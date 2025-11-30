От Гарри Поттера и Диккенса до "Самого удивительного преступления года": что читать этой зимой

Спрос на "зимние книги" ежегодно взлетает вместе с первыми морозами. В декабре читатели ищут не просто истории — они ищут атмосферу, тепло и побег от новостного хаоса. Фокус вместе с бук-блогеркой Буклей собрал лучшие издания сезона: от уютных романов и магических фэнтези до детективов, которые холодят сильнее метели.

Зима — лучший сезон, чтобы наконец замедлиться, завернуться в плед и открыть книгу, которая согреет атмосферой, магией или острым сюжетом. Именно поэтому в конце года растет количество запросов "что почитать зимой", "зимние книги" и "книжные новинки". Мы обратились к бук-блогеру Букли, которая собрала для читателей Фокуса список самых атмосферных изданий — от классики, которую хочется перечитывать, до новинок, которые только начинают покорять магазины.

Топ книг для зимы-2025: атмосферные истории

"Если бы Рождество было каждый день" Милли Джонсон

Это история о шести незнакомцах, которых метель заносит в отдаленный отель и заставляет остановиться, оглянуться на свою жизнь и переосмыслить отношения.

Здесь есть несчастная любовь, второй шанс после разрыва, испытания для пары, которая давно вместе, — и все это в атмосфере тепла, юмора и маленьких рождественских чудес.

Это книга о том, как случайная встреча и несколько дней в уютном месте могут изменить судьбы, исцелить обиды и подарить новую надежду.

"Огромный плюс этой книги — она легкая. Герои оказываются в такой себе ловушке на Рождество, и, хотят они того или нет, обязаны искать общий язык в период праздников. Щепотка магии, немного драмы и рождественская атмосфера делают историю романтичной, но не стеклянной. То, что надо, если вы любите тематическое уютное чтение о людях", — говорит Фокусу Букля.

"Если бы Рождество было каждый день" Милли Джонсон

"Все мои Ключи и Гайя" Наталья Матолинец

"Обложка может обманчиво натолкнуть вас на мысль о подростковой литературе, но не ведитесь. Это — атмосферное зимнее фэнтези с нетипичной магией и насыщенным сюжетом. Герои сражаются с помощью связок ключей, а главная героиня якобы ничего о себе не помнит, но 100% хранит какую-то тайну. Увлекательно, магически, романтично, неожиданно — вам точно понравится, если любите сюжетное фэнтези с любовными линиями", — рассказывает бук-блогерка.

"Все мои Ключи и Гайя" — это проникновенная история о девушке, которая пытается разобраться в собственных чувствах, отношениях и границах с людьми. Героиня получает загадочную коробку с ключами — каждый открывает воспоминание, опыт или важный момент ее жизни.

Наряду с этим — история дружбы и первой любви, поиска себя, принятия собственной уязвимости и отпускания того, что давно болит. Гайя, девушка, которая появляется в ее жизни, становится тем "ключом", который помогает понять, кто она есть и чего на самом деле хочет.

В центре книги — взросление, эмоциональные травмы, нежность и сила маленьких откровений, из которых складывается путь к себе.

"Все мои Ключи и Гайя" Наталья Матолинец

"Поцелуй в Нью-Йорке" Кэтрин Райдер

"Эта книга или очень нравится, или абсолютно разочаровывает. Она напоминает наивные романтические рождественские комедии из 2000-х, где судьба сводит двух идеальных друг для друга людей и не оставляет им шанса не влюбиться. Роман совсем небольшой, быстро читается и дарит кучу положительных эмоций", — говорит Букля.

"Поцелуй в Нью-Йорке" Кэтрин Райдер

"Гарри Поттер и философский камень" Джоан Роулинг

"Во-первых, эта история стала уже своеобразной рождественской классикой. Во-вторых, это книги, которые влюбили в себя миллионы читателей. Мальчик-волшебник борется со злом вместе со своими друзьями и учится в специальной магической школе. Сага о его приключениях для многих является своеобразным литературным домом, куда всегда приятно возвращаться — увлекательно, эмоционально, уютно, культово", — рассказывает Фокусу бук-блогерка.

"Гарри Поттер и философский камень" Джоан Роулинг

"Рождественское желание" Кортни Коул

"Если книгу "Если бы Рождество было каждый день" вы уже читали, стоит рассмотреть эту. Щепотка магии и супруги, которые забыли о своей любви из-за бытовых проблем. В один миг они забывают друг друга, но судьба снова их сводит. Во что же выльется эта история с чистого листа? Романтично, легко и атмосферно. А еще, если вы любите собак, зацените одного из "главных героев", — советует Букля.

Сюжет книги таков: за две недели до Рождества Ноэль и Джона, вместе с колледжа и женатые более десяти лет, понимают: их отношения рассыпаются под давлением карьеры, усталости и неописуемых претензий. Даже прогулка с их собакой Элиотом заканчивается очередной ссорой. А потом, бац! На следующее утро Ноэль и Джона просыпаются в отдельных домах и отдельных жизнях — будто их мечты сбылись, но счастья от этого нет. Разделенные, они начинают переосмысливать, что потеряли и что на самом деле важно.

"Рождественское желание" Кортни Коул

"Рождество с красным кардиналом" Фэнни Флегг

"В моем книжном пузыре эта книга тоже стала своеобразной классикой. Вы можете знать автора по ее несомненному бестселлеру "Жареные зеленые помидоры в кафе "Остановка". История уютная, милая и атмосферная, но одновременно драматическая. В центре сюжета — маленький городок и обреченный главный герой, который ставит жизнь на паузу перед неизбежной смертью. Отказываясь от всех планов и амбиций, которые больше не имеют для него никакого смысла, мужчина приезжает в тихое место, чтобы отпраздновать Рождество. Возможно, персонажи понравятся вам не сразу, но в конце Флеггг коснется самого вашего сердца, как умеет", — рассказывает бук-блогерка.

