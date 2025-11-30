Від Гаррі Поттера і Дікенса до "Найдивовижнішого злочину року": що читати цієї зими

Попит на "зимові книжки" щороку злітає разом із першими морозами. У грудні читачі шукають не просто історії — вони шукають атмосферу, тепло та втечу від новинного хаосу. Фокус разом із бук-блогеркою Буклею зібрав найкращі видання сезону: від затишних романів і магічних фентезі до детективів, які холодять сильніше за хуртовину.

Зима — найкращий сезон, аби нарешті сповільнитися, загорнутися в плед і відкрити книгу, яка зігріє атмосферою, магією чи гострим сюжетом. Саме тому наприкінці року зростає кількість запитів "що почитати взимку", "зимові книжки" та "книжкові новинки". Ми звернулися до бук-блогерки Буклі, яка зібрала для читачів Фокуса список найатмосферніших видань — від класики, яку хочеться перечитувати, до новинок, що лише починають підкорювати книгарні.

Топ книжок для зими-2025: атмосферні історії

"Якби ж Різдво було щодня" Міллі Джонсон

Це історія про шістьох незнайомців, яких заметіль заносить у віддалений готель і змушує зупинитися, озирнутися на своє життя й переосмислити стосунки.

Тут є нещасливе кохання, другий шанс після розриву, випробування для пари, що давно разом, — і все це в атмосфері тепла, гумору та маленьких різдвяних див.

Це книжка про те, як випадкова зустріч і кілька днів у затишному місці можуть змінити долі, зцілити образи й подарувати нову надію.

"Величезний плюс цієї книжки — вона легка. Герої опиняються у такій собі пастці на Різдво, і, хочуть вони того чи ні, зобов'язані шукати спільну мову в період свят. Дрібка магії, трохи драми та різдвяна атмосфера роблять історію романтичною, але не скляною. Те, що треба, якщо ви любите тематичне затишне читання про людей", — каже Фокусу Букля.

"Всі мої Ключі і Ґайя" Наталія Матолінець

"Обкладинка може оманливо наштовхнути вас на думку про підліткову літературу, але не ведіться. Це — атмосферне зимове фентезі з нетиповою магією та насиченим сюжетом. Герої б'ються за допомогою зв'язок ключів, а головна героїня нібито нічого про себе не пам'ятає, але 100% береже якусь таємницю. Захопливо, магічно, романтично, несподівано — вам точно сподобається, якщо любите сюжетне фентезі з любовними лініями", — розповідає бук-блогерка.

"Всі мої Ключі і Ґайя" — це прониклива історія про дівчину, яка намагається розібратися у власних почуттях, стосунках і кордонах з людьми. Героїня отримує загадкову коробку з ключами — кожен відкриває спогад, досвід або важливий момент її життя.

Поряд із цим — історія дружби і першого кохання, пошуку себе, прийняття власної вразливості та відпускання того, що давно болить. Ґайя, дівчина, яка з’являється у її житті, стає тим "ключем", що допомагає зрозуміти, хто вона є і чого насправді хоче.

У центрі книги — дорослішання, емоційні травми, ніжність і сила маленьких одкровень, з яких складається шлях до себе.

"Поцілунок у Нью-Йорку" Кетрін Райдер

"Ця книжка або дуже подобається, або абсолютно розчаровує. Вона нагадує наївні романтичні різдвяні комедії з 2000-х, де доля зводить двох ідеальних одне для одного людей і не залишає їм шансу не закохатися. Роман зовсім невеличкий, швидко читається і дарує купу позитивних емоцій", — каже Букля.

"Гаррі Поттер і філософський камінь" Джоан Роулінг

"По-перше, ця історія стала вже своєрідною різдвяною класикою. По-друге, це книги, які закохали в себе мільйони читачів. Хлопчик-чарівник бореться зі злом разом зі своїми друзями й навчається у спеціальній магічній школі. Сага про його пригоди для багатьох є своєрідною літературною домівкою, куди завжди приємно повертатися — захопливо, емоційно, затишно, культово", — розповідає Фокусу бук-блогерка.

"Різдвяне бажання" Кортні Коул

"Якщо книжку "Якби ж Різдво було щодня" ви вже читали, варто розглянути цю. Дрібка магії й подружжя, яке забуло про своє кохання через побутові проблеми. В одну мить вони забувають одне одного, але доля знову їх зводить. У що ж виллється ця історія з чистого аркуша? Романтично, легко й атмосферно. А ще, якщо ви любите песиків, заціните одного з "головних героїв", — радить Букля.

Сюжет книги такій: за два тижні до Різдва Ноель і Джона, разом із коледжу й одружені понад десять років, розуміють: їхні стосунки розсипаються під тиском кар'єри, втоми й невимовних претензій. Навіть прогулянка з їхнім собакою Еліотом закінчується черговою сваркою. А потім, бац! Наступного ранку Ноель і Джона прокидаються в окремих домівках і окремих життях — ніби їхні мрії здійснилися, але щастя від цього немає. Розділені, вони починають переосмислювати, що втратили та що насправді важливо.

"Різдво з червоним кардиналом" Фенні Флеґґ

"У моїй книжковій бульбашці ця книга теж стала своєрідною класикою. Ви можете знати авторку за її безсумнівним бестселером "Смажені зелені помідори в кафе "Зупинка". Історія затишна, мила та атмосферна, але водночас драматична. У центрі сюжету — маленьке містечко та приречений головний герой, який ставить життя на паузу перед неминучою смертю. Відмовляючись від усіх планів та амбіцій, які більше не мають для нього жодного сенсу, чоловік приїжджає у тихе місце, щоб відсвяткувати Різдво. Можливо, персонажі полюбляться вам не одразу, але врешті Флеґґ торкнеться самого вашого серця, як вміє", — розповідає бук-блогерка.

