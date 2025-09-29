Масована атака на Київ: у МОЗ розповіли, як постраждав Інститут кардіології (фото)

Внаслідок масованої російської атаки на Київ 28 вересня постраждав Інститут кардіології імені академіка Стражеска, де загинули люди. Руйнувань через обстріл зазнали одразу кілька поверхів будівлі та кілька відділень.

Найбільше постраждали внаслідок масованої атаки відділення, які розміщуються на третьому, четвертому та п'ятому поверхах Інституту кардіології у Києві. Про наслідки розповіли увечері 28 вересня на Facebook-сторінці Міністерства охорони здоров'я України.

За даними відомства, найбільше ушкоджень в інституті зазнали відділення ендокринної кардіології та дисліпідемії. Окрім того, внаслідок обстрілу було пошкоджено відділення хронічної ішемічної хвороби серця.

МОЗ | пошкоджений Інститут кардіології у Києві

Наразі, за даними МОЗ, Інститут кардіології продовжує працювати у штатному режимі. Пацієнтів, які перебували на лікуванні у пошкоджених відділеннях, перевели до інших відділень установи.

Про те, що внаслідок масованої атаки на Київ постраждала будівля Інституту кардіології, повідомляли у ДСНС вдень 28 вересня. Стало відомо, що загиблими в установі виявилися пацієнт та медсестра з четвертого поверху будівлі.

За інформацією очевидиці Юлії, яку цитувало медіа "Радіо Свобода", на місці здійнялася сильна пожежа, яку допомагав гасити один із пацієнтів.

МОЗ | пошкоджена будівля Інституту кардіології у Києві

Нагадаємо, уночі та під ранок 28 вересня ЗС РФ масовано атакували Київ та область дронами і ракетами, через що у кількох районах столиці було зафіксовано пожежі та руйнування.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомляв, що у столиці внаслідок атаки пошкоджено понад 15 локацій, є загиблі та постраждалі.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров 28 вересня також інформував про наслідки атаки на Запоріжжя: там, за його словами, через обстріл постраждали десятки людей.