрава, Институт кардиологии продолжает работать в штатном режиме. Пациентов, которые находились на лечении в поврежденных отделениях, перевели в другие отделения учреждения.

О том, что в результате массированной атаки на Киев пострадало здание Института кардиологии, сообщали в ГСЧС днем 28 сентября. Стало известно, что погибшими в учреждении оказались пациент и медсестра с четвертого этажа здания.

По информации очевидицы Юлии, которую цитировало медиа "Радіо Свобода", на месте поднялся сильный пожар, который помогал тушить один из пациентов.

Напомним, ночью и под утро 28 сентября ВС РФ массированно атаковали Киев и область дронами и ракетами, из-за чего в нескольких районах столицы были зафиксированы пожары и разрушения.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщал, что в столице в результате атаки повреждены более 15 локаций, есть погибшие и пострадавшие.

Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров 28 сентября также информировал о последствиях атаки на Запорожье: там, по его словам, из-за обстрела пострадали десятки людей.