"Різдвяна класика"

"Величезна книжка, яка зібрала в собі купу різдвяних творів українських письменників різних часів. На сторінках ви зустрінете як класичних Миколу Гоголя, Олену Пчілку, Панаса Мирного та Лесю Українку, так і сучасних Юрія Андруховича, Тараса Прохаська та Любка Дереша. Видання доповнене ілюстраціями, які додають атмосфери", — продовжує Букля.

"Під подушку чи під ялинку?" Дар'я Анцибор

Це антропологічне дослідження свят. Бук-блогерка радить тим читачам, котрі хочуть насолодитись атмосферою свят, але не люблять художню літературу. Ця книжка містить дослідження традицій і символів, які у людей стійко асоціюються з Різдвом. Наповнить голову новими цікавими фактами та водночас подарує святковий настрій.

"Різдвяна пісня у прозі" Чарлз Дікенс

Куди ж без Дікенса? Ця книжка зовсім невеличка, але стала класикою.

"Прочитавши її, ви зрозумієте, звідки взявся образ Скруджа МакДака з його горами золотих монет, і згадаєте, як багато посилань на цю культову історію ви насправді зустрічали в кіно та книжках. Проста і зрозуміла, але наповнена сенсами", — розповідає Букля.

"Колекція омели"

У цій збірці авторки бестселерів Алі Гейзелвуд, Олівія Дейд, Александрія Беллефлер, Алексис Дарія і Тесса Бейлі показали Різдво таким, яким ви його ще не святкували.

На думку бук-блогерки це — ідеальний варіант зимового читання для фанатів Гейзелвуд.

"Якщо ви раптом нічого у неї не читали, це авторка мегамилих, дещо наївних та місцями гарячих історій про кохання між науковцями (і не тільки). Якщо вам сподобається, як Гейзелвуд виписує хімію між своїми героями, ви будете читати у неї все і сил відірватись просто не буде", — продовжує Букля.

Що почитати взимку: топ новинок 2025

"Найдивовижніший злочин року" Еллі Картер

Це легкий різдвяний детектив із романтичним ухилом. Меґґі та Ітан приїжджають до відлюдного маєтку на святкову вечірку, організовану відомою письменницею. Та невдовзі господиня загадково зникає, міст відрізано, зв'язку немає, а всі гості опиняються під підозрою. Меґґі й Ітан, які й так ледве ладнають між собою, змушені розплутати, що сталося, і зрозуміти, кому можна довіряти. Це історія про таємниці, інтригу, трохи небезпеки й теплу романтику на тлі зимової атмосферності.

"Цієї ночі сніг упав"

Тематична зимово-різдвяна збірка творів українських класиків: Павла Тичини, Максима Рильського, Євгена Маланюка, Володимира Сосюри та Олени Теліги. У книзі зібрано вірші про сніг, тишу і світло зими, про кохання, самотність, надію та святкову атмосферу. Це поезія, що передає настрій холодної ночі, відчуття оновлення, спогадів і тепла серед морозу. Збірка створена як камерне зимове читання — ліричне, ніжне й наповнене українською класичною емоційністю.

"Вбивство у різдвяній крамничці" Андрейна Кордані

Це різдвяний психологічний трилер — історія про те, як святкова атмосфера може перетворитися на кошмар. Група людей отримує запрошення на ексклюзивну передсвяткову нічну розпродажну вечірку у чарівній лондонській крамничці — магазині-емпоріумі подарунків. Але після того, як вечір добігає кінця, вони розуміють: двері зачинено, телефони конфісковані, вони замикаються всередині, і виходу немає.

"Твоє, моє і наше Різдво"

Це збірка оповідань від сучасних українських авторів (серед яких Ольга Богомаз, Анна Грувер, Віталій Дуленко та інші).

У ній — маленькі історії про Різдво: про тепло дому, дитинство, родину, пам'ять, надію, любов і прості радощі — пиріжки, аромат свята, спогади, близьких людей, затишок навіть попри тривоги.

"Мій грудневий коханий" Лорен Ашер

Тепла зимова love-story зі святковою атмосферою. Головна героїня, Каталіна Мартінес, повертається до рідного містечка, щоб бути дружкою на весіллі сестри. Але весілля — з її колишнім, і все ускладнюється, коли поруч з'являється Люк Дарлінг — шафер і колишній знайомий з минулого, з яким у Каталіни давно була складна історія.

Це історія про втому від минулого, страх відкритися, про те, як важливо ризикнути — і про те, що справжнє кохання іноді приходить несподівано, тоді, коли вже не сподіваєшся.

"Різдво з королевою" Хейзел Гейнор, Хізер Вебб

Теплий історичний роман про кохання і другі шанси, який розгортається у перші роки правління Єлизавети II. Молодий кухар Джек і журналістка Олів знову зустрічаються у королівському палаці під час підготовки до різдвяних урочистостей. Протягом кількох різдвяних сезонів їхні долі перетинаються, між ними зростає почуття, але обставини й особисті таємниці заважають бути разом. Книга про любов, надію, втрати та атмосферну магію різдвяної Англії.