"Рождество с красным кардиналом" Фэнни Флегг

"Рождественская классика"

"Огромная книга, которая собрала в себе кучу рождественских произведений украинских писателей разных времен. На страницах вы встретите как классических Николая Гоголя, Елену Пчилку, Панаса Мирного и Лесю Украинку, так и современных Юрия Андруховича, Тараса Прохасько и Любка Дереша. Издание дополнено иллюстрациями, которые добавляют атмосферы", — продолжает Букля.

"Под подушку или под елку?" Дарья Анцибор

Это антропологическое исследование праздников. Бук-блогерка советует тем читателям, которые хотят насладиться атмосферой праздников, но не любят художественную литературу. Эта книга содержит исследования традиций и символов, которые у людей устойчиво ассоциируются с Рождеством. Наполнит голову новыми интересными фактами и одновременно подарит праздничное настроение.

"Под подушку или под елку?" Дарья Анцибор

"Рождественская песнь в прозе" Чарльз Диккенс

Куда же без Диккенса? Эта книжка совсем небольшая, но стала классикой.

"Прочитав ее, вы поймете, откуда взялся образ Скруджа МакДака с его горами золотых монет, и вспомните, как много ссылок на эту культовую историю вы на самом деле встречали в кино и книгах. Простая и понятная, но наполненная смыслами", — рассказывает Букля.

"Рождественская песнь в прозе" Чарльз Диккенс

"Коллекция омелы"

В этом сборнике авторы бестселлеров Али Гейзелвуд, Оливия Дейд, Александрия Беллефлер, Алексис Дария и Тесса Бейли показали Рождество таким, каким вы его еще не праздновали.

По мнению бук-блогера это — идеальный вариант зимнего чтения для фанатов Гейзелвуд.

"Если вы вдруг ничего у нее не читали, это автор мегамилых, несколько наивных и местами горячих историй о любви между учеными (и не только). Если вам понравится, как Гейзелвуд выписывает химию между своими героями, вы будете читать у нее все и сил оторваться просто не будет", — продолжает Букля.

Что почитать зимой: топ новинок 2025 года

"Самое удивительное преступление года" Элли Картер

Это легкий рождественский детектив с романтическим уклоном. Мэгги и Итан приезжают в уединенное поместье на праздничную вечеринку, организованную известной писательницей. Но вскоре хозяйка загадочно исчезает, мост отрезан, связи нет, а все гости оказываются под подозрением. Мэгги и Итан, которые и так едва ладят между собой, вынуждены распутать, что произошло, и понять, кому можно доверять. Это история о тайнах, интриге, немного опасности и теплой романтике на фоне зимней атмосферности.

"Самое удивительное преступление года" Элли Картер

"Этой ночью снег упал"

Тематический зимне-рождественский сборник произведений украинских классиков: Павла Тычины, Максима Рыльского, Евгения Маланюка, Владимира Сосюры и Елены Телиги. В книге собраны стихи о снеге, тишине и свете зимы, о любви, одиночестве, надежде и праздничной атмосфере. Это поэзия, передающая настроение холодной ночи, ощущение обновления, воспоминаний и тепла среди мороза. Сборник создан как камерное зимнее чтение — лирическое, нежное и наполненное украинской классической эмоциональностью.

"Этой ночью снег упал"

"Убийство в рождественской лавке" Андрейна Кордани

Это рождественский психологический триллер — история о том, как праздничная атмосфера может превратиться в кошмар. Группа людей получает приглашение на эксклюзивную предпраздничную ночную распродажную вечеринку в волшебном лондонском магазине — магазине-эмпориуме подарков. Но после того, как вечер подходит к концу, они понимают: дверь закрыта, телефоны конфискованы, они запираются внутри, и выхода нет.

"Убийство в рождественской лавке" Андрейна Кордани

"Твое, мое и наше Рождество"

Это сборник рассказов от современных украинских авторов (среди которых Ольга Богомаз, Анна Грувер, Виталий Дуленко и другие).

В ней — маленькие истории о Рождестве: о тепле дома, детстве, семье, памяти, надежде, любви и простых радостях — пирожки, аромат праздника, воспоминания, близких людей, уют даже несмотря на тревоги.

"Твое, мое и наше Рождество"

"Мой декабрьский возлюбленный" Лорен Ашер

Теплая зимняя love-story с праздничной атмосферой. Главная героиня, Каталина Мартинес, возвращается в родной городок, чтобы быть свидетельницей на свадьбе сестры. Но свадьба — с ее бывшим, и все усложняется, когда рядом появляется Люк Дарлинг — шафер и бывший знакомый из прошлого, с которым у Каталины давно была сложная история.

Это история об усталости от прошлого, страхе открыться, о том, как важно рискнуть — и о том, что настоящая любовь иногда приходит неожиданно, тогда, когда уже не надеешься.

"Мой декабрьский возлюбленный" Лорен Ашер

"Рождество с королевой" Хейзел Гейнор, Хизер Вебб

Теплый исторический роман о любви и вторых шансах, который разворачивается в первые годы правления Елизаветы II. Молодой повар Джек и журналистка Олив снова встречаются в королевском дворце во время подготовки к рождественским торжествам. В течение нескольких рождественских сезонов их судьбы пересекаются, между ними растет чувство, но обстоятельства и личные тайны мешают быть вместе. Книга о любви, надежде, потере и атмосферной магии рождественской Англии.