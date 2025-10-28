Проблемная ПРО за $50 млрд: как Пентагон поссорился с Netflix из-за фильма "Дом из динамита"

Выход нового фильма на платформе Netflix “Дом из динамита” (House of Dynamite) вызвал недовольство в Пентагоне и особенно в Агентстве противоракетной обороны США (Missile Defense Agency, MDA). Военных возмутил сюжет картины, где ракеты дорогостоящей системы ПРО не справляются с перехватом неизвестной МБР.

После выхода фильма американское оборонное ведомство вынуждено было оправдывать свою систему противоракетной обороны и рассылать внутренние служебные записки с разъяснениями, сообщает Bloomberg.

Возмущение Пентагона и MDA напрямую связано с сюжетом фильма. В фильме из Индо-Тихоокеанского региона по США запускается межконтинентальная баллистическая ракета (МБР). Пока ракета летит, американские военные и чиновники отчаянно пытаются определить, кто совершил запуск и как реагировать. В ключевом эпизоде — попытка перехвата ракеты с базы Форт-Грили (Аляска), где в реальности дислоцирован 49-й противоракетный батальон MDA. В фильме две противоракеты Ground-Based Interceptor (GBI) не справляются с задачей: одна не отделяет экзоатмосферный кинетический перехватчик (EKV), а вторая промахивается по цели.

Также в фильме утверждается, что вероятность успешного перехвата составляет лишь 50%, а стоимость программы — 50 млрд долларов. При этом отдельно упомянуты спутники системы SBIRS, отвечающие за раннее предупреждение о запусках ракет, которые не обнаружили старт МБР, что должно усилить впечатление зрителя о "беспомощности" американской обороны.

Что не понравилось военным

Пентагон посчитал эти данные искаженными. В реальности, по данным Агентства противоракетной обороны, из 21 испытания GBI успешными признаны 12, однако последние пять пусков за 11 лет прошли штатно, а значит, показатель надежности значительно выше, чем в фильме.

Особенно MDA возмутило, что сцена неудачного перехвата в фильме фактически повторяет ранние неудачные испытания. Так в июле 2000 года у перехватчика действительно не отделился EKV, а в декабре 2010 года произошел сбой наведения на конечном участке полета.

В записке агентства говорится, что эта сцена создана "исключительно ради драматизма", и напомнили, что последние испытания, включая двойной пуск 2019 года, прошли успешно даже в условиях наличия ложных целей. Это значит, что в более сложном сценарии перехвата GBI показали положительный результат, в отличие от трактовки сценаристов "Дома из динамита".

MDA также уточнило, что стоимость программы Ground-Based Interceptor "высокая, но не такая высокая, как стоимость разрешения ядерной ракете поразить нашу страну".

Сценарий перехвата межконтинентальной баллистической ракеты

Сценарист фильма Ной Оппенгейм в ответ заявил, что "приветствует обсуждение", но не согласен с Пентагоном. Он отметил, что консультировался с экспертами, ранее служившими в Министерстве обороны, и считает, что показанная ситуация отражает реальный уровень эффективности систем ПРО.

Напомним, западные специалисты считают, что новая российская крылатая ракета 9М730 "Буревестник" с ядерной энергетической установкой теоретически сможет преодолеть американскую систему противоракетной обороны.

