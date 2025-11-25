Крым до завершения войны: почему слова Стефанчука вызвали волну дискуссий

Руслан Стефанчук заявил, что война в Украине завершится только после возвращения Крыма. На фоне чувствительных мирных переговоров слова спикера Верховной Рады прозвучали как сигнал жесткой позиции, однако политологи предостерегают: такой месседж может иметь неочевидные последствия. Фокус разобрался, почему подобные заявления снова звучат вокруг одной из самых чувствительных тем войны.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук во время совместной пресс-конференции со спикером Риксдага Королевства Швеция Андреасом Норленом в Стокгольме четко заявил: война закончится только тогда, когда будет возвращен в Украину полуостров Крым.

По его словам, на самом саммите — IV Парламентском саммите Крымской платформы — почти 70 парламентских делегаций со всего мира и со всех континентов обсуждали вопросы Крыма, Украины и демократии.

Стефанчук подчеркнул, что партнеры Украины "не имели никаких колебаний" относительно того, кто является агрессором, и что виновной в этой войне единодушно признали Россию.

"Все четко высказались: виновата — Российская Федерация, она вместе со своим руководителем отвечает за развязанную войну", — отметил он.

Стефанчук также искренне поблагодарил международных партнеров за то, что тема Крыма была воспринята однозначно: "Крым — это Украина, часть Украинского государства".

Возвращение Крыма: зачем вновь прозвучало это заявление

По словам политолога Виктора Тарана, подобные высказывания выглядят не как стратегическая позиция, а как эмоциональные и неподготовленные заявления, которые усиливают напряжение среди украинцев.

"Я бы посоветовал господину Стефанчуку прекратить такие заявления, которые каждый раз драматизируют украинское общество. Ему стоит заняться своей прямой работой", — отметил политолог.

Таран напоминает, что именно Верховная Рада должна принять пакет законодательных решений, которые определят условия ведения войны и поддержку армии в 2025 году.

Эксперт напоминает, что в госбюджете на 2026 год заложено значительно меньше средств на оборону, чем нужно уже в этом году. Несмотря на ожидания военных, повышение денежного обеспечения так и не произошло. Не решен и один из самых болезненных вопросов — справедливых сроков службы и ротаций, на чем настаивают западные партнеры. Кроме того, законодатель не создал действенных механизмов, которые бы делали невозможным уклонение от мобилизации, а анонсированные государством программы по возвращению украинцев из-за границы остаются без реального финансирования.

"Пусть занимается этим, а не провоцирует общество очередными заявлениями о Крыме или Ялте. Мы уже это проходили", — подчеркнул Таран.

По мнению политолога, резкие месседжи могут быть элементом тактики власти во время трудных переговоров.

"Это может быть попытка эмоционально истощить общество. Мол, или воюем до последнего, или соглашаемся на любой мир", — говорит Фокусу Таран.

В этой парадигме Стефанчук предстает "плохим полицейским", который озвучивает максималистские позиции, тогда как президент может предложить "более реалистичный" вариант.

Но Таран отмечает: такая игра опасна и безответственна.

"Вместо честного разговора с обществом власть давит на болевые точки и создает ложные ожидания. Это порождает отторжение между властью и людьми", — считает политолог.

Вторая интерпретация связана с концепцией "резистанционной войны" — взгляда, что противостояние Украины и России длится веками, а нынешняя война будет иметь несколько фаз.

В таком сценарии возможно временное перемирие, но полномасштабная борьба за все территории продолжится позже.

Если власть действительно готовится к такой модели, говорит Таран, она должна честно сказать обществу:

после войны Украина будет жить в условиях, подобных Израилю;

все граждане проходят службу, формируется долгосрочная оборонная модель;

принимается новое оборонное законодательство.

"Если мы движемся к такой системе — вносите законопроекты. А не продолжайте делать эмоциональные заявления без содержания", — подытожил политолог.

Крым — как идеология: почему заявление Стефанчука не связано с "мирными планами"

По словам политолога Владимира Фесенко, Стефанчук озвучил то, что уже давно заложено в украинские стратегические подходы: Крым является частью Украины, и вопрос его деоккупации — это принцип, а не предмет торга.

"Это заявление — идеологическая позиция Украины. Оно имеет смысл в стратегическом измерении, но не является частью нынешнего переговорного процесса", — пояснил Фокусу политолог.

