Проблемна ПРО за $50 млрд: як Пентагон посварився з Netflix через фільм "Будинок із динаміту"

Вихід нового фільму на платформі Netflix "Будинок з динаміту" (House of Dynamite) викликав невдоволення в Пентагоні й особливо в Агентстві протиракетної оборони США (Missile Defense Agency, MDA). Військових обурив сюжет картини, де ракети дорогої системи ПРО не справляються з перехопленням невідомої МБР.

Після виходу фільму американське оборонне відомство змушене було виправдовувати свою систему протиракетної оборони і розсилати внутрішні службові записки з роз'ясненнями, повідомляє Bloomberg.

Офіційний трейлер фільму House of Dynamite

Обурення Пентагону і MDA безпосередньо пов'язане з сюжетом фільму. У фільмі з Індо-Тихоокеанського регіону по США запускається міжконтинентальна балістична ракета (МБР). Поки ракета летить, американські військові та чиновники відчайдушно намагаються визначити, хто здійснив запуск і як реагувати. У ключовому епізоді — спроба перехоплення ракети з бази Форт-Грілі (Аляска), де в реальності дислокований 49-й протиракетний батальйон MDA. У фільмі дві протиракети Ground-Based Interceptor (GBI) не справляються із завданням: одна не відокремлює екзоатмосферний кінетичний перехоплювач (EKV), а друга промахується по цілі.

Також у фільмі стверджується, що ймовірність успішного перехоплення становить лише 50%, а вартість програми — 50 млрд доларів. При цьому окремо згадані супутники системи SBIRS, що відповідають за раннє попередження про запуски ракет, які не виявили старт МБР, що має посилити враження глядача про "безпорадність" американської оборони.

Що не сподобалося військовим

Пентагон вважає ці дані спотвореними. У реальності, за даними Агентства протиракетної оборони, з 21 випробування GBI успішними визнано 12, проте останні п'ять пусків за 11 років відбулися штатно, а отже, показник надійності значно вищий, ніж у фільмі.

Особливо MDA обурило, що сцена невдалого перехоплення у фільмі фактично повторює ранні невдалі випробування. Так, у липні 2000 року у перехоплювача дійсно не відокремився EKV, а в грудні 2010 року стався збій наведення на кінцевій ділянці польоту.

У записці агентства йдеться про те, що цю сцену створено "винятково заради драматизму", і нагадали, що останні випробування, включно з подвійним пуском 2019 року, відбулися успішно навіть за умов наявності хибних цілей. Це означає, що в складнішому сценарії перехоплення GBI показали позитивний результат, на відміну від трактування сценаристів "Будинку з динаміту".

MDA також уточнило, що вартість програми Ground-Based Interceptor "висока, але не така висока, як вартість дозволу ядерній ракеті вразити нашу країну".

Сценарій перехоплення міжконтинентальної балістичної ракети

Сценарист фільму Ной Оппенгейм у відповідь заявив, що "вітає обговорення", але не згоден з Пентагоном. Він зазначив, що консультувався з експертами, які раніше служили в Міністерстві оборони, і вважає, що показана ситуація відображає реальний рівень ефективності систем ПРО.

Нагадаємо, західні фахівці вважають, що нова російська крилата ракета 9М730 "Буревісник" з ядерною енергетичною установкою теоретично зможе подолати американську систему протиракетної оборони.

