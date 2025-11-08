Кеннеди вместо Трампа: смог бы он остановить Путина и завершить войну в Украине

8 ноября 1960 года Джон Ф. Кеннеди стал президентом США. Почти в тот же день, но десятилетие спустя, 5 ноября 2024 года, американцы во второй раз избрали Дональда Трампа. Фокус провел параллели между двумя лидерами и попытался представить, каким был бы мир и война в Украине, если бы сегодня в Белом доме сидел Кеннеди.

В этот день, 8 ноября 1960 года Джон Ф. Кеннеди стал президентом США. А почти в те же дни, 5 ноября 2024 года, Дональд Трамп был во второй раз избран лидером Соединенных Штатов. Две даты, два президента — и две совершенно разные модели американского лидерства. О том, какие параллели между ними можно провести и как могла бы выглядеть война в Украине, если бы сегодня в Белом доме сидел Кеннеди, Фокусу рассказал кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский.

Баланс и дипломатия против импульсивности и выгоды

Джон Кеннеди был лидером эпохи Холодной войны. Для него главным было удержать баланс — не уступать перед противником, но и не допустить большой войны. Воспитанный во влиятельной политической семье, ветеран Второй мировой войны, он видел цену человеческих решений и ответственности. Для него государство было общим проектом, а союзники — партнерами в долгосрочной стабильности. Это сформировало его подход как политика, который стремился сочетать силу с дипломатией.

Відео дня

"Ярким примером стал 1962 год — Карибский кризис. Тогда Кеннеди не поддался давлению военных и не нанес удар первым. Он выбрал комбинацию силы и переговоров, продемонстрировав твердость, холодный ум и прагматизм. Этот шаг позволил избежать ядерной катастрофы, а дипломатия принесла реальный результат — установление прямой связи между Вашингтоном и Москвой", — рассказывает Фокусу Станислав Желиховский.

Дональд Трамп — политик другого типа. Он не имеет военного опыта, не прошел государственную службу, а пришел в политику из бизнеса и медийной популярности. Его мышление — категории выгоды, результата "здесь и сейчас", политического эффекта. Союзники для него — не стратегические партнеры, а участники сделок, из которых можно получить уступки или выгодные условия.

Кеннеди и Трамп — дипломат и бизнесмен: разные подходы к союзникам

За время президентства Трамп подписал ряд соглашений — с ЕС, Японией, странами Юго-Восточной и Центральной Азии.

Ходили даже разговоры о его желании договориться с Россией не только о прекращении огня, но и об экономических вопросах — например, о полезных ископаемых. Москва активно искала таких договоренностей, однако Украина смогла подписать стратегическое соглашение с США, а попытки Кремля повлиять на ситуацию провалились.

"Трамп действует прямолинейно и импульсивно. Вспомним инцидент в Белом доме, когда делегация Украины покинула переговоры после провокационных заявлений. Для Кеннеди такая ситуация была бы невозможной. Он придавал большое значение имиджу союзников и сохранял уважение даже в сложных кризисах.

Трамп, наоборот, часто воспринимает международные отношения как торг. Из-за этого его позиция по Украине выглядит непоследовательно: от решительной поддержки — до заявлений о необходимости "мирных соглашений" с уступками Киева", — продолжает политолог.

Как бы Кеннеди действовал во время войны в Украине

По мнению Желиховского, если бы Джон Кеннеди был президентом США в 2022 году, в начале полномасштабного вторжения России, его реакция, вероятно, была бы быстрее и четче. Он бы инициировал мобилизацию коллективного Запада и активную работу с союзниками и международными институтами для координации помощи Украине.

Кеннеди, как лидер Холодной войны, четко различал "друзей" и "врагов", поэтому действовал бы последовательнее. Он сочетал бы точечную военную помощь с активной дипломатией — в том числе через закрытые каналы связи, чтобы предотвратить эскалацию. Его дипломатия была бы прагматичной, а не популистской, как у Трампа, который часто руководствуется желанием понравиться избирателям или получить политические дивиденды.

Кеннеди, вероятно, мог бы действовать решительнее Джо Байдена в военном плане — демонстрировать готовность к действиям, но в рамках рациональной стратегии, которая минимизирует риски прямой конфронтации с Россией. Его принцип — "сила через сдержанность".

Кеннеди и возможная политика в отношении Украины

Политолог уверен, что если бы Кеннеди был у власти, он поддержал бы Украину стабильным потоком вооружений, но с большим акцентом на координацию с Европой, чтобы избежать истощения ресурсов и в то же время не дать России повода обвинять Запад в эскалации. Он бы также продвигал создание международных альянсов в сфере производства вооружений и логистики, а дипломатические каналы с Москвой держал бы открытыми — чтобы предотвратить ядерный шантаж.

"Трамп реагирует симметрично — говорит о возобновлении ядерных испытаний, о демонстрации силы, но делает это скорее для эффекта, чем как часть продуманной стратегии. Это повышает градус накала, напоминая риторику Холодной войны, но без той холодной рациональности, которой обладал Кеннеди", — говорит эксперт.

Вьетнам, Куба, Венесуэла — исторические параллели

Во время президентства Кеннеди США пережили не только Карибский кризис, но и начало Вьетнамской войны. Она имела другую природу — скорее идеологическую, чем захватническую, но стала полем боя между СССР и США. Сегодня параллели можно провести с ситуацией в Украине, где Россия, как правопреемница СССР, снова выступает "империей зла".

"Даже ошибки Кеннеди — например, провал операции в заливе Свиней — имеют свои уроки. Неудачная попытка вторжения на Кубу показала, что даже аналитическая политика может дать сбой, если не хватает координации. Сегодня подобная ситуация может повториться с Венесуэлой, которая для Трампа потенциально может стать "новой Кубой", если он попытается силовые сценарии воздействия на режим Мадуро", — продолжает Желиховский.

Мир Кеннеди и мир Трампа

Кеннеди действовал в двухполярном мире с четкими "красными линиями" и понятными правилами игры. Современный мир гораздо сложнее: гибридные угрозы, кибербезопасность, информационные войны. Его стиль правления потребовал бы адаптации, но главный принцип — баланс и ответственность — остался бы актуальным.

"Сравнение с Трампом показывает: политическая воля и стиль коммуникации лидера напрямую влияют на поведение союзников. Трамп своими противоречивыми заявлениями — например, относительно ракет "Томагавк" или "мирных соглашений" с Россией — создает политическую неопределенность. Европейские партнеры пытаются компенсировать эту нестабильность.

Кеннеди же был предсказуемым в кризисах, стремился создавать коалиции и усиливать трансатлантическое единство. Именно такая стратегия могла бы укрепить обороноспособность Украины в нынешних условиях", — считает политолог.

Джон Кеннеди и Дональд Трамп — это два полюса американской политики. Один — символ сдержанности, дипломатии и ответственности перед союзниками. Другой — воплощение импульсивности, выгоды и политического шоу. Если бы Кеннеди был сегодня у власти, возможно, мир имел бы больше стабильности — но и больше требований к собственной ответственности.

Напомним, 6 ноября спецпосланник Трампа Уиткофф заявил, что США займутся прекращением войны в Украине, но после войны в Газе.