Фесенко подчеркнул, что сегодня на переговорах вопрос Крыма не стоит, несмотря на то, что в обществе существуют разные мнения и опасения по этому поводу. Переговоры касаются других временно оккупированных территорий, и сейчас именно они являются ключевым предметом дискуссий.

"Не ищите здесь какой-то скрытой "зрады". Нынешние переговоры не о Крыме. Глубокий смысл в заявлении есть, но он мировоззренческий, а не переговорный", — подчеркнул он.

Однако есть опасность, что Соединенные Штаты могут согласиться на признание российского контроля над Крымом или другими регионами. Политолог напомнил о предыдущих дипломатических инициативах.

В частности, он вспомнил апрельский "мирный план" Кита Келлога, советника Дональда Трампа, в котором был пункт, фактически означавший признание российского контроля над Крымом. Этот пункт вызвал волну критики как в Украине, так и в Европе.

Похожие моменты, говорит Фесенко, сейчас звучат в "последнем" проекте. Там речь идет о фактическом признании аннексии трех регионов — Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Фесенко объясняет, что под "фактическим признанием" может подразумеваться не юридическая легализация, а разрешение на бизнес-активности, туристические поездки, дипломатические контакты на этих территориях — подобно тому, как США во времена СССР де-юре не признавали оккупацию Балтии, но де-факто принимали ее существование в практической плоскости.

Политолог отмечает, что вопрос статуса оккупированных территорий — в том виде, как его предлагают отдельные американские политические группы, — является бесперспективным.

"Это тупик. Компромисса здесь нет даже теоретически. Позиции Украины и России абсолютно противоположные и несовместимые. Американцы пытаются искать варианты, но это невозможно совместить", — говорит Фесенко.

Он заключает: заявление Стефанчука звучит жестко, но оно не меняет переговорного контекста и не свидетельствует о каких-либо уступках или тайных договоренностях.

"Крым в переговорах не обсуждается. Тогда зачем было это говорить?"

Политолог Игорь Рейтерович считает, что подобные заявления могут не только сбивать информационный фокус, но и создавать риски для Украины.

По мнению эксперта, общество в целом понимает: возвращение Крыма — долгий и сложный процесс, который вряд ли произойдет быстро. И именно поэтому в момент, когда мировое внимание приковано к переговорам, подобные заявления звучат странно.

"Да, Крым сейчас не обсуждается на переговорах. Тогда зачем озвучивать этот месседж именно сейчас?" — говорит политолог.

Он предполагает, что подобные фразы могут выполнять роль элемента влияния на международных партнеров. Мол, если даже председатель Верховной Рады публично заявляет, что Украина не откажется от Крыма, то никакие намеки на "обмен территориями" или "юридическое признание" России не должны появляться в повестке дня.

Сам термин "юридическое признание" оккупированных территорий, отмечает Рейтерович, вообще является нонсенсом и не должен даже звучать. Но факт, что такие идеи циркулируют в некоторых международных предложениях, может объяснять, почему озвучиваются предельно жесткие позиции.

Рейтерович также отметил, что реальное влияние председателя Верховной Рады гораздо меньше, чем следует из Конституции. И Стефанчук мог использовать это заявление как способ снова напомнить о себе.

В его словах, говорит политолог, нет ничего нового: Украина не будет признавать никаких территориальных изменений, поэтому в любом будущем соглашении всегда будет "звездочка" — уточнение, что вопрос Крыма остается открытым по крайней мере до определенных исторических переломных моментов, таких как смена власти в России.

"Завершение войны предполагает признание определенных территориальных изменений. Поскольку мы их не признаем, нам нужна эта "лазейка". И Стефанчук ее озвучил", — пояснил Фокусу Рейтерович.

Политолог предупреждает: подобные максималистские месседжи иногда играют против Украины, особенно когда речь идет об американской дипломатии.

"Американцы умеют вырывать слова из контекста. Это заявление могут использовать как элемент давления на Украину", — отметил он.

Рейтерович не исключает, что это может произойти, хотя пока непонятно, будет ли эта фраза использована в переговорных рамках.

По мнению эксперта, наиболее вероятно, что Стефанчук адресовал свои слова украинскому обществу, а не внешним партнерам. Но учитывая контекст — сейчас, во время сложных переговоров — делать такие заявления было нецелесообразно.

"Мне кажется, лучше было бы этого не говорить. Но уже сказано — имеем то, что имеем", — подытожил Рейтерович.

Напомним, президент США Дональд Трамп после переговоров в Женеве иронично намекнул, что в мирных переговорах между Россией и Украиной может быть достигнут "большой прогресс".