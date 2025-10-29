20 минут до конца света: как работают ядерные протоколы, и кто именно нажимает на красную кнопку

Новый фильм "Дом из динамита" на Netflix превратил страх ядерного удара в зрелищный триллер, в котором решение президента США решает судьбу планеты. Но вне экранов такая ситуация может разворачиваться не только в Вашингтоне. В мире, где снова растет количество боеголовок, а лидеры говорят на языке "сдерживания", Фокус разобрался, что происходит в первые минуты после сигнала "launch detected" — и сколько реально времени есть у ядерных государств, чтобы избежать катастрофы.

Недавно на Netflix вышел фильм "Дом из динамита"(A House of Dynamite), в котором у правительства США есть всего 20 минут, чтобы отреагировать на запуск межконтинентальной ракеты. Напряженный триллер показывает, как несколько решений и секунд определяют судьбу миллионов. Но Фокус задумался: а что, если бы подобный сценарий развернулся в реальной жизни — и не обязательно в США?

Кто принимает решение в первые минуты после сигнала "launch detected"? Какие протоколы действуют в ядерных государствах? И сколько на самом деле есть времени, чтобы избежать катастрофы?

Директор Центра оборонных стратегий Александр Хара рассказал Фокусу как должны работать "ядерные протоколы" в разных странах, и какова вероятность начала ядерной войны.

Кто имеет ядерное оружие и сколько его в мире

На начало 2025 года девять государств — США, Россия, Китай, Франция, Великобритания, Индия, Пакистан, Израиль, КНДР — вместе имели ориентировочно 12 241 боеголовку; около 9 614 в военных запасах для потенциального применения, из них примерно 3 912 развернуты, а 2 100 — в состоянии высокой готовности на баллистических ракетах (преимущественно США/РФ).

По государствам (оценки неофициальные, переменные): Россия имеет примерно 4300 в запасе; США - 3700; Китай — 600 и быстро растет; Франция — 290; Великобритания — 225; Индия — 180; Пакистан — 70; Израиль — 90; КНДР — 50 (может иметь готовые к носителям блоки, но точные цифры неизвестны).

США и ядерная угроза: NORAD, STRATCOM и "узкое окно" решений

Соединенные Штаты имеют две базовые системы наблюдения: NORAD (североамериканская система наблюдения вместе с Канадой), которая создавалась еще во времена Холодной войны для выявления атак через Арктику; и STRATCOM — стратегическое командование, которое оперирует спутниками и различными видами разведки.

Существуют два типа возможных атак: наземная межконтинентальная ракета (обычно дает больше времени — до получаса) и запуск с подводной лодки, который существенно сокращает время подлета.

"В случае наземной ракеты после ее обнаружения технические процедуры занимают несколько минут; передача данных президенту США и принятие решения — до десяти минут. Именно в этот узкий промежуток времени решается судьба дальнейших шагов", — рассказывает Фокусу Хара.

История знает случаи ложных срабатываний: в 1983 году советский офицер, по свидетельствам, принял решение не докладывать о возможном пуске, и это спасло от эскалации. Поэтому, по словам эксперта, в любой ядерной державе существуют процедуры, позволяющие удостовериться в реальности угрозы — проверяют траекторию, определяют ориентировочную цель и предоставляют время для окончательного подтверждения.

Великобритания и ядерная угроза: меньше времени, "письмо последней надежды"

Великобритания, учитывая географическую близость к России и расположение подводных сил на Кольском полуострове, имеет меньше времени для реакции.

"Поэтому ее решения принимаются чрезвычайно быстро: подтверждение запуска — и дальше премьер принимает шаги. Действует традиция "писем последней надежды" (letter of last resort) — письма, которые каждый новый премьер пишет на случай полного уничтожения правительства, с инструкциями для командования флота", — продолжает Хара.

Что касается Франции, по словам эксперта, она сохраняет за собой суверенный ядерный потенциал и публично не раскрывает всех механизмов принятия решений, но в общих чертах система похожа на британскую и американскую.

Однако известно, что президент Франции — единственное лицо, которое может санкционировать удар (стратегия force de dissuasion; сейчас морской и воздушный компоненты).

НАТО: коллективная процедура и суверенные ответы

В рамках НАТО вопрос реагирования на ядерную угрозу сложнее: должен собраться Североатлантический совет, но фактические решения об отпоре чаще всего координируются ключевыми членами — США, Великобританией и Францией. Франция в отдельных случаях может применить собственные средства сдерживания, но в целом ответ формируется совместно. Существует практика проинформировать союзников об ответе, однако конечное решение — за суверенными лидерами.

"Концепция, которая лежит в основе ядерной стратегии — это сдерживание: гарантия взаимного уничтожения, что делает применение ядерного оружия невыгодным. Если ракета не перехвачена, это, как правило, подталкивает к симметричному ответу", — говорит Хара.

Китай и ядерная угроза: от "оценить вред" до наращивания потенциала

У Китая стратегия несколько отличается от других ядерных стран: по официальной риторике, Пекин стремится не спешить с упреждающими ударами; он оценивает ущерб, устанавливает виновников и только тогда отвечает. Однако за последние годы Китай значительно наращивает боезаряды и средства доставки — от подводных лодок до наземных пусковых установок — и прогнозируемо продолжит увеличение потенциала.

В случае ядерной угрозы — официальный приказ на применение проходит через Центральный военный совет (ЦВР).

Кстати, похожие механизмы и у Пакистана: решения — у Национального командного органа под председательством премьер-министра. Также задекларирована доктрина "неиспользования первыми" и гражданский контроль.

После Карибского кризиса: договоры, "горячие линии" и прозрачность пусков

После Карибского кризиса 1962 года были подписаны многочисленные договоры и введены механизмы, уменьшающие риск случайной конфронтации.

"Например, договор СНВ ограничивал количество межконтинентальных носителей и боезарядов; предусматривались и договоренности об уведомлении о пусках баллистических ракет. Существуют также широкие возможности разведки — как человеческой (HUMINT), так и технической (SIGINT, спутниковая разведка) — чтобы выявлять признаки подготовки к применению даже тактического ядерного оружия", — рассказывает эксперт.

Украинский контекст: ядерные угрозы РФ

Россия, в свою очередь, со времени прихода Путина к власти постепенно пересматривает концепции сдерживания: все чаще звучат заявления о возможности превентивного удара, что добавляет неопределенности в систему глобального сдерживания.

Цепь управления завязана на "ядерном чемоданчике" Чегет у президента; синхронные "чемоданчики" имеют министр обороны и начальник Генштаба. Решения транслируются в Генштаб и далее — на носители СЯС. Формально кнопки в чемоданчике нет — это канал авторизации/связи.

"Однако в реальности применение ядерного оружия будет иметь огромные политические и дипломатические последствия: Россию сдерживают не только возможные ответы (ядерные или неядерные), но и риск потери важных партнеров, в частности Китая, Индии и стран Глобального Юга, которые сейчас поддерживают ее по разным причинам", — говорит Хара.

Демонстрации мощи со стороны западных союзников также работают как сдерживание: пример — показ американской подводной лодки класса "Вирджиния" в Гибралтаре с вооружением, напоминающим о готовности реагировать.

"В закрытых коммуникациях, очевидно, обсуждаются и сценарии симметричных ответов даже в случае удара по не-члену НАТО; например, в США рассматривали возможность мощных ударов по военной инфраструктуре в Крыму как способ уничтожить флот и базы — и это уже не будет прямым нападением на территорию России с точки зрения международного права, поскольку Крым не признают как российскую территорию", — продолжает эксперт.

А если...:моделирование последствий и ядерная зима

Что касается последствий крупномасштабного ядерного обмена — существуют модели и симуляторы, которые позволяют подбирать мощность боезарядов, высоту детонации и оценивать последствия: фоллаут, разрушенную инфраструктуру, потери населения.

По словам Александра Хары, исторически в 1960-1970-х годах обсуждались сценарии ядерной зимы — поднятие миллионов тонн пыли и дыма в атмосферу, уменьшение солнечного ультрафиолета, падение температуры, гибель сельского хозяйства и разрушение экосистем. Если обменяться десятками или сотнями боезарядов, мало шансов, что где-то на планете "уцелеет" много. Есть специальные автономные бункеры, где элиты теоретически могут выжить год или больше, но это не решает проблемы глобальной катастрофы.

"Параллельно меняется характер боевых действий: чтобы "разрушить" страну, теперь не обязательно использовать ядерное оружие. Сотни дронов, удары по энергетическим объектам, атаки на подводные кабели и спутниковую инфраструктуру могут парализовать экономику и военные возможности. Гиперзвуковые ракеты, перехват спутников, средства противодействия разведке — все это существенно меняет баланс преимуществ. Россия и Китай активно развивают возможности для вывода из строя спутников и коммуникаций, чтобы лишить противника "сетевого" преимущества, на котором базируется современная американская военная мощь", — говорит эксперт.

Но стоит учитывать, что в США существует разветвленная система преемственности власти: кроме президента и вице-президента, есть большая очередь чиновников, которые могут перебрать полномочия. В случае угрозы ядерного удара часть из них эвакуируют в защищенные объекты по всей стране — поэтому всегда останется человек, уполномоченный принять решение об ответе.

Ядерная война откладывается

Итак, ядерный сценарий остается отложенным: по мнению Александра Хары, на сегодня применение таких средств маловероятно. Однако риторика периодически нагнетается, и это всегда создает риски. Система сдерживания и международные механизмы пока работают как предохранители. Весом факторов здесь выступают технические ограничения, политические риски, дипломатические потери и готовность партнеров реагировать — все это усложняет любую авантюру с ядерной эскалацией.

В итоге: фильм, который начинается как драматический триллер, скорее нагнетает панику, чем объясняет реальные механизмы ядерного сдерживания. А реальность — более сложная и запутанная: решения принимаются в рамках строгих процедур, с участием разведки и учетом геополитических последствий. Международное сдерживание и современные технологии делают применение ядерного оружия маловероятным, но не абсолютно невозможным — и именно поэтому тема остается одной из самых серьезных в глобальной политике и безопасности.

Напомним, фильм "Дом из динамита" вызвал недовольство в Пентагоне и особенно в Агентстве противоракетной обороны США (Missile Defense Agency, MDA). Военных возмутил сюжет картины, где ракеты дорогостоящей системы ПРО не справляются с перехватом неизвестной МБР.